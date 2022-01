Belgijski kolesar Nathan Van Hooydonck, ki je od lanske sezone sotekmovalec Primoža Rogliča pri ekipi Jumbo-Visma, je novico o tragični izgubi sporočil prek družbenih omrežij. Deček, ki sta ga s partnerico Alicio Cara poimenovala Thiago, je umrl 28. decembra, k večnemu počitku pa so ga pospremili na zadnji dan starega leta.

Ganljivo slovo od sina:

"Tvoje srce je prenehalo biti, preden nama te je uspelo držati v naročju. Vseeno si nama dal zelo lepe trenutke. Za trenutek smo bili trije. 28. december 2021 bo za naju vedno poseben dan, dan, ko sva postala starša. Nikoli te ne bova pozabila, ker boš za vedno najin sin. Počivaj v miru, dragi prijatelj, ljubi mamo in očeta," je zapisal ob srce parajoči fotografiji, ki jo je objavil na družbenih omrežjih.

Ob spodbudi zaročenke se je znova vrnil na kolo

Belgijec, ki je v torek na srečanju z novinarji prek digitalnih platform prvič javno spregovoril o najtežji preizkušnji, ki lahko doleti starše, je povedal, da mu je pri spoprijemanju s kruto resnico najbolj pomagala partnerica Alicia, ki je prav tako skrušena ob izgubi otroka. Prav ona je najbolj zaslužna za to, da se je znova vrnil na kolo.

Po pogrebu se je trudil vsaj štiri ure dnevno preživeti na kolesu, na pobudo življenjske sopotnice pa se je udeležil tudi pripravljalnega kampa Jumbo-Visme v Alicanteju na jugu Španije.

"Alicia je bila precej močnejša pri spoprijemanju s situacijo," je dejal in izrazil hvaležnost za vse, kar je storila zanj. "To, da sem tukaj na pripravah, je stoodstotno njena zasluga," je dejal. "Rekla mi je, naj se udeležim priprav, ker bo to dobro zame. 'Če se po treh dneh naveličaš, samo pridi domov,' mi je rekla. In imela je prav, zelo srečen sem, da sem tukaj," je povedal na srečanju z novinarji.

Kolesarjenje v družbi moštvenih kolegov mu je pomagalo, da se je v teh težkih časih lahko osredotočil še na kaj drugega in ni neprestano razmišljal o izgubi otroka.

"Pripravljalni kamp v Španiji ponuja kar nekaj priložnosti za odvračanje pozornosti. V ekipi imamo kar nekaj šaljivcev, ki skrbijo za dobro vzdušje, in lahko razbremenim misli, a do tega, da bi se spet lahko glasno smejal, je še daleč," je povedal in pohvalil ekipo, ki mu stoji ob strani.

Foto: Guliverimage

Spregovoril je tudi o vplivu izgube nanj osebno. "Neprestano mislim na to. Nekateri dnevi so boljši od drugih, a ko grem na primer na trening v našo vas in vidim otroški voziček, se mi zlomi srce."

Kar zadeva rezultatske cilje v tej sezoni, je prepričan, da je še vedno sposoben odigrati ključno vlogo znotraj ekipe. Lani je bil na dirki v Gent-Wevelgemu sedmi, letos si želi dobrega rezultata tudi na Dirki po Flandriji in dirki Pariz-Roubaix.

Priprav konec, še preden so se dobro začele

A žal so se tudi za Van Hooydoncka letošnje ekipne priprave končale, še preden so se dodobra začele. Tudi v tem primeru je krivec covid, ki je kljub strogim ukrepom prodrl v ekipo. Pri Jumbo-Vismi so se zato odločili, da je najbolj smotrno, da se vsi, ki niso okuženi in niso bili v visoko tveganem stiku z okuženim, čim prej odpravijo domov. Roglič se je na 1.200 kilometrov dolgo pot do Monaka, kjer začasno živi, odpravil z avtom.