Špansko kolesarstvo v krizi. "Smo kot sirote."

Le še slab teden dni je do začetka 77. Dirke po Španiji in ljubitelje kolesarstva na Iberskem polotoku skrbi, da jih čaka usoda Francije, ki svojega šampiona za največje dirke čaka že desetletja. "Imamo talente, na katere bo treba še malo počakati, trenutno pa smo malce izgubljeni," pravi španska kolesarska legenda Pedro Delgado.

"Kolesarstvo so nekoč krojile Francija, Belgija, Italija in Španija, danes pa je vrh veliko bolj mednaroden," pravi Pedro Delgado, 62-letni nekdanji kolesar, dvakratni zmagovalec Dirke po Španiji (1985 in 1989) ter zmagovalec Dirke po Franciji (1988), danes pa strokovni komentator dirk na španski televiziji. Španski ljubitelji kolesarstva bodo morali biti potrpežljivi, meni Deglado, ki je z Miguelom Indurainom v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja vlekel španski kolesarski voz.

V pričakovanju novega Contadorja

Pedro Delgado: Špansko kolesarstvo je na mednarodni ravni trenutno malce brezkrvno, smo kot sirote. Foto: Guliverimage Za njima je prišla zlata generacija španskih asov s kolesarji, kot so Alberto Contador, Samuel Sanchez, Joaquim Rodriguez, Carlos Sastre, Oscar Freire in drugi, pa tudi Alejandro Valverde, danes 42-letni superveteran, ki se po tej sezoni poslavlja od profesionalnega kolesarstva. Po upokojitvi Valverdeja bo zazevala praznina, pravi Delgado. "Imamo sicer številne kolesarje v svetovni seriji, a malo svojih klubov, pa malo takšnih asov, ki bi bili sposobni zmagovati na največjih dirkah. Res sta tu izjemno nadarjena Carlos Rodriguez in Juan Ayuso, a njun čas šele prihaja, potrebnih bo nekaj let, da razvijeta vse svoje potenciale."

Španci že desetletje čakajo na zvezdnika vrhunskega kova, naslednika Alberta Contadorja. Prav ta je zadnji španski zmagovalec na velikih treh tritedenskih dirkah. Tour je osvojil leta 2009, Vuelto 2014 in Giro leta 2015. "Špansko kolesarstvo je na mednarodni ravni trenutno malce brezkrvno, smo kot sirote. Potrebujemo referenčnega zvezdnika, nekoga, ki bo animiral navijače in medije, nekoga, ki nas bo navdihnil," še pravi Delgado.

Španija nima svojega kandidata za zmago na Vuelti

Juan Ayuso ima šele 19 let, letos bo prvič vozil na Vuelti. Foto: Guliverimage Enric Mas to ni, še dodaja španska legenda. Na 27-letnega člana Movistara je padlo breme naslednje velike španske kolesarske zvezde, ki pa mu ga ni uspelo nositi. "Je odličen kolesar, a je prišel do meje, ki mu je ne uspe preseči," o Masu pove Delgado, meni pa še, da za letošnjo Vuelto Španija nima svojega kandidata za skupno zmago. "Še naprej čakamo na tistega tekmovalca, ki bo pritegnil pozornost, ki nas bo prilepil pred televizijske zaslone in bo prodajal časopise."

Ta, od katerih Španci ogromno pričakujejo sta že omenjena Carlos Rodriguez in Juan Ayuso. 21-letni član ekipe Ineos Grenadiers in 19-letni tekmovalec Pogačarjevega moštva UAE Emirates. Oba bosta na letošnji Vuelti, ki se bo začela v petek, 19. avgusta, v Utrechtu na Nizozemskem, šele debitirala na "grand tourih", šele čez čas se bosta sposobna boriti za skupno zmago, morda pa tudi ne.

Še vedno v boljšem položaju kot Francozi

Vseeno so Španci kljub trenutni krizi v veliko boljšem položaju kot njihovi severni sosedje. Francozi namreč na svojega junaka, ki bi bil sposoben zmagovati na največjih dirkah, čakajo že skoraj tri desetletja. Laurent Jalabert je namreč zadnji francoski zmagovalec "grand toura", to mu je uspelo leta 1995, ko je slavil na Dirki po Španiji. Zadnji francoski zmagovalec Toura je Bernard Hinault (1985), Gira pa Laurent Fignon (1989).

