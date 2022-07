Drugič zmagal Evenepoel, Mohorič popustil dva klanca pred ciljem, Pogačar tri

Remco Evenepoel (QuickStep-AlphaVinyl) je v velikem slogu drugič v karieri osvojil klasiko San Sebastian v Baskiji. S samostojno vožnjo v zadnjih 45 kilometrih (skupno kar 225 kilometrov) je postavil nov rekord preizkušnje po končni prednosti pred zasledovalci. Drugi je v cilj v San Sebastianu prišel Rus Pavel Sivakov (Ineos), ki je za Belgijcem zaostal minuto in 55 sekund. Tretji Nizozemec Tiesj Benoot (Jumbo Visma) pa je imel še dve minuti in pol zaostanka..

Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je veljal za enega od favoritov, ni bil v ospredju. Popustil je 63 kilometrov pred ciljem, približno 500 metrov pod vrhom vzpona na Jaizkibel. Na dirki sta nastopila še Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Pogačarjev klubski kolega Jan Polanc, ki prav tako skozi cilj nista prišla med najhitrejšimi. Mohorič je z Jaizkibela še uprizoril nor spust, a nato že na začetku zadnjega klanca, ko je Evenepoel navil tempo, popustil.

@urskazigart smashing #tdff , so proud, never give up, true inspiration🫶. I didnt have good day in #SanSebastian but i had a good feeling about something 🥰 pic.twitter.com/Wht5SZ7kv0

Cilj: Po 225 kilometrih je klasiko San Sebastian dobil Remco Evenpoel, kar mu je uspelo že drugič (2019). Drugo mesta za Pavla Sivakova (+2,18), tretji je bil Tiesj Benoot (+2:34). Tadej Pogačar in Matej Mohorič sta zaostala še več.

Še 5 km do cilja: Brez težav na zadnjem vzponu za Evenepoela, ki je prednost še povišal na skoraj dve minuti. Yates zaostaja že tri minute.

Še 12 km do cilja: Prihaja še zadnji vzpon: Murgil Tontorra (dolžina 2 km, povprečni naklon 10%). Evenepoel ima dobro minuto prednosti.



Še 20 km do cilja: Evenepoel ima 55 sekund prednosti pred Sivakovim in Rodriguezom.



Še 37 km do cilja: Na spustu Evenepoel povečuje prednost, ta zdaj znaša že 53 sekund pred Yatesom. Slabih 10 kilometrov pred ciljem se bo začel še zadnji vzpon, kratek, a strm.



Še 43 km do cilja: Vzpona na Jaizkibel je dobil Evenepoel in sicer 18 sekund pred Yatesom, 49 sekund zaostajajo Sivakov in še trije kolesarji.

Še 44 km do cilja: Yates ne more slediti Evenepoelu, ki ima pod vrhom klanca 11 sekund prednosti. Glavnina zaostaja že 44 sekund.



Še 47 km do cilja: Mohorič je na začetku predzadnjega klanca popustil in zaostal za glavnino (pa tudi Jai Hindley, Alejandro Valverde). Napadla sta Simon Yates in Remco Evenepoel.



Še 58 km do cilja: Na spustu je potegnil Mohorič. Sledi 10 kilometrov ravnine, nato predzadnji vzpon: Erlaiz (4 km in povprečni naklon 10,6%).

Še 63 km do cilja: Kolesarji so prek prelaza Jaizkibel. Ritem je bil močan in Pogačar je 500 metrov pod vrhom popustil. Glavnina se mu je odpeljala naprej.

Še 65 km do cilja: Kilometer pod vrhom vzpona na Jaizkibel so ujeti še zadnji ubežniki.



Še 69 kilometrov: Sredi klanca je omagal Schachman. Spredaj so samo še štirje ubežniki, glavnina pa za njimi samo še 10 sekund.



Še 75 kilometrov: Prednost ubežnikov se je prepolovila in zdaj znaša minuto in 5 sekund. Sledi osemkilometrski vzpon na Jaizkibel (povrepčni naklon 5,6%).

111 km do cilja: Vzpon na Alkizo je za kolesarji. Nobene drame. Deveterica ubežnikov ima minuto in 55 sekund prednosti. Naslednjih 50 kilometrov je sorazmerno ravninskih. Nato sledijo še trije kategorizirani vzponi.

123 km do cilja: Pred kolesarji je že naslednji vzpon, in sicer na Alkizo (4,5 km z naklonom 5,8%). V begu je še vedno deveterica kolesarjev, njihova prednost je na spustu spet nekoliko narasla in znaša 2:30.

138 km do cilja: Na Uraki je bil prvi Jon Barrenetxea. Začel se je prvi del spusta. Sledi kratek ravninski del, nato pa spet spust. Prednost ubežnikov še naprej pada.

151 km do cilja: Kolesarji so začeli drugi vzpon na dirki na Urraki (8,6 km pri 6,8% naklonu). Na tem vzponu bodo kolesarji prečkali tudi najvišjo ležečo točko dirke. Prednost ubežnikov se počasi topi, zdaj znaša 2:15.

159 km do cilja: Prednost devetih ubežnikov je spet narasla in zdaj znaša 2:40.

175 km do cilja: Za kolesarji je že prevoženih več kot 50 km. Bližajo se prvemu vzponu dneva Azkarate z dolžino 4,3 km in naklonom 7,4%. Ubežniki imajo približno 1:50 prednosti pred glavnino.

188 km do cilja: Trenutno je v begu devet kolesarjev Theo Delacroix (Intermarché-Wanty-Gobert), Manuele Boaro (Astana-Qazaqstan Team), Casper Pedersen, Martijn Tusveld (Team DSM), Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma), Ibai Azurmendi (Euskaltel - Euskadi), Oscar Cabedo (Burgos-BH), Jon Barrenetxea (Caja Rural) in Alan Jousseaume (TotalEnergies), ki imajo zdaj dobri dve minuti prednosti pred glavnino.

V glavnini ritem trenutno narekujejo kolesarji UAE Team Emirates, ki s Tadejem Pogačarjem seveda ciljajo na zmago. Pomagata tudi Team BikeExchange (Simon Yates) in Quick Step-Alpha Vinyl (Remco Evenepoel).

Pred štartom so se v San Sebastianu poklonili Alejandru Valverdeju, ki bo po koncu sezone sklenil kariero.

Homenaje a @alejanvalverde antes de que comience su última Clásica 🤩



💫 𝐄𝐒𝐊𝐄𝐑𝐑𝐈𝐊 𝐀𝐒𝐊𝐎 VALVERDE



💙 #Klasikoa2022 💚 pic.twitter.com/5NJ2b8qJup — Donostiako Klasikoa (@dklasikoa) July 30, 2022

12.52: Kolesarji so v San Sebastianu začeli s špansko klasiko. Klasika San Sebastian letos poteka po domala enaki trasi kot lani, začela in končala se bo v San Sebastianu, dolga pa je 224,8 kilometra. Štartalo je nekaj nadvse zanimivih kolesarjev, prvo ime med njimi pa je zagotovo številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Pogacar en el inicio de la #Clasica de San Sebastián pic.twitter.com/egDKqc2Tko — Juan Pedro Campos (@txampes54) July 30, 2022

"Vesel sem, da sem tukaj, počutim se dobro. Upam, da bom imel dober dan. V tem tednu sem imel le en dan premora, saj sem v drugi etapi ženske dirke po Franciji spremljal Urško. Ko sem prišel domov, sem počel vse po ustaljenem ritmu in treniral. Dal bom vse od sebe. Od Toura sem si že malo opomogel, a šele po tej klasiki bom imel čas, da si do konca opomorem in pogledam za nazaj. Fizično nisem utrujen, imam pa utrujeno glavo. Imamo močno ekipo in to mi daje motivacijo, da se pokažemo v najboljši luči," je pred štartom dejal Pogačar.