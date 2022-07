Kaos na ženskem Touru: poškodovana tudi ena od favoritinj #video

V drugi etapi prvega ženskega Toura je po padcu dirko končala Slovenka Urša Pintar (UAE ADQ), ki je sicer pripeljala v cilj, a očitno poškodovana in izven časovne zapore, a padci so danes terjali še tri žrtve. Pri grdem padcu kakšnih 30 kilometrov pred ciljem jo je skupila tudi ena od favoritinj za skupno zmago, Italijanka Marta Cavalli (FDJ - SUEZ - Futuroscope). Končala je v bolnišnici.

Druge etape ženskega Toura niso končale tri kolesarke, ki so odstopile po grdem skupinskem padcu kakšnih 30 kilometrov pred ciljem. Največje ime med njimi je 24-letna Italijanka Marta Cavalli, druga z letošnjega Gira, ki je spadala v najožji krog favoritinj tudi za zmago na prvi izvedbi ženske Dirke po Franciji.

Nicole Frain hit Marta Cavalli https://t.co/tQnk93upSv — wara s (@littlewara) July 25, 2022

Cavallijeva je pristala v bolnišnici, pozno zvečer pa so iz njene ekipe sporočili, da je k sreči ubežala hujšim poškodbam in zlomom. Cavallijevo, ki se je ustavljala zaradi padca kolesark pred njo, je od zadaj zadela Nicole Frain (Parkhotel-Valkenburg), ki se je z veliko hitrostjo bližala glavnini, to pa je poskušala ujeti po padcu, ki se je zgodil tik pred tem. "Etapa je bila kaotična," je dogajanje komentiral športni direktor ekipe FDJ Stephen Delcourt. Povedal je še, da je Cavallijeva poskušala nadaljevati z dirko, a so jo vodje ekipe ustavili.

Brutal. Marta Cavalli konnte die Etappe nicht zu Ende fahren. Das Aus bei der Tour de France für eine Mitfavoritin.



Hier sieht man die Entwicklung vom Crash aus einer Perspektive von hinter Nicole Frain (#163). Für mich nicht nachvollziehbar, warum sie nicht stärker bremst. pic.twitter.com/1j7AUxWSql — René Bugner (@RNBWCV) July 25, 2022

V enem od padcev – za zdaj še ni jasno, katerem – se je poškodovala tudi ena od treh Slovenk na dirki, Urša Pintar. Ta je sicer pripeljala v cilj, a s prevelikim zaostankom za uvrstitev, za nameček pa še z očitno poškodovano desno roko.

Sist i mål - Ursa Pintar. Syklet flere mil med én hånd på styret. pic.twitter.com/GMbASkFlsz — Magnus Drivenes (@magnusdrivenes) July 25, 2022

Poleg Cavallijeve in Pintarjeve sta z driko danes končali še Nemka Laura Süssemilch (Plantur-Pura) in Italijanka Gaia Masetti (AG Insurance-NXTG Team).

