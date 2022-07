Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ni samoumevno, da imajo šampioni trdo kožo in jih nič ne vrže s tira. Veliko dejavnikov je, ki lahko pretresejo njihov svet. Tudi junak Dirke po Franciji Jonas Vingegaard je imel še nedavno veliko psiholoških težav pred dirkami. Kako je vse skupaj premagal, se je v pogovoru za francoski L'Equipe razgovorilo njegovo dekle Trine Hansen.

V velikem slogu je danski kolesar Jonas Vingegaard prišel do naziva kralj dirke Tour de France. V dveh gorskih etapah je naredil ključno razliko v primerjavi s slovenskim šampionom Tadejem Pogačarjem.

Njegov vzpon na vrh dirke vseh dirk je bil ekspresen, pa čeprav je star že 25 let. Pred tremi leti, ko je začel kolesariti za Jumbo-Vismo, ga kolesarski svet ni poznal. Prvič je opozoril nase kot pomočnik Primoža Rogliča na Vuelti, nato pa naredil neverjeten preskok.

Pred dirkami bruhal in bil nervozen

A v mlajših letih ni veljal za čudežnega dečka, na katerega bi polagali upe. Prav nasprotno. Kot mladi kolesar je redko sploh zmagal kakšno izmed danskih dirk.

Pestila ga je tesnoba, zdelala ga je nervoza, pred dirkami je bruhal. Starša sta ga spraševala, če se ima še vedno namen ukvarjati s športom. "Obožujem ga," je bil njegov odgovor.

Najboljša na Dirki po Franciji, Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard Foto: Reuters

Ko je postajal starejši, je bil v danskih kolesarskih krogih vse bolj cenjen, a s tem skrbi niso izginile. Na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku leta 2018 v tekmi kolesarjev do 23 let po besedah trenerja Christiana Andersena za L'Equipe ni mogel obvladati pritiska: "Pred začetkom dirke se je tresel. Vedno je bilo tako. Ko je vedel, da lahko pride do odličnega rezultata, je zmrznil." Tisto dirko je končal na 64. mestu z več kot desetimi minutami zaostanka. Zmagal je Marc Hirschi, mladi Pogačar je končal dirko na sedmem mestu.

Podobna zgodba se je zgodila, ko je prvič v dresu Jumbo-Visme osvojil rumeno majico na Dirki po Poljski. Naslednjo noč ni spal, zjutraj nič jedel. Zato ni bilo presenetljivo, da ni prikolesaril do skupne zmage.

Želel je biti bankir

Ponoči se je zbujal in premišljeval, kaj vse bi šlo lahko na dirki narobe. "Misli so ga prevzele. Priznam, da sem bila v določenem trenutku nekoliko ostra in mu govorila, da ni konec sveta," je za francoski časnik dejala njegova partnerka Trine Hansen, s katero imata otroka.

Partnerica Trine Hansen mu je prav tako veliko pomagala pri odpravljanju težav. Foto: Reuters

Z Jonasom sta se spoznala, ko je dirkal za kontinentalno dansko ekipo ColoQuick, kjer je Trine delala. "Ne spoznaš pogosto nekoga, ki ima zlato srce. Zelo umirjen je bil, nikdar slabe volje. Ni bil zahteven. Ni želel impresionirati. To mi je bilo všeč. Ni mislil, da bo postal profesionalni kolesar. Dejal je, da je želel biti bankir, in sebe sem videla kot ženo bankirja," je povedala.

Ko je prestopil meje WorldToura, so začeli iskati rešitve za njegovo tesnobo pred začetki dirk. Nizozemci so ga sprejeli na akademijo, kjer so mu leta 2019 pomagali tudi pri psihološki pripravi.

"Dolgo časa je pustil, da so se drugi odločali namesto njega"

Prav tako mu je pomagalo dekle. Nekatere rešitve so bile preprostejše: na primer poslušanje njegovih najljubših pesmi ali pogovor z moštvenimi kolegi ali ekipnim osebjem o čem drugem kot o kolesarjenju. Da se ustavi cikel.

Foto: Reuters

Nedavno mu je Trine svetovala, da si pred Tourom, ki se je začel v njegovi domovini Danski, zamenja telefonsko številko, da se izogne nepotrebnemu nagovarjanju ljudi. Razložila je, da je Vingegaard nekdo, ki želi vedno ustreči drugim, včasih v svojo škodo.

"Jonas je zelo introvertirana oseba in nekdo, ki vedno gleda, da bo osrečil druge, hkrati pa pozabi nase. Dolgo časa je pustil, da so se drugi odločali namesto njega. Danes bolje komunicira s svojo ekipo," je obrazložila.

Res, da je zmaga na Dirki po Franciji največji možen uspeh v svetu kolesarstva, Jonas pa je zagotovo vesel tudi te zmage, da je prebrodil psihološke prepreke, ki so mu pred tem preprečevale pot do najboljših kolesarjev.