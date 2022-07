Tour zaznamoval nov hud padec, Italijanka zgrešila progo

Na premierni ženski francoski pentlji – po odstopu Urše Pintar (UAE Team ADQ) po drugi etapi – nastopata še dve slovenski kolesarki. Na najdaljši letošnji etapi je Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) v cilj prišla v času zmagovalke in zasedla 37. mesto, medtem ko je Urška Žigart (BikeExchange-Jayco) osvojila 111. mesto (+1:22).

Etapo je sicer znova zaznamoval tudi hud padec ob glavnini, nekaj težav je imela tudi Elisa Longo Borghini, ki je ob koncu zgrešila odcep.

Težave Elise Longo Borghini:

What a 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭𝐦𝐚𝐫𝐞 for Elisa Longo Borghini - who goes the wrong way! ⚠️



But it's a second stage victory at the Tour de France Femmes for Lorena Wiebes ✌️#TDFF | @discoveryplusUK pic.twitter.com/lNXZigI1fQ