Eržen še brez odgovorov: Dopiniški napadi izvirajo iz ljubosumja

Pretresi v vrstah Bahrain-Victorious so bili na Touru že lani, nič drugače ni bilo letos. V Köbenhavnu na Danskem jih je obiskala lokalna policija na zahtevo francoskih organov pregona. Ti že od lani preiskujejo arabsko ekipo, katere šef je Slovenec Milan Eržen.

Po koncu letošnje Dirke po Franciji je na Elizejskih poljanah odgovarjal na vprašanja VeloNews in Cycling Weekly v povezavi z dopinškimi racijami v letih 2021 in 2022.

O novih informacijah glede odmevne preiskave je sprva povedal: "Ne vemo še. Nimamo nobenih odgovorov. Ničesar vam ne morem reči, ker nimamo nobenih informacij. Ne vem, res je težko razložiti nekaj, če nimaš informacij. Ko bomo imeli, bomo povedali. Preprosto čakamo."

"Ne vemo, zakaj so se vse te stvari zgodile. Poznamo nekaj odgovorov, ki jih do zdaj nismo imeli. Vedno delamo po pravilih in še naprej bomo trdo delali in trenirali," je jasen Eržen.

"Vsakdo, ki je v zadnjih deseti letih razmišljal o jemanju česa, je idiot."

Na zahtevo francoskih oblasti, urada OCLAESP, pristojnega za javno zdravje, s sedežem v Marseillu, ter kriminalistične enote za preiskavo kaznivih dejanj na področju zdravstva so od 27. do 30. junija v šestih državah izpeljali usklajeno akcijo proti uporabi prepovedanega dopinga v kolesarstvu. Preiskovali so kolesarje in osebje pri Bahrain-Victorious.

V Sloveniji so zajeli 412 kapsul z nedoločeno rjavo vsebino in 67 kapsul z nedoločeno belo vsebino, v hišni preiskavi pa so zasegli en mobilni telefon.

Foto: Vid Ponikvar

Kapsule še vedno analizirajo skupaj z drugo lastnino, ki je bila takrat zasežena. V ekipi so večkrat izjavili, da niso kršili nobenih pravil in da preiskave niso upravičene.

"Poglejte, seveda je frustrirajoče, toda po drugi strani morajo ljudje končno razumeti, da vsi ti rezultati, hitrost dirk, niso posledica tega, da nekdo nekaj uporablja," je dejal Eržen in pojasnil stališče svoje ekipe: "Fantje res trdo delajo. Material se je v zadnjih desetih letih zelo spremenil, ekipe vlagajo veliko denarja v raziskave, kakšne pnevmatike, kakšna kolesa bodo uporabljali na dirkah. Vedno boste imeli ljubosumne ljudi, ki bodo začeli misliti, da je nekaj narobe. Nič ni narobe. Vsakdo, ki je v zadnjih deseti letih razmišljal o jemanju česa, je idiot. To je to. Morajo biti idioti."

"Nikoli ne kršimo nobenih pravil"

Pri VeloNews so Eržena vprašali, ali je ekipa Bahrain-Victiours 100-odstotno čista: "Nikoli ne govorimo o teh stvareh, ker delamo po pravilih, nikoli ne kršimo nobenih pravil glede tega."

Foto: Vid Ponikvar

Na vprašanje, ali je v ozadju vsega prisotno ljubosumje, je odgovoril: "Da, da, da. Razložil vam bom. Naš proračun je 20 milijonov. Veliko ekip ima večjega in ne morejo zmagovati na etapah Dirke po Franciji v zadnjih desetih letih. Pokrovitelji nato sprašujejo generalnega direktorja, zakaj druge ekipe zmagujejo z manj denarja, medtem ko mi ne moremo. Kaj bo odgovoril? To je vaše vprašanje? Kaj bo odgovoril? Vemo, da nekdo v ozadju nekaj govori."

"Nočem komentirati, ker je predsednik UCI"

Eržena so sredi Pariza prav tako vprašali, kakšno je njegovo mnenje o izjavi predsednika Mednarodne kolesarske zveze (UCI) Davida Lappertienta, ki je pred junijskimi preiskavami ekipe Bahrain-Victiorious za VeleNes o Erženu dejal sledeče: "Verjetno ni tisti, ki bi ga imenoval za predsednika Mednarodne agencije za testiranje. Obstaja nekaj pravnih točk. Njegovo ime je bilo, kar sem videl, omenjeno v aferi Aderlass (Eržen je zanikal kakršnokoli vpletenost, op. a.). Rad bi, da bi avstrijski organi šli do konca v tej preiskavi in nato sprejeli nekaj odločitev, vendar do danes nimamo v svojih rokah ničesar doslednega, da bi lahko sprejeli nekatere odločitve. Zato je na lastnikih različnih ekip, da sprejmejo odločitve."

Besed predsednika UCI ne želi komentirati. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Aprila je Lappartient prav tako dejal: "Do današnjega datuma nimam dokazov, ničesar, kar bi ga lahko umaknilo iz športa, vendar želim čist šport. Ne želim nikogar, ki je vpleten v potencialni doping. Do danes nimam nobenega dokaza, razen nekaterih omemb v medijih. Zdi se, da iz afere Aderlass ni prišlo nič na plan. Vendar upam, da nekega dne bo."

"Ne morem komentirati, to so njegove besede. Ne morem komentirati, nočem komentirati, ker je predsednik UCI, mi pa smo del UCI in vedno bomo delali na pravi način, kar pomeni, da bomo dokazali, da ne delamo ničesar narobe."