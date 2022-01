Španski čudežni deček izzval Pogačarja: Zakaj je nemogoče premagati Tadeja?

Mladi španski as Juan Ayuso ne skriva velikih ambicij, preseči želi tudi vzornika in kapetana v moštvu UAE Emirates Tadeja Pogačarja.

Kolesarji moštva UAE Emirates se na sezono pripravljajo v Alicanteju v Španiji, pred dnevi pa sta se po najtežjem treningu na klancu Coll de Rates pomerila Tadej Pogačar in največji up španskega kolesarstva, komaj 19-letni Katalonec Juan Ayuso. Slovenski šampion, dvakrat zmagovalec Dirke po Franciji, je mlajšega kolega premagal za pičlih 14 sekund.

Po petih urah in pol treninga sta Pogačar in Ayuso izkoristila priložnost, da preverita, kdo je glavni v moštvu UAE Emirates. Mladi Ayuso, "naslednji veliki šampion španskega kolesarstva", kot ga označujejo poznavalci kolesarstva, ne skriva velikih ambicij. Prepričan je, da njegov domet seže prek Pogačarjevih dosežkov, in se od štiri leta starejšega, a veliko izkušenejšega kolega uči.

Pogačar boljši, a le za 14 sekund

"Ayuso pove, kaj si misli, prepričan je, da lahko preseže Tadeja. Ima velike ambicije in visoke cilje, se pa zaveda, da je letos vodja moštva še vedno Tadej." Foto: UAE Emirates Na klancu Coll de Rates sta dobila priložnost, da se pomerita neposredno. Pogačar je iz dvoboja izšel kot zmagovalec, mlajšega kolega se je otresel na zadnjem odseku, s 14-odstotnim naklonom, a ga premagal za pičlih 14 sekund. "Po enem najtežjih dni na pripravljalnem kampu sva se res pomerila na klancu Coll de Rates in na še enem klancu. Počutim se dobro, moja forma je tam, kjer si želim, da je, Ayuso pa je pokazal, da bo super močan že v tej sezoni. Je izjemno motiviran in ima visoke cilje. Prepričan sem, da bo že letos dobil priložnost pokazati, kako močan je," je za španski časnik El Pais povedal Pogačar.

Po internem dvoboju sta oba kolesarja podatke objavila na Stravi in do takrat najhitrejšega kolesarja na klancu Coll de Rates, poljskega profesionalca iz moštva Ineos Grenadiers Michala Kwiatkowskega, izrinila na tretje mesto, poroča Cyclingnews.

Ayuso je lani zmagal v skupnem seštevku "baby Gira" (Giro Ciclistico d'Italia) ter oblekel tudi majice najboljšega hribolazca, najboljšega po točkah in najboljšega mladega kolesarja. Na evropskem prvenstvu v Trentu je bil tretji na cestni dirki v kategoriji U23, na kronometru pa 12. dirke Tour de l'Avenir (baby Tour), ki jo je Pogačar dobil leta 2018, ni končal, odstopil je v četrti etapi.

"Vedno me sprašuje, zakaj je nemogoče premagati Tadeja"

Tadej Pogačar je nesporna številka ena pri UAE Team Emirates. A kako dolgo še? Foto: UAE Emirates "Ayuso pove, kaj si misli, prepričan je, da lahko preseže Tadeja. Ima velike ambicije in visoke cilje, se pa zaveda, da je letos vodja moštva še vedno Tadej," je povedal trener v ekipi Inigo San Milan. "Vedno me sprašuje, zakaj je nemogoče premagati Tadeja. Najboljši kolesarji so z drugega planeta, so tekmovalne zveri, narejeni so za to. Ne bi znali preživeti brez teh ambicij, želijo biti najboljši. S tem so zasvojeni," je še povedal San Milan.

"Srečo imam, da sem v ekipi z najboljšim na svetu"

Sam Ayuso, ambiciozen, kot je, pa ni nestrpen. Letos v njegovem programu za zdaj še ni kakšne od tritedenskih dirk, se bo pa udeležil številnih enodnevnih in enotedenskih, najprej Dirke po Valencii (2. februarja). Aprila ima na sporedu tudi dirko Amstel Gold, pa Valonsko puščico in Dirko po Romandiji, junija pa Kriterij po Dofineji, kjer se bo pomeril tudi s Primožem Rogličem.

S Tadejem Pogačarjem imata odličen odnos, pravi, ne skriva pa, da je tudi oportunističen. "Srečo imam, da sem v ekipi z najboljšim na svetu. On je merilo. Lahko sledim njegovemu zgledu. Izkoriščam priložnost, da z njim treniram, mu sledim in se od njega učim," je še povedal mladi španski up.

