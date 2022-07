Pri Rogliču vprašaj

Zaradi padca na Dirki po Franciji je nastop Primoža Rogliča na Vuelti še vedno pod vprašajem. Že pred Tourom se je veliko šalil in nato tudi na francoskih cestah izpostavljal, da je dirka vseh dirk zanj priprava za špansko tritedensko dirko, ki jo je v zadnjih treh letih vselej osvojil.

Seveda tega ni imel resno v mislih, saj je želel obleči rumeno majico najboljšega na dirki Tour de France, ki jo je moral zaradi padca drugič zapored predčasno zaključiti. Še vedno ni jasno, kako je s poškodbo hrbta, ki jo je utrpel slovenski šampion, zato o njegovem morebitnem četrtem zaporednem pohodu do naziva kralj Španije vlada negotovost.

Špansko dirko je imel na začetku leta v mislih tudi Tadej Pogačar, vendar se je skupaj z vodilnimi pri UAE Emriates odločil, da ne bo nastopil na novi tritedenski preizkušnji in se raje spopadel z enodnevnimi klasikami ter septembrskim svetovnim prvenstvom.

A je že jasno, katera velika imena v svetu kolesarstva imajo namen naskakovati rdečo majico najboljšega. Zmagovalca Toura Jonasa Vingegaarda ne pričakujemo, a so udeležbo že potrdili zmagovalec letošnjega Gira Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), Vincenzo Nibali (Astana-Qazaqstan), zimzeleni Alejandro Valverde (Movistar) – oba bosta nastopila na zadnji tritedenski dirki v karieri – Mikel Landa (Bahrain Victorious), Chris Froome (Israel Premier Tech), Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) in Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ki je na Giru doživel razočaranje in ni ponovil uspeha iz leta 2019, saj ga je v odločilni gorski etapi na Marmolado oziroma do prelaza Fedaia presenetljivo premagal prej omenjeni Hindley.