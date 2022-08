Richard Carapaz se seli, Pogačarjevi in Rogličevi se krepijo

V ponedeljek, 1. avgusta, se je odprla kolesarska tržnica, po pravilih Mednarodne kolesarske zveze (UCI) lahko kolesarji še med sezono prestopajo do 15. avgusta, vse prestope za leto 2023 morajo moštva objaviti do konca leta.

A v resnici so številna velika imena že sklenila pogodbe na skrivaj, poroča portal Cyclingnews, agenti zvezdnikov svetovnega kolesarstva se že celo sezono sestajajo z vodilnimi možmi kolesarskih moštev na sestankih v hotelih med številnimi dirkami in usklajujejo podrobnosti. Te sporazume nato pregledajo še odvetniki, nakar morda pride do podpisa. Od nedelje lahko torej o prestopih ali podaljšanjih pogodbah moštva obveščajo javnost.

A marsikdo bo z objavo še počakal, najbrž kar do konca sezone, ko tovrstne novice ne bodo več tako vroče, do tedaj se širijo govorice, ugibanja, špekulacije ... Nekatera moštva bodo z iskanjem okrepitev počakala tudi zato, ker še ni jasna njihova usoda na elitni ravni, v world touru oziroma svetovni seriji. UCI bo namreč šele po sezoni podeljevala licence ekipam za obdobje 2023–2025 in nekaj ekip še visi.

Bitka za WorldTour Letos je v najvišjem razredu profesionalnega kolesarstva 22 ekip, a se obdobje licenc UCI končuje. Pri razvrščanju v razrede štejejo točke, ki jih moštva nabirajo na dirkah skozi sezono in za obdobje 2023–2025 si bo licenco WorldToura zagotovilo 18 od trenutnih 22 ekip, preostala mesta bodo zapolnila najboljša moštva iz nižjega ranga, ProTeams. Dirkanje na najvišji ravni tudi v naslednjih treh letih imajo zagotovljeno Jumbo-Visma, Quick-Step Alpha Vinyl, Ineos Grenadiers, UAE Emirates, Bora - hansgrohe, Bahrain Victorious, Alpecin-Deceuninck, Groupama-FDJ, Trek - Segafredo, Intermarche - Wanty - Gobert, Astana Qazaqstan, AG2R Citroën, Arkea Samsic, DSM, nato postane že manj jasno. Ekipa BikeExchange - Jayco utegne izgubiti status WorldToura, Luki Mezgecu pa tudi konec leta poteče pogodba z Avstralci. Foto: Ana Kovač V retu so trenutno še EF Education - EasyPost, Cofidis, BikeExchange - Jayco in Movistar, a nimajo prav velike prednosti pred dvojico, ki je trenutno na mestih, ki prinašajo padec v razred nižje, Lotto Soudal in Israel Premier Tech. Med temi ekipami je le nekaj sto točk razlike. TotalEnergies in Uno-X sta povsem na repu razpredelnice in domala že brez licence WorldToura.

Carapaz na izhodnih vratih Ineosa

Pri največjih zvezdnikih ni pričakovati večjih premikov - čeprav govorice, da utegne Primož Roglič zapustiti Jumbo-Vismo kljub nedavnem zanikanju predstavnikov nizozemskega moštva kot tudi Ineos Grenadiers, ki naj bi bil Zasavčeva destinacija, kar ne potihnejo - izjema je ekvadorski as Richard Carapaz. Zmagovalcu Gira 2019 in olimpijskemu prvaku iz Tokia namreč letos poteče pogodba pri Ineosu in naj bi se preselil v ameriški EF Education - EasyPost.

Ineos pomlajuje ekipo, še vedno stavi na Egana Bernala, ki se še ni vrnil po hudi poškodbi, podaljšali so pogodbo z mladim Britancem Tomom Pidcockom, kmalu naj bi se jim pridružila še nadarjeni Leo Hayter, oko so vrgli še na cenjenega 22-letnega Nizozemca Thymena Arensmana, trenutno člana moštva DSM.

Jan Tratnik naj bi bil na poti v Jumbo-Vismo. Foto: Reuters

Pogačar in Roglič s pogodbama, Tratnik pa ...

Preostali zvezdniki, kot so Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Jai Hindley, Geraint Thomas, Simon Yates, Remco Evenepoel, Romain Bardet, David Gaudu, Enric Mas, Mikel Landa in Joao Almeida, pa tudi Primož Roglič imajo za leto 2023 veljavne pogodbe s svojimi trenutnimi ekipami.

Jumbo-Visma je iz Ineosa zvabila 30-letnega Nizozemca Dylana van Baarleja, zmagovalca letošnje dirke Pariz - Roubaix, pridružil naj bi se jim tudi Slovenec Jan Tratnik, trenutno član Bahrain Victoriousa, zagreli so se še za Nizozemca Wilca Keldermana (Bora-Hansgrohe) in Madžara Attilo Valterja (Groupama-FDJ).

Rafalu Majki, Pogačarjevemu zvestemu pomočniku pri UAE Emirates, po koncu seone poteče pogodba. Foto: Reuters

Majki poteče pogodba z UAE Emirates

Tudi Pogačarjev UAE Emirates se bo okrepil, za zdaj se sicer neuradno omenja le prihod 31-letnega Belgijca Tima Wellensa iz Lotto-Soudala, a pogodba s koncem leta poteče tudi Poljaku Rafalu Majki. Morda se mu je ne odločijo podaljšati, v ekipi se namreč dobro razvija mladi trio, Joao Almeida (23 let), Brandon McNulty (24) in Juan Ayuso (19), ki bo v prihodnje tvoril čvrsto pomožno ekipo Pogačarju. Kaže, da bo moštvo zapustil tudi kolumbijski sprinter Fernando Gaviria.

Negotova usoda Marka Cavendisha

Pestro je pri belgijskem Quick-Stepu (v naslednji sezoni se bo imenoval Soudal-QuickStep), kjer v prihodnje močno stavijo na mladega Remca Evenepoela in bodo z njim napadali tudi visoke uvrstitve na tritedenskih dirkah. A osvežili bodo tudi ekipo za klasike. Tako so se že dogovorili za s Francozo Yvesom Lampaertom, iz Alpecina naj bi poskušali zvabiti belgijskega sprinterskega asa Tima Merlierja, šef moštva Patrick Lefevere naj bi se poskušal znebiti britanskega šampiona Marka Cavendisha. Ta si želi na Touru preseči rekord Eddyja Merckxa po doseženih etapnih zmagah, trenutno jih imata oba po 34, britanski veteran je pripravljen tekmovati še dve sezoni. Zanj se zanima moštvo B&B Hotels.

Kje bo pristal sloviti Britanec Mark Cavendish? Foto: Reuters

Sicer med sprinterji ni pričakovati večjih prestopov, Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Sam Bennett, Arnaud De Lie, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Pascal Ackermann in Olav Kooij imajo vsi sklenjene pogodbe za sezono 2023.

