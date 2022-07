Na ženskem Touru danes brez drame, zmaga pa odlični Nizozemki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemka Marianne Vos (Jumbo Visma) je dosegla drugo etapno zmago na kolesarski dirki po Franciji. V skupni razvrstitvi je 35-letna Nizozemka z današnjimi bonifikacijami povečala prednost pred Italijanko Silvio Persico in Poljakinjo Katarzyno Niewiadoma, obe pred najbolj zahtevnim delom Toura zaostajata 30 sekund.

Drugo mesto je na današnji 128,6 km dolgi preizkušnji med krajema Saint-Die-des-Vosges in Rosheim osvojila Italijanka Marta Bastianelli (UAE Team ADQ), tretje pa Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx).

🇳🇱 @marianne_vos wins in Rosheim, in her Yellow Jersey 💛

Victoire en Jaune pour @marianne_vos 💛#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/D6UKOGBOPo — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 29, 2022

Slovenka Urška Žigart (BikeExchange-Jayco) je danes zasedla 94. (+2:30), Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) pa 107. mesto (+7:34). Bujakova je v skupni razvrstitvi na 87. (+28:59), Žigartova pa tik za njo (+30:03).

Konec tega tedna bosta na sporedu še zadnji dve gorski etapi. Pred kolesarsko karavano je v soboto 127 km dolga etapa s tremi vzponi prve težavnostne kategorije med krajema Selestat in Le Markstein, v nedeljo pa še 123 km dolga etapa z dvema vzponoma prve in enim druge težavnostne kategorije med krajema Lure in La Planche des Belles Filles.

