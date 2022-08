Kranjski policisti ustavili Tadeja Pogačarja

Kranjski policisti so danes dopoldne pri redni kontroli prometa na območju Radovljice ustavili kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja, fotografijo nasmejanega kolesarja v družbi policistke in policista pa objavili na družbenih omrežjih.

Kot so nam pojasnili na Policijski upravi Kranj so Tadeja Pogačarja ustavili pri redni kontroli prometa in vozila na avtocesti pri Radovljici. "Na vozilu ni bilo oznak, ki bi nakazovale, da gre za slovenskega kolesarskega asa," so nam sporočili iz PU Kranj, kjer so fotografijo nasmejanega kolesarja s Klanca pri Komendi v družbi policistke in policista objavili na profilu na Facebooku, kjer se je hitro razvila zanimiva debata.

Sledilce omenjenega profila je zanimalo, ali so vodilnega kolesarja Mednarodne kolesarske lestvice možje in žene v modrem ustavili med vožnjo z avtom ali s kolesom, zakaj je vklenjen in ali bo plačal 'polovičko', eden od sledilcev pa se je v šali pozanimal, kje je Jonas Vingegaard, danski kolesar, ki je zmagal na letošnji Dirki po Franciji, kjer sta se s Pogačarjem uprizorila epske boje za zgodovino.

Administrator profila PU Kranj je pojasnil, da je Pogačar vozil avto, ne kolesa, ter da ni storil prekrška. Kar pa zadeva Vingegaarda, se je pošalil, da ga je patrulja "snela", še preden me je uspelo priti do Radovljice.

Pogačar je Dirko po Franciji končal na 2. mestu v skupni razvrstitvi dirke, ter že tretje leto zapored kot najboljši mladi kolesar. Foto: A.S.O./Charly Lopez

Pogačar, prvi zvezdnik ekipe UAE Emirates, ta se zadnje dni krepi z novimi imeni, si je po naporni tritedenski Dirki po Franciji, ki jo je končal s tremi etapnimi zmagami, zmago v skupnem seštevku najboljših mladih kolesarjev in drugim mestom v skupnem seštevku dirke ter enodnevni klasiki San Sebastian v Baskiji, vzel nekaj dni tekmovalnega premora.

Naslednja dirka ga čaka 28. avgusta, ko bo nastopil na enodnevni preizkušnji Bretagne Classic - Ouest-France. Sledi nastop na dveh kanadskih dirkah, vrhunec pa bo svetovno prvenstvo v Avstraliji, ki bo na sporedu konec septembra.

