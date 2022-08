Belgijec stopil Pogačarju v bran

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naslednja velika preizkušnja v svetu kolesarstva je španska Vuelta, na kateri bo nastopil tudi nadarjeni belgijski kolesar Remco Evenepoel, ki se je razgovoril o slovenskem zvezdniku Tadeju Pogačarju in njegovem nastopu na sloviti Dirki po Franciji.

Za 22-letnega Remca Evenepoela bo Vuelta druga tritedenska dirka v karieri. Prvič se je preizkusil lani na Giru, kjer je v 17. etapi padel in predčasno zaključil največjo italijansko kolesarsko pentljo.

Sloviti Tour de France naj bi bil v njegovem koledarju prihodnje leto, dotaknil pa se je tudi letošnjih dogodkov. Na dolgo in široko se je razgovoril o vrstniku Tadeju Pogačarju, ki je osvojil končno drugo mesto. Stopil je v njegov bran: "V mojih očeh je še vedno najboljši kolesar na svetu. Ne moremo govoriti o porazu ali zlomu. Še vedno moramo pokazati spoštovanje, saj je fenomenalno, kar je naredil. Dan, ko so ga pri Jumbo-Vismi napadli na Galibier, je bil zanj eden najtežjih dni v življenju. V nadaljevanju je poizkušal in zato si zasluži spoštovanje vseh kolesarjev v karavani. O Tadeju ne smemo govoriti negativno."

"Tadej je še vedno neverjeten"

Član Quick-Step Alpha Vinyl je Tour spremljal od daleč, saj se je na višini pripravljal na Vuelto, ki se bo začela 19. avgusta.

"Tadej se ni zlomil, le dvakrat je izgubil čas, kar se lahko zgodi vsakomur. Ne moremo govoriti o slabem Touru. Osvojil je tri etape, bil drugi v skupnem seštevku in lastnik bele majice. Gotovo je, da je osvojil Tour pred tem dvakrat in da je Jumbo-Visma močnejša ter stabilnejša ekipa od UAE Emirates, ampak Tadej je še vedno neverjeten. V zadnjem tednu je veliko stvari naredil sam."

Remco Evenepoel bi rad osvojil deseto etapo na Vuelti, ko bo na sporedu posamični kronometer. Foto: Reuters

Evenepoel ima misli zdaj usmerjene v špansko Vuelto, na katero prihaja v dobri pripravljenosti, kar je pokazal z zmago na klasiki San Sebastian, ki je bila njegova prva dirka po junijskem belgijskem državnem prvenstvu.

Na Vuelti ni njegov osrednji cilj rdeča majica najboljšega na dirki, ampak se bo spogledoval z etapnimi zmagami: "Če bom osvojil eno ali dve etapi, bom lahko zadovoljen. Osrednji cilj je zmagati etapo. Karkoli bom naredil v generalni razvrstitvi, bo ekstra. Na Vuelto se torej odpravljam z osredotočenostjo na etapne zmage. Zanimivi sta zlasti prva in deseta etapa, ko sta na sporedu ekipni in posamični kronometer."