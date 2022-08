Slovenska pomoč Tadeju Pogačarju

Dolenjski kolesar Domen Novak je z UAE Emirates podpisal dveletno pogodbo in postal nov obraz v vrsti tistih, ki so jih pri tem kolesarskem klubu predstavili v zadnjem obdobju. Pred njim so pred kratkim potrdili prihoda Tima Wellensa in Felixa Grosschartnerja.

Za nekdanjega slovenskega državnega prvaka se je že lep čas govorilo, da bo kariero nadaljeval v ekipi Tadeja Pogačarja, danes pa je to postalo tudi uradno. V začetku leta 2023 bo tako začel nositi novo "uniformo", saj ima za letošnje leto še pogodbo z Bahrain Victorious.

Prav Novak je bil letos tisti, ki se je poskušal postaviti po robu Pogačarju in Rafalu Majki na dirki Po Sloveniji, vendar mu je padec na treningu pred začetkom dirke prekrižal načrte, da ni mogel priti višje od tretjega mesta.

Izkazal se je tudi na italijanskem Giru, na katerem je na predzadnji etapi, ki je bila kraljevska, osvojil drugo mesto.

"Sanje so bile, da bom kolesaril za UAE Emriates skupaj s šampionom, kot je Tadej Pogačar, in preostalimi odličnimi kolesarji. Zdaj so se sanje uresničile. Počaščen in hvaležen sem za izkazano zaupanje in se že veselim svoje nove poti," je ob podpisu pogodbe dejal Novak.

"Novak je kolesar, ki je pokazal dober napredek. Verjamemo, da bo v našo ekipo prinesel kakovost, zlasti v gorah. V World Touru je že vrsto let in verjamemo, da ima še veliko pokazati," pa je o nekdanjem kolesarju Adrie Mobil dejal športni direktor Mauro Gianetti, ki je k zdajšnjemu delodajalcu prestopil leta 2017.