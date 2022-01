Roglič jasen, kaj si želi

"Glede priprav za Tour je precej podobno. Upam, da bom končal Tour čim boljše. Da bom pripravljen za Vuelto," je ob predstavitvi ekipe Jumbo Visme za leto 2022 dejal slovenski kolesarski šampion Primož Roglič in s tem dal vedeti, da tudi letos kani nastopiti na dveh tritedenskih dirkah. Osrednji cilj mu je kajpak zmaga na Dirki po Franciji in rumena majica na Elizejskih poljanah.

Nizozemska kolesarska ekipa je imela prvotno v načrtu predstavitev kolesarjev za letošnje leto decembra 2021 na Nizozemskem, vendar je stanje s koronavirusom vse skupaj zaustavilo, oziroma preselilo na online izvedbo. Na današnji dan so se predstavili Primož Roglič in druščina ter razgrnili nekaj načrtov za prihodnje leto.

Osrednji cilj je kajpak Tour de France in zmaga. Vodilni pri nizozemskem moštvu so se odločili, da bodo imeli dva kapetana. Roglič bo osrednji, drugi Jonas Vingegaard, ki je lani naredil ogromen napredek in nekajkrat ponagajal tudi našemu šampionu Tadeju Pogačarju.

Dirka Po Sloveniji? "Bomo videli, kje bom."

Roglič se skupaj z moštvenimi kolegu te dni mudi na pripravah v Španiji, kjer so temeljito vstopili v proces treninga. "Nazaj sem na kolesu. Prvi kilometri v tem letu. Pripravljamo se na nove izzive, ki prihajajo naproti. Imam določeno osnovo. Sem dobre volje, a ne v formi."

Lani je postal olimpijski prvak v kronometru. Foto: Guliverimage

Prvo dirko bo odpeljal 6. marca. Takrat ga bomo videli na delu na enodnevni klasiki Pariz-Nica. Plan bo v nadaljevanju podoben lanskemu. Nastopil bo na klasikah Milano-San Remo, Liege-Bastogne-Liege in Valonska puščica. Na teh treh dirkah bo kolesaril tudi Pogačar in videti je, da bodo to edine dirke do Dirke po Franciji, na katerih bosta kolesarila drug proti drugemu.

Prva večdnevna dirka v letu 2022 bo Dirka po Baskiji, medtem ko bo mlajši kolega začel z Dirko po Združenih arabskih emiratih. Junak zadnjih dveh Tourov se bo na tritedensko francosko pentljo pripravljal še na dirki Po Sloveniji, ki jo je dvakrat v življenju osvojil tudi Roglič. Ali je kakšna možnost, da bo nekdanji kolesar novomeške Adrie Mobil od 15. junija naprej prav tako dirkal na slovenskih cestah, je odgovoril: "Bomo videli, kje bom. Bolj kot ne se bomo sproti dogovarjali. Nekaj so stvari, ki si jih želiš, potem je improvizacija. Nikoli ne veš, kje boš na koncu dirkal."

Rad bi bil najbolje pripravljen za Tour in Vuelto

Zagotovo pa bo olimpijski prvak v kronometru na Dirki po Franciji, ki jo bo skušal letos osvojiti. Najbližje skupni zmagi je bil pred dvema letoma, ko je bil vsega kronometer oddaljen od velikega zmagoslavja, medtem ko so mu lani padec in poškodbe prekrižale načrte. A to ni edina tritedenska dirka v načrtu. Tako kot Pogačar ima v mislih tudi špansko Vuelto, katere kralj je bil v zadnjih treh letih.

Foto: Jumbo-Visma

"Glede priprav za Tour je precej podobno. Upam, da bom končal Tour čim boljše. Da bom pripravljen za Vuelto," je izpostavil Roglič.

O tem, ali je ob vstopu v pripravljalno obdobje kaj drugače kot lani, je izpostavil: "Predvsem to, da sem na januarskem trening kampu. Lani zaradi koronavirusa nisem bil prisoten. Nekaj novih obrazov imamo. Ni pa nič drugače glede naših, mojih ciljev. Upam, da bom čim boljši na Touru in ga končal. In bil pripravljen na Vuelto."

Želi se zabavati na kolesu in uživati v dirkanju

Lani si je vzel daljši premor pred Tourom, kar se je izkazalo za dobro, saj je bil v odlični pripravljenosti, nato pa mu je padec na Touru prekrižal pot, da ga je moral predčasno končati: "Bomo videli, kakšen plan bo. Pripravljen sem zagotovo bil. To sem dokazal kasneje. Vsako leto je drugače. Težko bi z istim pristopom prihajal do istih rezultatov. Stremimo k temu, da bi bili boljši. Bomo videli v danem trenutku, kaj bom potreboval. Ali bom potreboval trening ali kakšno dirko. Želimo biti pripravljeni in priti na Tour v najboljši možni pripravljenosti. Tudi ostali okoli mene, da bodo dobro pripravljeni. Da se bomo potem na Touru zabavali in uživali v samem dirkanju."

Tretjič ztapored je osvojil Vuelto. Jo bo še četrtič? Foto: Guliverimage

Pri nekdanjem skakalcu so bili v zadnjih letih padci tisti, ki so mu preprečili, da bi lahko naredil najbolj odločen korak na dirki vseh dirk. Na splošno so padci precej krojili njegovo kariero. O tem, ali ima kakšen recept, kako se jim izogniti, je dejal: "Prvo pravilo je, da ostaneš na kolesu in prideš do cilja. Po drugi strani je razlika ali si na dirki z malim ali večjim zadovoljen. Če ti je cilj priti le do cilja, samo končati dirko, potem je lažje. Če si povečaš cilje, so tudi drugačne meje, več tveganja. Zagotovo bo treba ostajati na kolesu in iz sebe stiskati čim več in iti do limitov ter še prek teh, kjer lahko greš."

Pred Tourom bosta Roglič in Pogačar kolesarila skupaj le na enodnevnih klasikah.

Slovenski ljubitelji kolesarstva, kakor tudi tisti po vsem svetu se že veselijo predstav, ki jih bosta zrežirala slovenska šampiona. Tudi njunih dvobojev, ki dobivajo na razsežnosti.

Do Toura se bosta srečevala le na enodnevnih klasikah, zato pa ju bomo, kot kaže, videli na zadnjih dveh grand tourih v letu. "Meni in Tadeju je povsem preprosto. Priti čim večkrat prvi skozi ciljno črto. Sam lahko komentiram le glede svoje ekipe. Vem, da bomo imeli močno. Naša glavna skrb je, da smo čim bolj pripravljeni. Da gremo tja in uživamo na kolesu in ob dirkanju."

Obetata se dva spektakla v režiji Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji in Vuelti. Foto: Guliverimage

Pri Jumbo-Vismi bodo imeli za Tour dve močni orožji, s katerima bodo skušali z vrha zriniti Pogačarja, ki v zadnjih dveh letih kraljuje na francoskih cestah. O tem, da bosta z Jonasom sokapetana in da bo imel Wout van Aert proste roke, Roglič pravi: "Ob sebi bom imel dovolj kolesarjev. Analize bomo delali bolj podrobno po Touru. Načeloma vsi vemo, zakaj gremo tja. Nič ni treba skrbeti. Najbolj pomembno bo, da bom sam najbolj pripravljen in sodeloval s fanti. Da se bomo zabavali in preživeli super čas na kolesu. Da lahko skupaj dosežemo čim več. Največ, kar je v naši moči. Ni pomembno, kdo zmaga. Samo, da damo svoj maksimum."

Zadovoljen je tudi z okrepitvami, ki so jih pripeljali v Jumbo-Vismo. Srečal se še ni le z Rohanom Dennisem, specialistom za kronometer. Prav kronometri bodo pomembni na Dirki po Franciji in Vuelti. V Španiji je celo ekipni kronometer. In tudi Roglič je imel nekaj vpliva, kdo bo vstopil v nizozemsko zasedbo: "Vedel sem, kdo bo prišel k nam. Malce sem tudi vpleten v vse skupaj. Z Rohanom nisem še bil v osebnih stikih, ker je doma in še ni bil na pripravah z nami. Ostali novinci so super fantje. Izjemno močni so, poleg tega še prijetne osebe. Zagotovo se bomo imeli super na dirkah, ki jih bomo opravljali skupaj."

Jasno je prav tako že, kdo bo ob Rogliču na Dirki po Franciji. Ob Jonasu in Woutu bodo še Steven Kruijswijk, nepogrešljivi Američan Sepp Kuss in Avstralec Rohan Dennis, medtem ko sta dve mesti odprti. Ali bo nizozemskemu moštvu uspelo pripeljati svojega kolesarja do velikega zmagoslavja, bo znano 23. julija, ko bo na Dirki po Franciji na sporedu predzadnja etapa in posamični kronometer, medtem ko bodo novega ali morebiti starega kralja dokončno okronali dan pozneje sredi Pariza.