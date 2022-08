Za Nizozemko usodne štiri sekunde #video

DSQ for 🇳🇱 Marianne Vos after an illegal position on the bike … 4 seconds 😩

#VargardaWWT #UCIWWT pic.twitter.com/PcRaeQ3GS8 — Frank Gerritse (@frankgerritse) August 7, 2022

Komisarji Mednarodne kolesarske zveze so se za diskvalifikacijo odločili po pregledu posnetka dirke, s katerega je razvidno, da je Marianne Vos, nosilka zelena majice najboljše kolesarke po točkah na letošnjem Touru za ženske, vozila v neprimernem položaju. Čeprav je bila s podlahtmi na krmilo naslonjena le štiri sekunde, so bili komisarji pri svoji odločitvi neomajni.

Nizozemki so novico sporočili pol ure po njenem prihodu v cilj, le nekaj minut preden bi morala stopiti na oder za zmagovalke.

"Škoda, ampak tako je pravilo," je Vosova pokončno sprejela novico in odločitvi ni nasprotovala. "Ko sem se na krmilo naslonila s podlahtmi (ti. položaj 'puppy paws'), sem se takoj spomnila, da položaj ni več dovoljen. Takoj sem ga spremenila, a očitno ne dovolj hitro, da bi se izognila diskvalifikaciji," je dejala 35-letna kolesarska zvezdnica.

It looked like Marianne Vos had won #VargardaWWT for the 4th time, but the Dutch rider was disqualified for using the illegal ‘puppy paws’ position.



Was it a harsh decision? pic.twitter.com/gCeiW1pJci — GCN Racing (@GcnRacing) August 7, 2022

"Moramo sprejeti njihovo odločitev. Škoda, ampak pravilo je pravilo in je natančno določeno. Običajno ne vozim v takem položaju. Hudo mi je, ker zaradi tega sploh nisem pridobila prednosti, a pravila so pravila," je zrelo sprejela odločitev.

Položaj "pasjih tačk" je eden od položajev, ki so jih pri Mednarodni kolesarski zvezi zaradi zagotovitve večje varnosti prepovedali v začetku lanskega leta. Med pravili je tudi postavitev standardiziranih ograj v zaključnih metrih dirke, a se ne spoštuje konsistentno, kar ostro odločitev glede Vosove dodatno postavlja pod vprašaj.

Poznejša zmagovalka bi bila zadovoljna tudi z drugim mestom

Zdelo se je, da je nad razpletom še bolj kot Vosova razočarana poznejša zmagovalka Audrey Cordon-Ragot iz ekipe Trek-Segafredo, ki je v cilj pripeljala kot druga, zaradi odločitve komisarjev pa potem sama stopila na najvišjo stopničko. To je njena prva zmaga na dirkah svetovne serije, zagotovo pa si ni želela zmagati na tak način.

No regrets for @CordonRagot 👏

Second place 🥈 for the French champion in #VargardaWWT RR with Marianne Vos taking the win pic.twitter.com/J2hhee6IhF — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) August 7, 2022

"Če sem povsem iskrena, imam glede zmage mešane občutke. Sem pa zelo zadovoljna s svojo vožnjo in nastopom ekipnih kolegic. Svojo moč smo dokazale z izjemnim delom celotne ekipe, moja naloga je bila samo dokončati tisto, kar so one začele. To je najpomembnejša stvar, ki se je zgodila danes in ki jo bomo odnesle z današnje dirke. Po prihodu v cilj sem bila vesela tudi drugega mesta in še vedno sem nanj ponosna. Ničesar nisem obžalovala, saj me je premagala trenutno najmočnejša kolesarka v karavani. Kapo dol, Marianne. Bila je prva, ki je spoznala svojo napako, in sprejela sankcije," je dejala 32-letna Francozinja Audrey Cordon-Ragot.

Na zmagovalnem odru sta se ji pridružili Pfeiffer Georgi iz ekipe DSM in Valerie Demey, kolesarka ekipe Liv Racing Xstra, ki je na stopničke napredovala s 4. mesta