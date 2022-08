Prvi ženski Tour popoln uspeh: Sploh se še ne zavedamo, kaj nam je uspelo

Na dan, ko so najboljši kolesarji sveta končali že 109. Dirko po Franciji, so najboljše kolesarke v Parizu začele svojo prvo. Dolgo so čakale priložnost, dolgo so se borile, da največja in najprestižnejša kolesarska dirka na svetu dobi tudi žensko različico, in letos so jo vendarle dočakale. In se tudi izkazale. V osmih dneh so kolesarske junakinje pripravile imeniten spektakel, vrhunske boje na cestah, da pa je Tour nekaj posebnega, ne glede na to, ali gre za moško ali žensko dirko, pa so dokaz tudi številni padci, ki so bili posledica res zagrizenega dirkanja.

"Zdaj je čas, da uživamo v trenutku"

Te dni si prireditelji, kolesarske junakinje – med temi predvsem skupna zmagovalka dirke, nizozemska veteranka Annemiek van Vleuten, pa tudi slovenska profesionalka Urška Žigart (BikeExchange - Jayco), ki se je izkazala v sedmi etapi z odličnim osmim mestom – in njihove ekipe manejo roke. "Zdaj je čas, da uživamo v trenutku, da smo ponosni na doseženo, čas za analizo pa bo prišel čez nekaj dni," je dva dni po koncu dirke povedala direktorica zgodovinskega prvega ženskega Toura Francozinja Marion Rousse, nekoč tudi sama profesionalna kolesarka.

Steklo tudi nekaj solza

"Vsak dan je bil imeniten šov, tudi organizacija dirke je bila izjemna. Družba ASO je to dirko obravnavala kot čisto pravi Tour de France, prav vse tekmovalke pa so bile presrečne," je še povedala Roussejeva. "Iskreno povedano, potočila sem nekaj solz, ko sem se pripeljala na vrh Super Planche des Belles Filles in videla tisto množico navijačev ob cesti. Priznati si moramo, da nam je uspelo nekaj zares izjemnega," je še povedala za francosko televizijo.

Prvi ženski Tour je bil uspešnica tudi med ljubitelji kolesarstva, takšne podpore, kot so je bile kolesarke deležne na francoski pentlji, niso vajene, tudi televizijski prenosi dirke so imeli izjemno gledanost. "To je vsekakor odlična podlaga za razvoj dirke," je prepričana direktorica, ki si v prihodnje želi več etap in več sodelujočih ekip.

Popolna prevlada Nizozemk

A na krstni izvedbi Le Tour de France Femmes so kraljevale Nizozemke. Superveteranka Annemiek van Vleuten (Movistar) je z zmagama na zaključnih dveh gorskih etapah osvojila prestižno rumeno majico, njena rojakinja Marianne Vos (Jumbo-Visma) je blestela v zaključnih sprintih ravninskih etap in domov odnesla zeleno majico, v pikčasti najboljše hribolazke je Tour končala Demi Vollering (SD Worx), najboljša mlada kolesarka na dirki in s tem dobitnica bele majice pa je bila Shirin van Anrooij. Nizozemka, seveda.

Annemiek van Vleuten se je vpisala v zgodovino. Foto: Guliverimage

Neverjetna vrnitev veteranke

Glavna junakinja zgodovinskega Toura pa je bila brez dvoma 39-letna šampionka Annemiek van Vleuten. Čeprav je v Pariz prispela kot nesporna favoritinja za zmago in aktualna zmagovalka ženskega Gira (tega je letos osvojila tretjič v bogati karieri) in z naskokom najboljša kolesarka z lestvice Mednarodne kolesarske zveze, je bil začetek dirke zanjo vse prej kot preprost.

Že v drugi etapi se je nenavadno mučila, v tretji še bolj in bila je že tik pred tem, da z dirke odstopi. Zdelala jo je viroza. "Res sem se morala močno potruditi v drugi in tretji etapi. Bila sem bolna in sem dirkala, kar je grozno slabo za telo. Še v peti in šesti etapi sem čutila bolečine v nogah in niti malo nisem bila prepričana, da se mi bo uspelo sestaviti do konca dirke. Še v sedmi sem okrevala, zato je prav neverjetno, da mi je naposled uspelo osvojiti to rumeno majico," je razlagala prva zmagovalka ženskega Toura.

Prav v sedmi etapi je silovito napadla in pokazala, da ji na svetu ni para. Tour je končala s tremi minutami in 48 sekundami prednosti pred drugouvrščeno Demi Vollering, na stopničkah pa je zgodovinsko dirko končala še Poljakinja Katarzyna Niewiadoma (Canyon Sram Racing) s šestimi minutami in 35 sekundami zaostanka.

Urška Žigart je bila najboljša Slovenka. Foto: Guliverimage

Žigartova najboljša Slovenka

Urška Žigart, zaročenka najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, je bila najboljša Slovenka. Zasedla je končno 29. mesto, večino od dobrih 41 minut zaostanka za van Vleutnovo pa je pridelala na ravninskih etapah. Izkazala pa se je na najzahtevnejših klancih in napovedala svetlo tekmovalno prihodnost. Njen potencial so priznali tudi v avstralski ekipi BikeExchange - Jayco in ji podaljšali pogodbo do konca leta 2024.

Za ekipo UAE team ADQ sta dirkali tudi bolj izkušeni slovenski kolesarki Eugenija Bujak in Urša Pintar. Prva je preživela vseh divjih osem etap in dirko končala na 103. mestu v skupnem seštevku (+ 1;34:06), 36-letna Kranjčanka Pintarjeva pa je že v drugi etapi izkusila vso ostrino dirkanja na Touru, padla in se poškodovala ter v cilj prišla zunaj časovne zapore. Njen Tour se je tako končal že po drugem dnevu dirkanja.

