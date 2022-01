Nizozemska profesionalna kolesarska ekipa Jumbo-Visma je danes na predstavitvi v Alicanteju v Španiji razkrila nekaj ciljev za sezono 2022. Vodilni so potrdili, da bodo na največji dirki sezone, na francoskem Touru, kapetansko vlogo razdelili med Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda, na Dirki po Italiji bodo stavili na Toma Dumoulina, nadomestni kapetan pa bo Tibias Foss. Za Vuelto načrtov še nimajo.

"Na spomenikih se želimo boriti za zmage, na Tour pa s Primožem in Jonasom prav tako odhajamo z najvišjimi cilji," visoke cilje Jumbo-Visme pred sezono 2022 razkriva športni direktor nizozemske ekipe Merijn Zeeman. Jasno je, da je Tour glavni fokus moštva. "Lani smo imeli najboljši Tour v zgodovini s štirimi etapnimi zmagami in drugim mestom v skupnem seštevku (Danec Vingegaard, op. p.) in tudi letos bomo naredili vse, da bomo julija v najboljši formi. Ampak se obenem zavedamo, da bo konkurenca izjemno močna, Tadej Pogačar pa bo spet prvi favorit za zmago. Mi bomo le eni od njegovih izzivalcev," je še povedal Zeeman.

Taking on the challenge💪 @rogla and Jonas Vingegaard will be our leaders for this year’s Tour de France💛 pic.twitter.com/ATurROWF6s — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) January 11, 2022

Šesterica za Tour že znana, še dve mesti sta prosti

Športni direktor Grischa Niermann je potrdil, da ima za nastop na Touru zaenkrat v mislih šest kolesarjev. To so poleg Rogliča in Vingegaarda še Nizozemec Steven Kruijswijk, Belgijec Wout van Aert, Američan Sepp Kuss in Avstralec Rohan Dennis, novinec v ekipi. Za preostala dva se bodo odločili pozneje. Kapetansko vlogo si bosta delila Roglič in Vingegaard, Van Aert pa bo prvič v karieri lahko napadel zeleno majico najboljšega sprinterja na dirki vseh dirk.

Na predstavitvi v Alicanteju, kjer se kolesarji Jumbo-Visme mudijo na pripravah, sta sicer manjkala Tom Dumoulin in Rohan Dennis. Dumoulin se je javil prek video klica, zaradi rizičnega stika je za 14 dni ujet v karanteni, potrdil pa je, da gre letos na Dirko po Italiji, ki jo je leta 2017 že dobil. Sezono bo začel na dirki po Združenih arabskih Emiratih, kjer se bo soočil tudi s Tadejem Pogačarjem.

.@tom_dumoulin will start in the Giro d’Italia🌸 He starts his season in the UAE Tour. pic.twitter.com/vsBZaY8nyL — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) January 11, 2022

V Ineosu kopirali Jumbo-Vismo

Tudi novinec v ekipi Rohan Dennis se je prek video klica javil iz Avstralije, kjer je obtičal zaradi karantenskih zahtev. Doma je namreč praznoval novo leto, saj bi ga družina, če bi še enkrat izpustil druženje, "ubila". Lani je bil član Ineosa, zakaj se je odločil za prestop? "V Ineosu sem opazil, da ves čas posnemamo poteze Jumbo-Visme, in se vprašal, zakaj ne bi prestopil kar k 'izvoru' dobrih praks. Jumbo-Visma je po mojem mnenju bolje strukturirana in bolje vodena ekipa, v tem trenutku bržčas najboljša na svetu," je novim delodajalcem polaskal avstralski mojster vožnje na čas.

Wout van Aert si želi zmage na enem od petih spomenikov, branil bo tudi lansko zmago na dirki Amstel-Gold.

.@WoutvanAert starts his road season in Omloop het Nieuwsblad and Paris-Nice. He is looking forward to 2022👇 pic.twitter.com/8GKNkGmTlJ — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) January 11, 2022

Na Vuelto verjetno s pretežno nizozemsko ekipo

Vsi najboljši kolesarji moštva imajo izdelane programe vsaj do Toura, odprta ostaja selekcija za zadnjo tritedensko dirko sezone, špansko Vuelto, na kateri je v zadnjih treh letih zmagal Roglič. Letos se bo Vuelta začela na Nizozemskem, zato je Zeeman namignil, da v ekipi razmišljajo predvsem o tem, da bi na špansko pentljo poslali pretežno nizozemsko ekipo s sposobnostmi, da zablesti na uvodnem kronometru. O imenih še niso govorili.

Primoža Rogliča najprej čaka nastop na dirki Pariz – Nica, v prvem delu sezone pa bo dirkal še na italijanski klasiki Milano – San Remo, pa na Dirki po Baskiji in na nekaterih spomladanskih klasikah v Belgiji in na Nizozemskem.

Preberite še: