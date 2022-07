Namigovanja glede Rogliča ovržena

"Nič ne vem o tem. Primož in njegov agent nista rekla nič glede tega," je za VeloNews dejal športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman, novico naj bi prvič slišali tudi pri Ineos Grenadiers.

V nedeljo je v kolesarskem svetu završalo, ko so pri Wielerflits pisali o govoricah, da naj bi se za slovenskega kolesarskega šampiona Primoža Rogliča ogreli pri Ineos Grenadiers.

Za VeloNews so v obeh taborih zanikali to možnost. Roglič ima z nizozemskim moštvom pogodbo do leta 2025. Ne glede na to, ali bi si morebiti kdaj zaželel predčasno oditi, je vse odvisno od vodstva ekipe, ki zagotovo ne bi kar tako pustilo iz rok enega od kandidatov za zmago na Touru prihodnje leto. In to ne glede na dejstvo, da se mu je v zadnjih dveh letih zalomilo s padcem, leta 2020 pa se mu je za las izmuznila velika zmaga.

V svetu biznisa je sicer možno prekinjati pogodbe, če obstaja interes na vseh straneh, vendar v Rogličevem primeru ni videti, da bi bilo tako. Slovenski kolesar je videti zadovoljen pri nizozemskem moštvu, pri katerem stavijo na kemijo znotraj ekipe.

Lahko pa se bo spremenilo v tej smeri, da bo Roglič naslednje leto odšel v napad za rožnato majico na Giru, s katero je želel pripeljati na cilj že leta 2019, če mu ne bodo mogli ponuditi vloge kapetana na Dirki po Franciji, kjer jo bo zagotovo imel Jonas Vingegaard. Lahko pa bodo odšli v Francijo z enakim razmišljanjem kot letos, ko sta imela oba vlogo vodij in je nato cesta povedala, kdo je prvi mož Jumbo-Visme. Povrhu vsega so prav zaradi dveh močnih kolesarjev zlomili prvega favorita Tadeja Pogačarja v ključni 11. etapi.

A ni treba vsega jemati kot samoumevno, saj se lahko v prihodnjem mesecu veliko še zgodi. Pri Jumbo-Vismi so spet dodobra zavihali rokave in poleti v svoje vrste pripeljali Dylana van Baarleja in Wilca Keldermana, tudi Jan Tratnik naj bi od leta 2023 naprej kolesaril v dresu Jumbo-Visme.

Nekaj prostora v proračunu se jim bo sprostilo z upokojitvijo Toma Dumoulina. Če bi se dejansko zgodil odhod Rogliča, ki bo oktobra dopolnil 33 let, bi imeli res več denarja za naložbe, vendar je težko verjeti, da bi se dogovorili z enim izmed največjih tekmecev, kot je Ineos Grenadiers, ki za zdaj, kot je videti, nima kandidata za zmago na Touru, ki Britance tako zanima. Vsaj še nekaj let ne.

Geraint Thomas je bil letos sicer odličen tretji, a je že prestar. Egan Bernal je imel prometno nesrečo, Richard Carapaz, kot je videti, ni na ravni, da bi osvojil sveti gral kolesarstva …