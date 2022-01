Jan Ullrich pristal v mehiški bolnišnici: Spet sem ušel smrti

Tik pred božičem se je nekdanji nemški kolesarski šampion Jan Ullrich znašel v bolnišnici v Mehiki. Mnogi so pomislili, da se je spet znašel v težavah zaradi zlorabe drog in alkohola, zaradi česar je leta 2018 pristal v psihiatrični bolnišnici, a je 48-letnik zdaj pojasnil, za kaj je v resnici šlo.

Leta 2018 je zmagovalec Dirke po Franciji iz leta 1997 dosegel dno. Na Majorki, kjer si je po karieri ustvaril dom, je vdrl v dom soseda, nemškega igralca Tila Schweigerja, in mu grozil, nato pa v Frankfurtu napadel še prostitutko in pristal v psihiatrični bolnišnici. Utapljal se je v alkoholu, zlorabljal droge in grozilo mu je, da bo končal kot italijanska legenda Marco Pantani, ki je leta 2004 umrl po zastrupitvi s kokainom.

Pomislili, da je spet zabredel v stare težave

Ullrich se je pobral, tudi s pomočjo nekoč velikega rivala in soudeleženca pri zlorabi dopinga, Američana Lancea Armstronga. Ta je Nemcu v najtemnejših časih priskočil na pomoč in Ullrich se je naposled pobral. Se očistil in se v zadnjem času prenovljen spet večkrat pojavil v javnosti. Vseeno je ta letos malo pred božičem, ko se je Ullrich znašel v neki kliniki v Mehiki, pomislila na to, da je spet zabredel v stare težave.

Kaj se je pripetilo?

V pogovoru za nemški časnik Bild je Ullrich nedavno pojasnil zgodbo iz Mehike. "Imel sem krvne strdke in hujšo zastrupitev krvi. Spet sem ušel smrti. In da zavržem vse pomisleke, vam povem, da so me ob sprejemu v bolnišnico testirali tudi za prisotnost narkotikov in test je bil seveda negativen," je povedal. Tudi tokrat mu je na pomoč priskočil Armstrong, pravi. "On je bil prvi, ki me je obiskal v Mehiki, v veliko pomoč mi je bil in izjemno sem mu hvaležen."

Ullrich je bil na poti na Kubo, kjer naj bi znova zanetil ljubezensko iskro z nekdanjim dekletom, Elizabeth Napoles, piše Bild, zdaj naj bi se "še vedno zaljubljena" nekdanja partnerja srečala v Južni Afriki, kjer bo ta mesec Ullrich preizkušal traso dirke Cape Epic, naporne večetapne preizkušnje z gorskimi kolesi, ki vsako leto konec marca poteka v Zahodni Kaplandiji.

