Rogličev trener o dopinških vprašanjih: Za vsakega od naših dam roko v ogenj

"Za vsakega člana te ekipe dam roko v ogenj," je Mathieu Heijboer, povsem prepričan o čistosti kolesarjev Jumbo-Visme, odločno povedal za VeloNews. Osupljive predstave Vingegaarda in van Aerta na letošnjem Touru so vzbudile tudi vprašanja o uporabi dopinga, tudi ta kolesarska asa sta se morala pred dvema tednoma spopadati z njimi in oba prav tako odločno zanikala kakršnekoli nečednosti.

Kolesarstvo naj bi bilo danes povsem drugačno, kot je bilo pred 20 leti in pred tem, ko je v pelotonu kraljevala uporaba prepovedanih sredstev, a vprašanja, namigovanja ter dvomi o čistosti kolesarjev so postali že nekakšna tradicija, meni Heijboer, ki v Jumbo-Vismi skrbi za fizično pripravo kolesarjev, tudi slovenskega asa Primoža Rogliča.

Jumbo-Visma je zavladala na letošnjem Touru, njeni kolesarji so morali odgovarjati tudi na neprijetna vprašanja. Foto: Reuters

"Nismo se pojavili kar naenkrat"

"Moje protivprašanje bi bilo, ali boste zdaj zahtevali, da to dokažemo? Je to, da delujemo na visoki ravni in smo bili najboljše moštvo na Dirki po Franciji, zdaj razlog za sum," se je še razburjal Heijboer in poudaril: "Mi se nismo kar pojavili. Na stopničkah smo končali zadnje štiri Toure. Naša ekipa je rasla počasi in prišla do točke, ko se ji želijo priključiti zelo dobri kolesarji. Nismo se pojavili kar naenkrat in bili dobri na Touru."

"Glede na zgodovino našega športa je logično ..."

A prav Heijboer je bil kolesarski profesionalec v temnih časih kolesarstva, v začetku tisočletja je dirkal za Rabobakn in Cofidis in bil priča dogodkom, zaradi katerih morajo tudi danes kolesarski asi odgovarjati na zoprna vprašanja. "Glede na zgodovino našega športa je logično, da ljudje sprašujejo, ampak po drugi strani pa morate vedeti, da je bil Wout van Aert v črnih časih kolesarstva star kakšnih 10, 12 let in s tem nima nič. Zdaj pa se mora braniti zaradi napak, ki so jih delali kolesarji dve generaciji pred njim," je v pogovoru za VeloNews še povedal danes 40-letni Nizozemec Heijboer.

"Kolesarstvo se je spremenilo in res ne vem, zakaj moramo še kar naprej govoriti o teh stvareh." Foto: Guliverimage

Prepričan je, da so v Jumbo-Vismi dovolj pregledni, prepovedanih sredstev ne uporabljajo, prednosti iščejo v bolj dodelanih metodah treninga, s skrbno prehrano, najboljšo opremo ... "Novinarji tovrstna vprašanja zastavljajo, ker smo hitri, a če bi se malo bolj potrudili in raziskali, kako delujemo kot ekipa, bi ugotovili, da so nesmiselna. Prav ničesar ne počnemo narobe," je še povedal Heijboer.

Dvomi, nezaupanje in zoprna vprašanja so kolesarska folklora

Če je rumeni Vingegaard na vprašanja o dopingu po Touru odgovarjal mirno, je bil Van Aert veliko bolj nejevoljen. "Izjemno trdo smo delali za tole. Kolesarstvo se je spremenilo in res ne vem, zakaj moramo še kar naprej govoriti o teh stvareh," je povedal v Parizu.

Tudi Tadej Pogačar je moral lani, po svoji drugi zmagi na dirki vseh dirk odgovarjati na vprašanja o dopingu, očitali so mu celo mehanski doping, sumili o regularnosti njegovega kolesa. Nekdanji Sky, danes Ineos Grenadiers so bili v obdobju prevlade Chrisa Frooma prav tako tarča številnih očitkov in sumov, moštvo Bahrain Victorious Mateja Mohoriča, Jana Tratnika, Domna Novaka in Matevža Govekarja je bilo letos celo tarča policijskih preiskav. Dopinški dvomi so res postali nekakšna kolesarska folklora, še posebej na Dirki po Franciji.

Preberite še: