Razlog, da je bil Pogačar v cilju San Sebastiana vseeno ponosen

Za 39-letno Annemiek van Vleuten je bila to prva etapna zmaga na ženskem Touru, sicer pa skupno že 93. Tekmice je tokrat zlomila že na prvem od treh vzponov v etapi, približno 70 kilometrov pred ciljem in nato do konca praktično vozila sama. Nekaj časa ji je lahko sledila le Demi Vollering, a tudi ona na koncu krepko zaostala. Tekmice za Volleringovo pa so si nabrale še večji zaostanek, tako je tretjeuvrščena Danka Cecilie Uttrup Ludwig ciljno črto prečkala 5:16 minute za zmagovalko.

V skupni razvrstitvi ima zdaj van Vleutenova 3:14 minute prednosti pred Volleringovo in 4:33 pred Poljakinjo Katarzyno Niewiadoma. Urška Žigart, zaročenka slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, ki je z osmim mestom poskrbela za svojo najboljšo uvrstitev na velikih mednarodnih tekmah in tako zadovoljila ekipo BikeExchange - Jayco, s katero je v petek podaljšala sodelovanje za dve leti, je zdaj skupno 46. in ima 36:11 minute zaostanka.

I didnt have good day in #SanSebastian but i had a good feeling about something 🥰 pic.twitter.com/Wht5SZ7kv0 — Tadej Pogačar (@TamauPogi) July 30, 2022

Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) je bila danes 109. s skoraj 38 minutami zaostanka, skupno pa je 99. (+1:05:42).