Pogačar brez Vuelte

Tadej Pogačar je za letos opravil z večdnevnimi dirkami. Pred njim so le še enodnevne preizkušnje in svetovno prvenstvo v Avstraliji.

Tadej Pogačar je za letos opravil z večdnevnimi dirkami. Pred njim so le še enodnevne preizkušnje in svetovno prvenstvo v Avstraliji. Foto: Reuters

Pri ekipi UAE Emirates so se skupaj s slovenskim kolesarjem Tadejem Pogačarjem odločili, katerih dirk se bo udeležil leta 2022. Ob vstopu v letošnje leto so se sicer poigravali z mislijo o nastopu na dveh dvotedenskih dirkah, kar bi pomenilo, da bi se ob Dirki po Franciji preizkusil še na Vuelti, vendar je zdaj jasno, da bo Pogi v nadaljevanju sezone misli usmeril proti enodnevnim klasikam in svetovnemu prvenstvu, na katerem bo iskal pot do prestižne mavrične medalje.

Te novice se je razumljivo razveselil slovenski selektor Uroš Murn, ki bo imel v Avstraliji na voljo vrhunskega kolesarja za vidnejšo uvrstitev.

Slovenski šampion je na nedavni tritedenski Dirki po Franciji osvojil končno drugo mesto in moral priznati premoč Jonasu Vingegaardu. A ne bo dolgo počival, saj ga že čez štiri dni čaka nastop na klasiki San Sebastian.

Septembra bo odpotoval v Kanado in nastopil na enodnevnih dirkah za VN Quebeca in Montreala, nato pa bo misli v celoti usmeril proti svetovnemu prvenstvu.

Oktobra bo imel spet na programu enodnevne preizkušnje, prav vse pa bodo v Italiji. 1. oktobra bo tako kolesaril na Giro Dell'Emilia, tri dni pozneje bo pedale obračal na preizkušnji Tre Valli Varesine, ki jo je lani končal na tretjem mestu, za konec sezone pa bo poskušal ubraniti zmago na Dirki po Lombardiji, ki v svetu kolesarstva spada med pet prestižnih spomenikov.