Nesrečno kolesarko podrl avtomobil njene ekipe #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razgibana četrta etapa ni spremenila skupnega vrstnega reda na premierni ženski kolesarski dirki po Franciji. Na preizkušnji med krajema Troyes in Bar-sur-Aube v dolžini 126,8 km je bila najboljša Švicarka Marlen Reusser (SD Worx), prestižno rumeno majico je zadržala Nizozemka Marianne Vos (Jumbo Visma).

Del sredine etape je potekal med vinogradi in na prašnih makadamskih cestah, po številnih razburljivih in dramatičnih dogodkih pa je bila najbolj zadovoljna v cilju Marlen Reusser. Njeni najbližji zasledovalki, Francozinja Evita Muzic in Rusinja Alena Amialiusik, sta zaostali 1:24 minute.

Marlen Reusser wins stage 4 🏆

Victoire de Marlen Reusser 🏆#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/iRuZGrgelT — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 27, 2022

Med največjimi osmoljenkami etape je bila gotovo Španka Margarita Victoria Garcia, ki jo je približno 15 km pred ciljem z avtom podrl kar član njene spremljevalne ekipe UAE Team ADQ, kjer nastopa tudi Slovenka Eugenia Bujak.

Tour de France Femmes : journée difficile pour Margarita Victoria García qui frôle la catastrophe après avoir touché avec sa roue la voiture de son équipe! #VictoriaGarcia #TDFF #TourDeFranceFemmes pic.twitter.com/tWg1EWssvL — Moctar KANE (@MoctarKane) July 27, 2022

Vodilna Nizozemka ima v skupni razvrstitvi še naprej 16 sekund prednosti pred Italijanko Silvio Persico in Poljakinjo Katarzyno Niewiadoma.

Bujakova je na četrti etapi zasedla 80., Urška Žigart (BikeExchange-Jayco) pa 105. mesto (obe +14:10). Prva je v generalni razvrstitvi na 84. (+21:11), druga pa na 101. mestu (+25:57).