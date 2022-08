Kaos na Dirki po Burgosu: kolesarji padali kot domine #video

Zaključek druge etape Dirke po Burgosu je bil kaotičen, kakšnih 500 metrov pred ciljem je pri visoki hitrosti, ko so se kolesarji že pripravljali na zaključni sprint, prišlo do množičnega padca. Na tleh je pristala skoraj polovica pelotona, nekaj kolesarjev se je poškodovalo. Na dirki sicer vozi tudi Matevž Govekar (Bahrain - Victorious), ki je edini Slovenec tam.

⁉️ ¿A QUIÉN SE LE OCURRE QUE HAYA UN BADÉN EN PLENO SPRINT?



Caída feísima en el final de la 2ª etapa de la Vuelta a Burgos



Un badén dentro del último kilómetro y en bajada ha provocado una de las montoneras más tremendas de los últimos años pic.twitter.com/bt5Dv8ixB6 — José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) August 3, 2022

V zaključnem sprintu druge etape Dirke po Burgosu je kolesarje presenetil t. i. ležeči policaj, na katerem je Nizozemec David Dekker pri 60 kilometrih na uro izgubil oblast nad kolesom, padel in povzročil pravi kaos. Čezenj je poletelo nekaj nesrečnih konkurentov, ti so spodnesli naslednje v vrsti, nekateri so se poskušali izogniti kupu padlih in poleteli čez zaščitne ograje ... Številni so utrpeli poškodbe, najhuje naj bi jo skupila Italijan Davide Ballerini in Španec David Gonzalez, ki sta morala poiskati pomoč v bolnišnici, njune poškodbe zaenkrat niso znane.

#Replay 🎥 / #VueltaABurgos 🇪🇸

Terrible chute sur l’étape du jour du Tour de Burgos.



Avec ce genre de barrières, c’était inévitable.pic.twitter.com/uK388T6zFF — Renaud Breban (@RenaudB31) August 3, 2022

Trije Dekkerjevi kolegi iz sprinterskega vlaka Jumbo-Visme so vozili v ospredju in niso niti opazili, kaj se je zgodilo za njimi, ter vknjižili trojno zmago. Nizozemec Timo Roosen je dobil etapo pred Italijanom Edoardom Affinijem in Avstralcem Chrisom Harperjem.

"Glede na to, kar se je zgodilo, sem OK. Izgleda, da ni nič zlomljenega, razen moje volje, imam pa veliko ran. Pri visoki hitrosti po klancu navzdol nisem videl grbine in popolnima izgubil nadzor. Iskreno upam, da je z vsemi vpletenimi OK in bodo hitro okrevali," je prek družbenih omrežij sporočil Dekker.

About today’s crash in the Vuelta a Burgos @JumboVismaRoad 👇🏼 pic.twitter.com/NNax0g6gu6 — David Dekker (@dekkerdavid) August 3, 2022

Matevž Govekar (Bahrain Victorious), edini Slovenec na dirki, je v cilj prišel na 84. mestu, a zaradi množičnega padca v zadnjem kilometru brez časovnega zaostanka za zmagovalcem.

Na dirki, ki se je začela včeraj in se bo končala v soboto, sicer v skupnem seštevku vodi Govekarjev kolumbijski moštveni kolega Santiago Buitrago, zmagovalec torkove prve etape. V skupnem seštevku je Govekar na 100. mestu (+ 7:44).

