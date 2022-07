Žigartova še dve leti v avstralski ekipi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska kolesarka Urška Žigart bo še dve leti tekmovala za avstralsko ekipo BikeExchange-Jayco, so potrdili na spletni strani ekipe. Zaročenka slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja bo tako v ekipi, ki se ji je pridružila leta 2021, ostala do 2024.

"Od prihoda k je Žigartova nesebično vsak dan pomagala svojim sotekmovalkam," so med drugim zapisali pri ekipi o 25 Slovenki, ki te dni tekmuje na ženski dirki po Franciji.

"Zelo sem vesela, da bom nadaljevala, našla sem mesto v ekipi, počutim se sproščeno in domače. Ozračje v ekipi je prav takšno, kot ko sem prvič podpisala za ekipo. Čutim, kot da sodim sem, zato sem se odločila, da ostanem in še napredujem," pa je povedala Žigartova in dodala, da čuti, da ima še veliko potenciala.

