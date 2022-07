Marianne Vos z zmago do rumene majice, Pintarjeva padla in zaključila z dirko

Današnja ravninska in zelo nervozna etapa - v zadnjih 30 kilometrih je v karavani prišlo do treh skupinskih padcev - je bila usodna za Uršo Pintar (UAE Team ADQ), ki je bila udeležena v enem izmed padcev, v cilj pa je prišla izven časovne zapore in dirko že končala.

🏁 30km



💥 Crash in the pack! Every riders are back on their bikes.



💥 Chute dans le peloton ! Tout le monde est remonté sur le vélo. #TDFF #WatchTheWomen pic.twitter.com/ksc2Yh6sYs — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 25, 2022

Pintarjeva se je po padcu dolgo pobirala, nato pa s težavo prišla do cilja, zadnjih nekaj kilometrov je kolesarila z le eno roko na krmilu.

Sist i mål - Ursa Pintar. Syklet flere mil med én hånd på styret. pic.twitter.com/GMbASkFlsz — Magnus Drivenes (@magnusdrivenes) July 25, 2022

Najboljša Slovenka je bila tudi danes Eugenia Bujak (UAE Team ADQ), ki je z zaostankom 3:22 zasedla 76. mesto, medtem ko je Urška Žigart (BikeExchange-Jayco) osvojila 100. mesto (+4:17). Žigartovo sicer na dirki bodri njen srčni izbranec Tadej Pogačar, ki je v nedeljo končal s svojim tretjim Tourom in ga po dveh zmagah tokrat končal na drugem mestu.

👀 Look who came to visit us this morning.



👀 Regardez qui est venu nous voir ce matin.



👋 @TamauPogi #TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/AGdVBHDHyV — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 25, 2022

Vosova je bila danes najmočnejša, drugo mesto je v ciljnem sprintu šestih ubežnic zasedla Italijanka Silvia Persico, tretje pa Poljakinja Katarzyna Niewiadoma. Petintridesetletna nizozemska šampionka je prišla tudi do rumene majice, v skupnem seštevku zdaj vodi za deset sekund pred Persicovo in Niewiadomo. Včerajšnja zmagovalka Lorena Wiebes je bila šesta v etapi in je šesta zdaj tudi v skupnem seštevku.

🏁 🇳🇱@marianne_vos wins the breakaway sprint in Provins.

⏪ Relive the last kilometre of stage 2.



🏁 🇳🇱@marianne_vos remporte le sprint de l’échappée à Provins.

⏪ Revivez le dernier kilomètre de la 2ème étape du #TDFF.#WatchTheFemmes pic.twitter.com/4mKwOoMURe — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 25, 2022

Bujakova je v skupni razvrstitvi na 73. (+3:38), Žigartova pa na 98. (+4:50) mestu.

V torek bo na sporedu 133 kilometrov dolga preizkušnja med krajema Reims in Epernay. Bo pa nekoliko bolj razgibana, tekmovalke namreč čakajo štirje kategorizirani vzponi, trije četrte in eden tretje kategorije.

