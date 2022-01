"Pri UAE je vse jasno − delamo za Tadeja Pogačarja"

"V ekipi UAE so stvari jasne − vsi delamo za Pogačarja. Moja naloga je, da sem mu v kar največjo pomoč, in v resnici se tega zelo veselim. Mislim, da sem lahko dober pomočnik," je še povedal kolesar, ki je v Movistarju nakazoval, da si želi vodilne vloge v ekipi in leta 2019 na Vuelti to sporočil tudi svetu, ko se je v deveti etapi močno razburil ob moštvenem ukazu, naj ne dirka na etapno zmago, ampak naj počaka takratnega kapetana Naira Quintano.

"Ob Tadeju pač ni debate, kdo je vodja"

"Seveda, še vedno imam ambicije in še naprej bom sanjal ter iskal svoje priložnosti, ampak tukaj so stvari popolnoma jasne. Ob Tadeju pač ni debate, kdo je vodja ekipe, in naredil bom vse, da mu pomagam do tretje zaporedne zmage na Touru," pravi Španec in dodaja: "Glede grand tourov so stvari jasne, nekaj več svobode pa pričakujem na enotedenskih dirkah."

Prav na Vuelti, na kateri je poskrbel za nekaj trenja znotraj ekipe Movistar, je Soler opazil talent zdajšnjega kapetana. "Prvič mi je padel v oči leta 2019, ko je osvojil tretje mesto na Vuelti. Odtlej je samo še napredoval, in videti je, kot da nima omejitev."

"Na Touru ne bo nobenega dvoma"

Podobno razmišlja tudi 23-letni Američan Brandom McNulty, ki je tudi sam nadarjen hribolazec, ob tem pa še močan kronometrist in s temi karakteristikami nadvse primeren za vodjo ekipe − torej oseba, ki bi lahko dirkala na skupni seštevek. Lani je McNulty debitiral na Dirki po Franciji, letos bo prvič v karieri vozil na dveh tritedenskih dirkah, Pogačarjev pomočnik bo na Touru in Vuelti.

"Na Touru ne bo nobenega dvoma, Tadej ga je dobil zadnji dve leti, in tudi tokrat bo tam naša edina naloga, da mu pomagamo. Mogoče bo kakšna priložnost na kronometru, sicer pa smo vsi njegovi pomočniki," je Solerju prikimal Američan.

Davide Formolo zbil divjega prašiča

Medtem ko se kolesarji UAE Emirates pripravljajo v Alicanteju v Španiji, pa njihov kolega Davide Formolo okreva doma po padcu na treningu. 3. januarja je v Monaku pri spustu s hitrostjo okoli 60 kilometrov na uro trčil v divjo svinjo in grdo padel. "Zdaj se ukvarjamo z mojim desnim zapestjem, saj obstaja sum, da je prišlo do zloma," je sporočil 29-letni Italijan. "En teden treninga sem opravil na kolesu za kronometer, še vedno pa ne morem kolesariti stoje," je še dodal.

