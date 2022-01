Oči uprte v Dončića, Pogačarja, Rogliča …

Čar športa je, da je živ. Cikel ligaških tekmovanj, olimpijskih iger, svetovnih in evropskih prvenstev se nenehno vrti, a se vseskozi pišejo nove zgodbe. In v njih so glavni junaki tudi slovenske športnice in športniki. Razveseljevali so v letu 2021 in tudi leto 2022 ponuja ogromno priložnosti za skok na piedestal.

Ne glede na tegobe koronavirusa, ki se je razširil po zemeljski obli in ki s svojimi lovkami nagaja še zdaj, se je športni svet prilagodil na nastali položaj. Morda se je v določenih sferah vse skupaj zamaknilo in zavilo v mehurčke, a športnice, športniki in navijači so vendarle prišli na svoj račun.

Olimpijske igre v Tokiu so se tako zaradi virusa prestavile za eno leto. Brez gledalcev so bile posebne in nič drugače ne bo na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, ki bodo potekale v še bolj zaostrenih razmerah.

Po Tokiu Peking, veliko nogometa

Pa pustimo koronavirus ob strani in poglejmo, kaj vse nas čaka v letu 2022. Prav igre v Pekingu bodo eden od vrhuncev za slovenske športnike in športnice. Potekale bodo med 4. in 20. februarjem, Slovenija pa bo imela tako kot v Tokiu tudi na Kitajskem adute za odličja – 21 so jih zimski športniki in športnice osvojili v času samostojne Slovenije. Letos bo jubilejno leto za Slovenije, saj bo minilo 30 let, odkar naši športniki osvajajo medalje na največjih dogodkih.

Bo Anamarija Lampič iz Pekinga prinesla odličje? Foto: Guliverimage

Ob zimskih tekmovanjih za svetovni pokal bo prvi večji globalni dogodek že januarja, a ne bo imel slovenskega pridiha. V Kamerunu je načrtovano afriško prvenstvo, zaradi vse ostrejših zdravstvenih razmer pa je v zraku dvom o izvedbi. Februarja bo v Abu Dabiju sledilo klubsko svetovno nogometno prvenstvo, osrednji nogometni dogodek pa bo šele ob koncu leta. Med 21. novembrom in 18. decembrom bo v Katarju zgodovinsko svetovno prvenstvo. Prvič bomo v arabskem svetu spremljali najboljše nogometaše v boju za prestižni zlati pokal. Sicer nogometne boje na tovrstnem tekmovanju spremljamo junija in julija, a je vročina v Katarju takrat prevelika, da bi lahko nogometaši tekali po stadionih. Vse skupaj so prestavili na jesenski čas, kar ne ustreza velikanom tega športa, saj bodo morali zamakniti ligaška tekmovanja … Žal tudi tokrat ne bomo videli na delu slovenskih nogometašev, ki so bili v kvalifikacijah prekratki za skok na svetovni oder, na katerega so v zgodovini stopili dvakrat.

Pogačar, Roglič in kolesarsko veselje

Kaj kmalu ob vstopu v 2022 se bo začela tudi kolesarska sezona. Slovenski privrženci tega športa si bodo na svojih koledarjih zagotovo naredili kar nekaj križcev in se odpravili bodrit naše akterje na dveh kolesih, ki navdušujejo v tem svetu. Vendarle ima Slovenija s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem najboljša kolesarja na svetu, ob njiju pa še vrsto drugih, ki so že zrežirali velike predstave in jih bodo zagotovo še. Vsi v kolesarski karavani se veselijo predstav slovenskih kolesarjev, pa tudi dvobojev Pogačarja in Rogliča za skupne zmage. Osrednji vrhunec bo razumljivo Dirka po Franciji. Jasno je, da bo Pogačar še tretjič zapored poskušal pokoriti tekmece, medtem ko Roglič upa, da mu bo prvič uspelo na Elizejske poljane prikolesariti v rumeni majici. Boj za rumeno se bo začel 1., končal pa 24. julija.

Slovenska kolesarska junaka bosta spet v središču pozornosti. Foto: Guliverimage

Pred tem bo med 7. in 29. majem Giro, na katerem letos ne pričakujemo osrednjih slovenskih zvezdnikov, ki bosta v prihodnje zagotovo poskušala osvojiti tudi italijanske ceste. Član UAE Emirates je dal vedeti, da bi tudi letos rad nastopil na junijski dirki Po Sloveniji, ki je bila lani zanj odskočna deska za Tour, to pa bi dodatno razveselilo slovenske privržence kolesarstva. Če bi prišel na največjo slovensko kolesarsko pentljo še Roglič, ki jo je dvakrat že osvojil, bi bil to pravi spektakel na slovenskih cestah.

Zanimivo bo videti, ali bo slednjega pot tudi letos peljala na Vuelto, ki jo je lani osvojil tretjič zapored. Letos bo med 19. avgustom in 11. septembrom na tritedenski španski kolesarski pentlji nastopil tudi Pogi, ki bo po ustaljenem koledarju začel dirkati 20. februarja v Združenih arabskih emiratih, kjer domujejo njegovi šefi.

Bo v Nemčiji padel nov slovenski rekord?

Če bo stanje s koronavirusom dopuščalo prisotnost navijačev, bo eden od osrednjih slovenskih vrhuncev evropsko košarkarsko prvenstvo med 1. in 18. septembrom v Nemčiji, kjer bo naša izbrana vrsta branila naslov prvaka. Prvič v zgodovini je ena od reprezentanc kar pet let najboljša v Evropi. Slovenski košarkarski navijaški kult se je vzpostavil leta 2005 v Beogradu in vse odtlej slovenski ljubitelji okroglega usnja odhajajo na velika tekmovanja in bodrijo naše košarkarje. Osrednji zvezdnik Luka Dončić je napovedal nastop za reprezentanco in lahko se zgodi, da pade navijaški rekord iz leta 2017, ko je Slovenija zgodovinsko osvojila zlato medaljo.

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v Nemčiji branila naslov prvaka iz leta 2017. Foto: Anže Malovrh/STA

Medaljo bodo tokrat na svetovnem prvenstvu med 26. avgustom in 11. septembrom naskakovali tudi slovenski odbojkarji, ki so bili v preteklem letu na evropskem prvenstvu še tretjič srebrni.

Na domačem terenu bo prav posebne pozornosti deležno evropsko rokometno prvenstvo za ženske, ki ga bo Slovenija skupaj z Makedonijo gostila med 4. in 20. novembrom.

Planica pod drobnogledom

Slovenska zimska prizorišča bodo še naprej del koledarskih tekmovanj v športih na beli podlagi. Kranjska Gora, Maribor, ki upa, da bo v bodoče le dočakal prave vremenske razmere, Rogla in jasno Planica so kraji, ki gostijo tekme svetovnega pokala. Planica bo še nekoliko bolj pod drobnogledom. Pa ne le zaradi marčevske norosti s poleti na Letalnici bratov Gorišek, temveč tudi zaradi nordijskega svetovnega prvenstva, ki ga bo Slovenija v dolini pod Poncami zgodovinsko gostila leta 2023. Bo pa letošnji marec več pozornosti deležen v svetu smučarskih skokov, saj bo v Vikersundu med 10. in 13. marcem svetovno prvenstvo v poletih, od katerega si v slovenskem taboru veliko obetajo.

Marca bo na Letalnici bratov Gorišek tradicionalen zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih. Foto: Vid Ponikvar

Že maja 2022 bo naša majhna država gostila še eno tekmovanje, ki sicer ne bo imelo velikih razsežnosti, bi bilo pa lahko odskočna deska za slovenske hokejiste, da se spet uvrstijo v elitno druščino.

Za slovensko športnico leta Janjo Garnbret vrhunec v Nemčiji, zanimivo v športih z bencinskimi hlapi

Tako pri nas kakor tudi po svetu športnih dogodkov ne bo manjkalo. Slovenska športnica leta Janja Garnbret bo kmalu po vstopu v novo leto začela novo sezono, v kateri bo poskušala spet blesteti pri vzpenjanju po različnih stenah in smereh, vrhunec njenega leta pa bo avgustovsko evropsko prvenstvo v Münchnu.

Janja Garnbret je razveseljevala v letu 2021 in tudi v letu 2022 lahko pričakujemo njene nove izjemne plezalne podvige. Foto: Anže Malovrh/STA

Na svoj račun bodo prišli ljubitelji različnih športnih disciplin in športnih klasik. Januarja bo v Avstraliji na sporedu prvi od štirih turnirjev za grand slam v tenisu, sredi februarja bo znameniti Superbowl, finale lige NFL, ki bo 13. februarja v Los Angelesu.

Za konec leta novi predsednik

Ljubitelji bencinskih hlapov si že manejo roke pred novo sezono Tima Gajserja v motokrosu. Prav tako upajo, da bo zanimiva formula 1, kjer pričakujejo veliki dvoboj med aktualnim svetovnim prvakom Maxom Verstappnom in Lewisom Hamiltonom. Kot vselej bo zanimivo tudi med motociklisti, ki bodo poskušali s prestola zriniti Fabia Quartararoja. Žal pa ne bomo več na delu spremljali doktorja Valentina Rossija, ki se je v preteklem letu poslovil od bogate športne kariere, v kateri je bil med drugim kar sedemkrat prvak v razredu MotoGP.

Tim Gajser bo poskušal izpeljati vrhunsko sezono v motokrosu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko se bo leto 2022 počasi začelo prevešati v leto 2023, bomo v Sloveniji dobili novega vodjo v slovenski olimpijski družini. Zdajšnji predsednik Bogdan Gabrovec bo 16. decembra na volilni skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije predal dirigentsko palico nasledniku, ki ga bo čakal štiriletni mandat.

Dogodki, januar 1. smučarski skoki: novoletna turneja, moški, Garmisch-Partenkirchen

1. smučarski skoki: novoletna turneja, ženske, Ljubno ob Savinji

1. deskanje: svetovni pokal, slopestyle, moški in ženske, Calgary

1. smučarski tek: svetovni pokal, Tour de ski, moški in ženske, Oberstdorf

1.-3. pikado: svetovno prvenstvo, London

1.-9. tenis: pokal ATP, Sydney

2.-14. reli: reli Dakar, Savdska Arabija

3. smučarski skoki: novoletna turneja, moški, Innsbruck

3.-4. smučarski tek: svetovni pokal, Tour de ski, moški in ženske, Val di Fiemme

4.-6. alpsko smučanje: svetovni pokal, slalom, moški in ženske, Zagreb

6. smučarski skoki: novoletna turneja, moški, Bischofschofen

6.-8. deskanje: svetovni pokal, slopestyle in snežni žleb, moški in ženske, Mammoth Mountain

6.-9. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Oberhof

6.-9. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Val di Fiemme

7.-9. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Bischofschofen

7.-9. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Sapporo

8. deskanje: svetovni pokal, paralelni veleslalom, moški in ženske, Scuol

8. rokomet: liga prvakinj, 9. krog, Kristiansand - Krim Mercator

8. hokej: začetek končnice državnega prvenstva

8.-9. alpsko smučanje: svetovni pokal, veleslalom in slalom, ženske, Maribor

8.-9. alpsko smučanje: svetovni pokal, veleslalom in slalom, moški, Adelboden

9.-6. 2. nogomet: afriško prvenstvo, Kamerun

10.-16. umetnostno drsanje: evropsko prvenstvo, Tallinn

11. alpsko smučanje: svetovni pokal, slalom, ženske, Flachau

11. odbojka: liga prvakov, moški, 3. krog, Lokomotiva Novosibirsk - Merkur Maribor

11. košarka: evropski pokal, 9. krog, Cedevita Olimpija - Promitheas Patras

11.-12. deskanje: svetovni pokal, paralelni slalom in ekipna tekma, moški in ženske, Bad Gastein

12. odbojka: pokal challenge, moški, 1/8 finala, 1. tekma: ACH Volley - Steaua Bukarešta

12.-16. biatlon: svetovni pokal, Ruhpolding

13.-15. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Zao

13.-15. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Nakiska

13.-16. deskanje: svetovni pokal, slopestyle in snežni žleb, moški in ženske, Laax

13.-30. rokomet: evropsko prvenstvo za moške, Madžarska in Slovaška

14. skeleton: evropsko prvenstvo, St. Moritz

14.-15. deskanje: svetovni pokal, paralelni veleslalom in ekipna tekma, moški in ženske, Simonhöhe

14.-16. alpsko smučanje: svetovni pokal, dva smuka in slalom, moški, Wengen

14.-16. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Zakopane

14.-16. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Les Rousses

14.-16. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški, Klingenthal

15.-16. alpsko smučanje: svetovni pokal, smuk, superveleslalom, ženske, Zauchensee

15.-16. bob: evropsko prvenstvo, St. Moritz

16. rokomet: liga prvakinj, 10. krog, Krim Mercator - Odense

17. nogomet: izbor Fife za najboljšega nogometaša, Zürich

17.-30. tenis: OP Avstralije, Melbourne

19. košarka: evropski pokal, 10. krog, Cedevita Olimpija - Gran Canaria

12. odbojka: pokal challenge, moški, 1/8 finala, pov. tekma, Steaua Bukarešta - ACH Volley

19.-6. 2. futsal: evropsko prvenstvo, Nizozemska

20. futsal: evropsko prvenstvo, skupina B, Kazahstan - Slovenija, Groningen

20.-23. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Anterselva

20.-23. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Sapporo

20.-23. reli: SP, reli Monte Carlo, Monako

21.-23. alpsko smučanje: svetovni pokal, dva smuka in slalom, moški, Kitzbühel

21.-23. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Idre Fjäll

21.-23. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Planica

22.-23. alpsko smučanje: svetovni pokal, smuk, superveleslalom, ženske, Cortina d'Ampezzo

22.-23. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Planica

22.-23. sankanje: evropsko prvenstvo, St. Moritz

23. rokomet: liga prvakinj, 11. krog, Metz - Krim Mercator

24. futsal: evropsko prvenstvo, skupina B, Italija - Slovenija, Groningen

25. alpsko smučanje: svetovni pokal, veleslalom, ženske, Kronplatz

25. alpsko smučanje: svetovni pokal, slalom, moški, Schladming

26. košarka: evropski pokal, 11. krog, Bourg en Bresse - Cedevita Olimpija

26. odbojka: liga prvakov, moški, 4. krog, Lube Civitanova - Merkur Maribor

27.-30. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški, Seefeld

28. futsal: evropsko prvenstvo, skupina B, Slovenija - Finska

28.-30. smučarski skoki: svetovni pokal, moški in ženske, Willingen

29. boks dvoboj za naslov svetovne prvakinje Claressa Shields - Ema Kozin, Cardiff

29.-30. ciklokros: svetovno prvenstvo, Fayetville

29.-30. alpsko smučanje: svetovni pokal, smuk, superveleslalom, ženske, Garmisch-Partenkirchen

Februar: 1. košarka: evropski pokal, 12. krog, Cedevita Olimpija - Bursaspor

3.-12. nogomet: klubsko svetovno prvenstvo, Abu Dabi

4.-20. olimpizem: zimske olimpijske igre, Peking

5. hokej: tekma vseh zvezd lige NHL, Las Vegas

5. rokomet: liga prvakinj, 12. krog, Krim Mercator - Kastamonu

5.-6. judo: grand slam, Pariz

7.-18. strelstvo: svetovni pokal v trapu, Rabat

8. odbojka: liga prvakov, moški, 5. krog: Merkur Maribor - Azoty Kedzierzyn Kozle

8.-9. alpsko smučanje: evropski pokal, ženske, Maribor

9. nogomet: začetek spomladanskega dela Prve lige Telemach 2021/22

9. košarka: evropski pokal, 13. krog, ratiopharm Ulm - Cedevita Olimpija

12. košarka: konec prvega dela lige Nova KBM

12. rokomet: liga prvakinj, 13. krog, Györ - Krim Mercator

13. ameriški nogomet: finale lige NFL, 56. superbowl, Los Angeles

15. rokomet: evropska liga, 7. krog, Magdeburg - Gorenje Velenje

15.-16. nogomet: prve tekme osmine finala lige prvakov

16. odbojka: liga prvakov, moški, 6. krog, Merkur Maribor - Lokomotiva Novosibirsk

17. nogomet: prve tekme 1/16 finala evropske lige

17. nogomet: prve tekme 1/16 finala konferenčne lige

17.-18. košarka: zaključni turnir pokala Spar, moški

17.-19. judo: grand slam, Tel Aviv

17.-20. vaterpolo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, Kranj

19.-20. atletika: dvoransko državno prvenstvo, Novo mesto

20. košarka: tekma vseh zvezd lige NBA, Cleveland

20. motokros: SP, velika nagrada Velike Britanije, Matterley Basin

20. rokomet: liga prvakinj, 14. krog, Krim Mercator - Sävehof

20.-26. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Združenih arabskih emiratih

22. rokomet: evropska liga, 8. krog, Gorenje Velenje - La Rioja

22.-23. nogomet: prve tekme osmine finala lige prvakov

24. nogomet: povratne tekme 1/16 finala evropske lige

24. nogomet: povratne tekme 1/16 finala konferenčne lige

24.-27. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Hinzenbach

24.-27. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Cottbus

24.-27. reli: SP, reli Švedska, Švedska

25. košarka: kvalifikacije za SP, moški, Finska - Slovenija

25.-27. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Sunny Valley

25.-27. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Lahti

25.-27. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški, Lahti

26. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Omloop Het Nieuwsblad

26. deskanje: svetovni pokal, paralelni slalom, moški in ženske, Moskva

26.-27. atletika: državno prvenstvo v dvoranski atletiki

26.-27. alpsko smučanje: svetovni pokal, dva slaloma, moški, Garmisch-Partenkirchen

26.-27. alpsko smučanje: svetovni pokal, dva smuka, ženske, Crans Montana

26.-27. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Lahti

26.-8. 3. strelstvo: svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem, Kairo

27. hokej: konec rednega dela lige ICEHL

28. košarka: kvalifikacije za SP, moški, Slovenija - Finska

Marec: 1. hokej: finale lige prvakov

1. rokomet: evropska liga, 9. krog, Gorenje Velenje - Pauc Handball

2.-3. smučarski skoki: svetovni pokal, Raw air, moški in ženske, Lillehammer

2.-5. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Doha

3. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Drammen

3.-6. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Kontiolahti

4.-5. tenis: Davisov pokal, kvalifikacije za 1. svetovno skupino, Čile - Slovenija, Santiago

4.-5. tenis: Davisov pokal, kvalifikacije za zaključni turnir

4.-6. smučarski skoki: svetovni pokal, Raw air, moški in ženske, Oslo

4.-6. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški, Oslo

4.-6. deskanje: svetovni pokal, slopestyle, moški in ženske, Bakuriani

4.-13. šport invalidov: Paraolimpijske igre Peking 2022

5. košarka: začetek lige Nova KBM za prvaka

5. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Strade Bianche

5. deskanje: svetovni pokal, paralelni veleslalom, moški in ženske, Rogla

5.-6. košarka: zaključni turnir pokala za članice

5.-6. alpsko smučanje: svetovni pokal, smuk in superveleslalom, moški, Kvitfjel

5.-6. alpsko smučanje: svetovni pokal, superveleslalom in veleslalom, ženske, Lenzerheide

5.-6. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Oslo

5.-6. namizni tenis: DP, brez prizorišča

6. nogomet: začetek spomladanskega dela v 2. SNL

6. motociklizem: SP, velika nagrada Katarja, Losail

6. motokros: SP, velika nagrada Argentine, prizorišče še ni določeno

6.-13. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Pariz - Nica

7.-13. kolesarstvo: svetovna serija, dirka od Tirenskega do Jadranskega morja

8. rokomet: evropska liga, 10. krog, Sävehof - Gorenje Velenje

8.-9. nogomet: povratne tekme osmine finala lige prvakov

8.-19. strelstvo: svetovni pokal v trapu, Nikozija

9. hokej: začetek končnice lige ICEHL

9. košarka: evropski pokal, 14. krog, Cedevita Olimpija - Budućnost

10. nogomet: prve tekme osmine finala evropske lige

10. nogomet: prve tekme osmine finala konferenčne lige

10.-13. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Otepää

10.-13. smučarski skoki: svetovno prvenstvo v poletih, Vikersund

11.-12. alpsko smučanje: svetovni pokal, veleslalom in slalom, ženske, Are

11.-13. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Reiteralm

11.-13. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Oberhof

11.-13. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Falun

11.-13. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Schonach

12.-13. alpsko smučanje: svetovni pokal, dva veleslaloma, moški, Kranjska Gora

12.-13. atletika: evropski pokal v metih, Leiria

12.-13. deskanje: svetovni pokal, paralelni slalom in ekipna tekma, moški in ženske, Piancavallo

15.-16. nogomet: povratne tekme osmine finala lige prvakov

16. košarka: evropski pokal, 15. krog, Virtus Bologna - Cedevita Olimpija

16.-19. rokomet: kvalifikacije za moško SP 2023

16.-20. alpsko smučanje: zaključek svetovnega pokala, moški in ženske, Courchevel/Meribel

17. nogomet: povratne tekme osmine finala evropske lige

17. nogomet: povratne tekme osmine finala konferenčne lige

17.-20. biatlon: zaključek svetovnega pokala, moški in ženske, Oslo

17.-20. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Kairo

18. nogomet: žreb lige prvakov, evropske lige in konferenčne lige, Nyon

18.-20. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Nižnij Tagil

18.-20. smučarski skoki: svetovni pokal, moški smučarski poleti, Oberstdorf

18.-20. smučarski tek: zaključek sezone svetovnega pokala, moški in ženske, Tjumen

18.-20. atletika: dvoransko svetovno prvenstvo, Beograd

18.-27. strelstvo: evropsko prvenstvo, 10 m, Hamar

19. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Milano - Sanremo

19. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Veysonnaz

19. deskanje: svetovni pokal, slopestyle, moški in ženske, Špindleruv Mlyn

19.-20. deskanje: svetovni pokal, paralelni slalom in ekipna tekma, moški in ženske, Berchtesgaden

19.-27. curling: SP za ženske, Prince George

20. formula 1: SP, velika nagrada Bahrajna, Manama

20. kolesarstvo: serija 1.2, velika nagrada Slovenske Istre

20. motociklizem: SP, velika nagrada Indonezije, Mandalika

20. motokros: SP, prizorišče še ni določeno

21.-27. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Kataloniji

21.-27. umetnostno drsanje: svetovno prvenstvo, Montpellier

22. odbojka: 1. tekma finala 1. DOL za ženske

22.-23. nogomet: liga prvakinj, četrtfinale, prve tekme

23. košarka: evropski pokal, 16. krog, Cedevita Olimpija - Umana Reyer

23. kolesarstvo: svetovna serija, klasika Brugge - De Panne

24. kolesarstvo: serija 1.2, velika nagrada Vipavske doline

24.-27. smučarski skoki: zaključek svetovnega pokala za moške, Planica

25. odbojka: 2. tekma finala 1. DOL za ženske

25. kolesarstvo: svetovna serija, dirka E3 Saxo Bank

25. nogomet: kvalifikacije za EP do 21 let 2023, skupina G, 7. krog: Kosovo - Slovenija

25.-27. smučarski skoki: zaključek svetovnega pokala za ženske, Čajkovski

25.-27. deskanje: svetovni pokal, slopestyle, moški in ženske, Silvaplana

25.-27. judo: grand slam, Tbilisi

26. rokomet: liga prvakinj, prve tekme za uvrstitev v četrtfinale

26.-27. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, spust, Lourdes

27. formula 1: SP, velika nagrada Savdske Arabije, Džeda

27. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Gent - Wevelgem

27. kolesarstvo: serija 1.2, velika nagrada Adrie Mobil

27. motokros: SP, velika nagrada Nizozemske, Oss

27.-7. 4. strelstvo: svetovni pokal v trapu, Lima

28. odbojka: 3. tekma finala 1. DOL za ženske

28.-3. 4. rokoborba: evropsko prvenstvo, Budimpešta

29. nogomet: kvalifikacije za EP do 21 let 2023, skupina G, 8. krog: Slovenija - Kosovo

30. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Dwars door Vlaanderen

30. košarka: evropski pokal, 17. krog, Cedevita Olimpija - Valencia

30. rokomet: liga prvakov, prve tekme za uvrstitev v četrtfinale

30.-31. nogomet: liga prvakinj, četrtfinale, povratne tekme

31.-3. 4. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Baku

boks: evropsko prvenstvo, ženske, Istanbul

smučanje: volilna skupščina Smučarske zveze Slovenije (SZS), Ljubljana

April: 1. nogomet: žreb skupinskega dela svetovnega prvenstva, Doha

1.-3. judo: grand slam, Antalya

1.-3. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, hitrost, Moskva

2. rokomet: liga prvakinj, povratne tekme za uvrstitev v četrtfinale

2.-10. curling: SP za moške, Las Vegas

3. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Flandriji

3. motociklizem: SP, velika nagrada Argentine, Termas de Rio Hondo

3. veslanje: dirka Cambridge - Oxford, London

4.-9. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Baskiji

5.-6. nogomet: prve tekme četrtfinala lige prvakov

6. košarka: evropski pokal, 18. krog, Promitheas Patras - Cedevita Olimpija

6. rokomet: liga prvakov, povratne tekme za uvrstitev v četrtfinale

7. nogomet: prve tekme četrtfinala evropske lige

7. nogomet: prve tekme četrtfinala konferenčne lige

7.-10. golf: masters, Augusta

8. nogomet: kvalifikacije za žensko SP 2023, skupina I, 7. krog: Kazahstan - Slovenija

8.-10. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, olimpijski kros, Petropolis

8.-10. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Meiringen

8.-14. hokej: svetovno prvenstvo divizije I, skupina B, ženske, Katowice

9.-19. strelstvo: svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem, Rio de Janeiro

10. formula 1: SP, velika nagrada Avstralije, Melbourne

10. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Pariz - Roubaix

10. košarka: konec rednega dela lige NBA

10. motociklizem: SP, velika nagrada Amerik, Austin

10. motokros: SP, velika nagrada Trentina, Pietramurata

10. kolesarstvo: velika nagrada Istre, Izola

12. nogomet: kvalifikacije za žensko SP 2023, skupina I, 8. krog: Francija - Slovenija

12.-13. nogomet: povratne tekme četrtfinala lige prvakov

13.-16. rokomet: kvalifikacije za moško SP 2023

13.-17. taekwondo: svetovno prvenstvo, Wuxi

14. nogomet: povratne tekme četrtfinala evropske lige

14. nogomet: povratne tekme četrtfinala konferenčne lige

15.-16. tenis: pokal Billie Jean King, tekme 1. evroafriške skupine

11.-12. tenis: pokal Billie Jean King, kvalifikacije za zaključni turnir

16. košarka: začetek končnice v ligi NBA

16.-17. motociklizem: vzdržljivostna dirka 24 ur Le Mansa

16.-2. 5. snooker: svetovno prvenstvo, Sheffield

17. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Amstel Gold

19.-4. 5. košarka: končnica evrolige

19.-27. košarka: končnica evropskega pokala

19.-30. strelstvo: svetovni pokal v trapu, Lonato

20. kolesarstvo: svetovna serija, dirka valonska puščica

20. odbojka: 1. tekma finala 1. DOL za moške

21.-24. taekwondo: svetovno prvenstvo, Gojang

21.-24. reli: SP, reli Hrvaška, Hrvaška

22. odbojka: 2. tekma finala 1. DOL za moške

23.-24. nogomet: liga prvakinj, polfinale, prve tekme

24. formula 1: SP, velika nagrada Emilije-Romanje, Imola

24. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Liege - Bastogne - Liege

24. motociklizem: SP, velika nagrada Portugalske, Portimao

24. motokros: SP, velika nagrada Latvije, Kegums

25. odbojka: 3. tekma finala 1. DOL za moške

26.-27. nogomet: prve tekme polfinala lige prvakov

26.-1. 5. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Romandiji

27. košarka: prva tekma finala 1. ženske SKL

28. nogomet: prve tekme polfinala evropske lige

28. nogomet: prve tekme polfinala konferenčne lige

29. hokej: konec rednega dela lige NHL

29.-1. 5. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Japonska

30.-1. 5. nogomet: liga prvakinj, polfinale, povratne tekme

30. rokomet: liga prvakinj, četrtfinale, prve tekme

30. speedway: SP, velika nagrada, Goričan

dviganje uteži: evropsko prvenstvo za ženske, Sofija

hitrostno drsanje: SP kratke proge, Montreal

Maj: 1. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Eschborn - Frankfurt

1. motociklizem: SP, velika nagrada Španije, Jerez

1. motokros: SP, velika nagrada Rusije, Orljonok

1.-15. šport invalidov: olimpijske igre gluhih, Caxias do Sul

2. hokej: začetek končnice v ligi NHL

2.-8. hokej: svetovno prvenstvo divizije I, skupina A, Ljubljana

3.-4. nogomet: povratne tekme polfinala lige prvakov

4. košarka: začetek končnice lige Nova KBM

5. nogomet: povratne tekme polfinala evropske lige

5. nogomet: povratne tekme polfinala konferenčne lige

6.-8. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, olimpijski kros, Albstadt

6.-8. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, hitrost, Seul

7. rokomet: liga prvakinj, četrtfinale, povratne tekme

7. triatlon: SP, Ironman, St. George

7.-29. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Italiji

8. formula 1: SP, velika nagrada Miamija, Miami

11. nogomet: redni kongres Uefe

11. rokomet: liga prvakov, četrtfinale, prve tekme

11.-15. karate: evropsko prvenstvo, Gaziantep

13. atletika: diamantna liga, Doha

13.-15. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, olimpijski kros, Nove Mesto

13.-29. hokej: svetovno prvenstvo elitne skupine, Helsinki/Tampere

13.-29. plavanje: svetovno prvenstvo v 50-m bazenih, Fukuoka

14. nogomet: nemška liga, zadnji krog

14. speedway: SP, velika nagrada, Varšava

15. motociklizem: SP, velika nagrada Francije, Le Mans

15. motokros: SP, velika nagrada Sardinije, Riola Sardo

15. atletika: maraton Treh src, Radenci

18. nogomet: finale evropske lige, Sevilla

18. rokomet: liga prvakov, četrtfinale, povratne tekme

19.-22. golf: PGA championship, Tulsa

19.-22. reli: SP, reli Portugalska, Portugalska

19.-22. taekwondo: evropsko prvenstvo, Manchester

19.-22. kajak kanu svetovni pokal, sprint na mirnih vodah, Račice

20.-22. judo: grand slam, Kazan

20.-22. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Salt Lake City

21. nogomet: Prva liga Telemach, zadnji krog sezone 2021/22

21. nogomet: zadnji krog 2. SNL

21. atletika: diamantna liga, Birmingham

21. nogomet: francoska liga, zadnji krog

21.-22. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, spust, Fort William

22. košarka: prva tekma finala lige Nova KBM

22. nogomet: španska liga, zadnji krog

22. nogomet: angleška liga, zadnji krog

22. nogomet: italijanska liga, zadnji krog

22. formula 1: SP, velika nagrada Španije, Montmelo

22. kolesarstvo: serija 1.2, velika nagrada Gorenjske

22. nogomet: finale lige prvakinj, Torino

22.-5. 6. tenis: OP Francije, Pariz

22.-28. smučanje 53. kongres Mednarodne smučarske zveze (Fis), Vilamoura

25. nogomet: finale konferenčne lige, Tirana

25. odbojka: srebrna liga, ženske, 1. krog, Slovenija - Luksemburg

26.-29. kajak kanu: evropsko prvenstvo, slalom, Liptovsky Mikulaš

27.-29. konjeništvo: svetovni pokal, dresura, Lipica

27.-29. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, hitrost, Salt Lake City

27.-29. veslanje: svetovni pokal, Beograd

27.-29. košarka: evroliga, zaključni turnir četverice, Berlin

27.-9. 6. strelstvo: svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem ter v trapu, Baku

28. nogomet: finale lige prvakov, Sankt Peterburg

28. atletika: diamantna liga, Eugene

28. speedway: SP, velika nagrada, Praga

28. odbojka: srebrna liga, ženske, 2. krog, Slovenija - Švedska

29. formula 1: SP, velika nagrada Monaka, Monte Carlo

29. motociklizem: SP, velika nagrada Italije, Mugello

29. avtomobilizem: 106. dirka 500 milj Indianapolisa

29. motokros: SP, velika nagrada Španije, Intu Xanadu-Arroyomolinos

31.-5. 6. odbojka: liga narodov, ženske, prvi turnirji

nogomet: finale pokala Slovenije

Junij: 1. odbojka: srebrna liga, ženske, 3. krog, Portugalska - Slovenija

2. košarka: začetek finala lige NBA

2.-4. nogomet: liga narodov, skupinski del, prvi krog

2. nogomet: liga narodov, skupinski del, prvi krog: Slovenija - Švedska

2.-5. reli: SP, reli Italija, Italija

2.-5. kajak kanu na divjih vodah: svetovno prvenstvo, spust, Treignac

3.-5. judo: grand slam, Düsseldorf

4. speedway: SP, velika nagrada, Teterow

4. odbojka: srebrna liga, ženske, 4. krog, Slovenija - Estonija

4.-5. rokomet: liga prvakinj, zaključni turnir četverice

5. nogomet: liga narodov, skupinski del, drugi krog: Srbija - Slovenija

5. motociklizem: SP, velika nagrada Katalonije, Montmelo

5. atletika: diamantna liga, Rabat

5.-12. kolesarstvo: svetovna serija, kriterij Dauphine

5. motokros: SP, velika nagrada Francije, Ernee

5.-8. nogomet: liga narodov, skupinski del, drugi krog

5. triatlon: EP, Ironman za ženske, Hamburg

7.-12. odbojka: liga narodov, moški, prvi turnirji

8.-11. nogomet: liga narodov, skupinski del, tretji krog

9. atletika: diamantna liga, Rim

9. nogomet: liga narodov, skupinski del, tretji krog: Norveška - Slovenija

10. nogomet: kvalifikacije za EP do 21 let 2023, skupina G, 9. krog: Slovenija - Andora

10.-12. kajak kanu svetovni pokal, slalom, Praga

10.-12. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, spust in olimpijski krog, Leogang

11.-12. avtomobilizem: vzdržljivostna dirka 24 ur Le Mansa

12. nogomet: liga narodov, skupinski del, četrti krog: Slovenija - Srbija

12. formula 1: SP, velika nagrada Azerbajdžana, Baku

12. motokros: SP, velika nagrada Nemčije, Teutschenthal

12.-19. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Švici

12.-14. nogomet: liga narodov, skupinski del, četrti krog

12. kolesarstvo: maraton Franja, Ljubljana

14.-19. odbojka: liga narodov, ženske, drugi turnirji

15.-19. kolesarstvo: serija 2.Pro, dirka po Sloveniji

16. nogomet: kvalifikacije za EP do 21 let 2023, skupina G, 10. krog: Anglija - Slovenija

16. atletika: diamantna liga, Oslo

16.-19. golf: OP ZDA, Brookline

16.-19. gimnastika: svetovni izziv v športni gimnastiki, Koper

17.-19. veslanje: svetovni pokal, Poznanj

17.-19. kajak kanu svetovni pokal, slalom, Krakov

18. atletika: diamantna liga, Pariz

18.-19. rokomet: liga prvakov, zaključni turnir četverice, Köln

19. formula 1: SP, velika nagrada Kanade, Montreal

19. košarka: morebitna sedma tekma finala lige NBA

19. motociklizem: SP, velika nagrada Nemčije, Sachsenring

21.-26. odbojka: liga narodov, moški, drugi turnirji

22.-25. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, težavnost, Innsbruck

23.-26. reli: SP, reli Kenija, Kenija

24.-26. judo: grand slam, Ulan Bator

24.-26. kajak kanu svetovni pokal, slalom, Tacen

24.-26. gorsko kolesarstvo: evropsko prvenstvo, spust, Maribor

25. speedway: SP, velika nagrada, Gorzow

25.-26. atletika: državno prvenstvo

25.-26. odbojka: srebrna liga, ženske, polfinale

25.-5. 7. sredozemske igre: sredozemske igre, Oran

26. motociklizem: SP, velika nagrada Nizozemske, Assen

26. motokros: SP, velika nagrada Džakarte, Džakarta

26. triatlon: EP, Ironman za moške, Frankfurt

26.-29. kajak kanu svetovni pokal, sprint na mirnih vodah, Poznanj

27.-10. 7. tenis: OP Anglije, Wimbledon

28.-3. 7. odbojka: liga narodov, ženske, tretji turnirji

30. košarka: morebitna sedma tekma finala lige NHL

30. atletika: diamantna liga, Stockholm

30. košarka: kvalifikacije za SP, moški, Slovenija - Hrvaška

nogomet: začetek kvalifikacij za ligo prvakov

nogomet: začetek kvalifikacij za evropsko in konferenčno ligo

Julij: 1.-3. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, hitrost, Villars

1.-17. hokej na travi: svetovno prvenstvo, Španija in Nizozemska

1.-24. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Franciji

2. odbojka: srebrna liga, ženske, finale

3. košarka: kvalifikacije za SP, moški, Švedska - Slovenija

3. formula 1: SP, velika nagrada Velike Britanije, Silverstone

3. motokros: SP, velika nagrada Indonezije, Semarang

5.-10. odbojka: liga narodov, moški, tretji turnirji

6.-31. nogomet: evropsko prvenstvo za ženske, Anglija

8.-10. judo: grand slam, Budimpešta

8.-10. veslanje: svetovni pokal, Luzern

8.-10. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, spust in olimpijski krog, Lenzerheide

8.-10. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, hitrost, Chamonix

9. speedway: SP, velika nagrada, Toljati

9.-10. triatlon: svetovno prvenstvo, Hamburg

9.-22. strelstvo: svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem ter v trapu, Changwon

10. formula 1: SP, velika nagrada Avstrije, Spielberg

10. motociklizem: SP, velika nagrada Finske, Kymi Ring

13.-17. odbojka: liga narodov, ženske, zaključni turnir

14.-17. golf: OP Velike Britanije, St. Andrews

14.-17. reli: SP, reli Estonija, Estonija

15.-17. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, spust in olimpijski krog, Vallnord

15.-24. atletika: svetovno prvenstvo, Eugene

17. motokros: SP, velika nagrada Češke, Loket

20.-24. odbojka: liga narodov, moški, zaključni turnir

22.-23. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Briancon

24. formula 1: SP, velika nagrada Francije, Le Castellet

24. kolesarstvo: serija 1.2, velika nagrada Kranja

24. motokros: SP, velika nagrada Flandrije, Lommel

26.-31. kajak kanu svetovno prvenstvo, slalom na divjih vodah, Augsburg

29.-31. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, spust in olimpijski krog, Snowshoe

27.-30. speedway: pokal narodov, Esbjerg

30. kolesarstvo: svetovna serija, klasika San Sebastian

30. atletika: diamantna liga, brez prizorišča

30.-5. 8. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Poljski

31. formula 1: SP, velika nagrada Madžarske, Hungaroring

nogomet: začetek jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije

Avgust: 3.-7. kajak kanu svetovno prvenstvo na mirnih vodah, Halifax

4.-7. reli: SP, reli Finska, Finska

5. nogomet: začetek nemškega državnega prvenstva

5.-7. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, spust in olimpijski krog, Mont-Sainte-Anne

5.-15. konjeništvo: svetovno prvenstvo v dresuri in preskakovanju ovir, Herning

6. nogomet: začetek angleškega državnega prvenstva

6. atletika: diamantna liga, Šanghaj

7. motociklizem: SP, velika nagrada Velike Britanije, Silverstone

7. motokros: SP, velika nagrada Švedske, Uddevalla

7.-13. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Beneluksu

7.-13. judo: svetovno prvenstvo, Taškent

10. nogomet: evropski superpokal, Helsinki

10. atletika: diamantna liga, Monako

11.-14. veslanje: evropsko prvenstvo, München

11.-16. dirkališčno kolesarstvo: evropsko prvenstvo, München

11.-18. športno plezanje: evropsko prvenstvo, München

11.-19. plavanje: evropsko prvenstvo, Rim

11.-21. gimnastika: evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, München

13. triatlon: evropsko prvenstvo, Hamburg

13. speedway: SP, velika nagrada, Cardiff

13. nogomet: začetek italijanskega državnega prvenstva

13. nogomet: začetek španskega državnega prvenstva

13.-21. namizni tenis: evropsko prvenstvo, München

14. motokros: SP, velika nagrada Finske, Kymi Ring

14.-21. kolesarstvo: evropsko prvenstvo, München

15.-21. atletika: evropsko prvenstvo, München

15.-21. odbojka na mivki: evropsko prvenstvo, München

15.-30. strelstvo: evropsko prvenstvo, 25, 50, 300 m, Moskva

18.-21. kajak kanu: evropsko prvenstvo, sprint na mirnih vodah, München

18.-21. reli: SP, prizorišče še ni določeno

19.-11. 9. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Španiji

19.-21. gorsko kolesarstvo: evropsko prvenstvo, München

21. kolesarstvo: svetovna serija, klasika Hamburg

21. motociklizem: SP, velika nagrada Avstrije, Spielberg

21. motokros: SP, velika nagrada Charente Maritima, St. Jean d'Angely

22.-30. košarka: kvalifikacije za SP, moški

24.-28. gorsko kolesarstvo: svetovno prvenstvo, Les Gets

25.-28. biatlon: poletno SP, Ruhpolding

26. atletika: diamantna liga, Lozana

26.-11. 9. odbojka: svetovno prvenstvo, Rusija

26.-28. kajak kanu: svetovni pokal, slalom, Pau

26.-2. 9. hokej: svetovno prvenstvo elitne skupine, ženske, Herning, Frederikshavn

27. odbojka: svetovno prvenstvo, skupina D, 1. krog, Slovenija - Nemčija, Jekaterinburg

27. speedway: velika nagrada, Wroclaw

28. formula 1: SP, velika nagrada Belgije, Spa-Francorchamps

28. kolesarstvo: svetovna serija, bretanska klasika Ouest-France

28. kolesarstvo: serija 1.2, dirka Hrvaška - Slovenija

28. odbojka: svetovno prvenstvo, skupina D, 2. krog, Slovenija - Kamerun, Jekaterinburg

29. odbojka: svetovno prvenstvo, skupina D, 3. krog, Francija - Slovenija, Jekaterinburg

30.-12. 9. tenis: OP ZDA, New York

nogomet: začetek francoskega državnega prvenstva

September: 1.-18. košarka: evropsko prvenstvo, Češka/Gruzija/Italija/Nemčija

1. košarka: evropsko prvenstvo, skupina B, 1. krog, Slovenija - Litva, Köln

2. odbojka: svetovno prvenstvo, začetek drugega dela, Rusija

2. nogomet: kvalifikacije za žensko SP 2023, skupina I, 9. krog: Slovenija - Kazahstan

2. atletika: diamantna liga, Bruselj

2.-3. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Koper

2.-4. kajak kanu svetovni pokal, slalom, Seu d'Urgell

2.-4. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, spust in olimpijski krog, Val di Sole

3. košarka: evropsko prvenstvo, skupina B, 2. krog, Madžarska - Slovenija, Köln

4. formula 1: SP, velika nagrada Nizozemske, Zandvoort

4. košarka: evropsko prvenstvo, skupina B, 3. krog, Slovenija - BiH, Köln

4. motociklizem: SP, velika nagrada San Marina, Misano

4. motokros: SP, velika nagrada Turčije, Afyonkarahisar

6. košarka: evropsko prvenstvo, skupina B, 4. krog, Nemčija - Slovenija, Köln

6.-7. nogomet: začetek lige prvakov, sezona 2022/23

7. košarka: evropsko prvenstvo, skupina B, 5. krog, Francija - Slovenija, Köln

7. odbojka: svetovno prvenstvo, začetek tretjega dela, Rusija

7.-8. atletika: diamantna liga, Zürich

8. nogomet: začetek evropske lige, sezona 2022/23

8. nogomet: začetek konferenčne lige, sezona 2022/23

8.-11. reli: SP, reli Grčija, Grčija

9. kolesarstvo: svetovna serija, velika nagrada Quebeca

9. nogomet: kvalifikacije za žensko SP 2023, skupina I, 10. krog: Wales - Slovenija

9.-11. ragbi: svetovno prvenstvo, ragbi 7, Južna Afrika

10. košarka: evropsko prvenstvo, začetek izločilnih bojev, Berlin

10. speedway: velika nagrada, Vojens

10.-11. odbojka: svetovno prvenstvo, zaključni del štirih najboljših reprezentanc, Moskva

10.-18. rokoborba: svetovno prvenstvo, Beograd

11. formula 1: SP, velika nagrada Italije, Monza

11. kolesarstvo: svetovna serija, velika nagrada Montreala

12.-18. tenis: turnir WTA 250 Zavarovalnica Sava, Portorož

14.-18. gimnastika: svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, Sofija

15.-18. konjeništvo: svetovno prvenstvo, vsestranskost, Pratoni del Vivaro

15.-22. kolesarstvo: svetovno prvenstvo, Wollongong

16.-18. tenis: Davisov pokal, 1. in 2. svetovna skupina

17. speedway: SP, velika nagrada, Malilla

18. košarka: evropsko prvenstvo, finale, Berlin

18. motociklizem: SP, velika nagrada Aragonije, Alcaniz

18. motokros: SP, prizorišče še ni določeno

18.-25. veslanje: svetovno prvenstvo, Račice

22.-24. nogomet: liga narodov, skupinski del, peti krog

22.-24. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, hitrost, Bali

23. praznik: dan slovenskega športa

23.-3. 10. košarka: svetovno prvenstvo za ženske, Sydney

23.-15. 10. odbojka: svetovno prvenstvo za ženske, Nizozemska/Poljska

24. nogomet: liga narodov, skupinski del, peti krog: Slovenija - Norveška

25. formula 1: SP, velika nagrada Rusije, Soči

25. motociklizem: SP, velika nagrada Japonske, Motegi

25. motokros: pokal narodov, Redbud

25.-27. nogomet: liga narodov, skupinski del, šesti, zadnji krog

27. nogomet: liga narodov, skupinski del, šesti krog: Švedska - Slovenija

27.-10. 10. strelstvo: svetovno prvenstvo v trapu, Osijek

29.-2. 10. reli: SP, reli Nova Zelandija, Nova Zelandija

nogomet: začetek skupinskega dela lige prvakov

nogomet: začetek skupinskega dela evropske in konferenčne lige

30.-2. 10. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, hitrost, Wujiang

Oktober: 1. speedway: SP, velika nagrada, Torun

2. formula 1: SP, velika nagrada Singapurja, Singapur

2. motociklizem: SP, velika nagrada Tajske, Buriram

6.-9. športno plezanje: svetovni pokal, olimpijska disciplina balvani-težavnost, Chongqing

6.-8. triatlon: ironman, svetovno prvenstvo, Havaji

8. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Lombardiji

8.-12. 11. ragbi: svetovno prvenstvo za ženske, Nova Zelandija

9. formula 1: SP, velika nagrada Japonske, Suzuka

12.-16. dirkališčno kolesarstvo: svetovno prvenstvo, Saint-Quentin-en-Yvelines

12.-25. strelstvo: svetovno prvenstvo z zračnim in malokalibrskim orožjem, Kairo

13.-18. kolesarstvo: svetovna serija, dirka okoli jezera Guangxi

16. motociklizem: SP, velika nagrada Avstralije, Phillip Island

20.-23. reli: SP, reli Španija, Španija

21.-23. judo: grand slam, Abu Dabi

22.-23. alpsko smučanje: začetek svetovnega pokala, veleslalom, ženske, moški, Sölden

23. atletika: 26. ljubljanski maraton, Ljubljana

23. formula 1: SP, velika nagrada ZDA, Austin

23. motociklizem: SP, velika nagrada Malezije, Sepang

27.-30. pikado: evropsko prvenstvo, Dortmund

29.-6. 11. gimnastika: svetovno prvenstvo v športni gimnastiki, Liverpool

30. formula 1: SP, velika nagrada Mehike, Ciudad de Mexico

31.-6. 11. tenis: zaključni turnir serije WTA, brez prizorišča

dviganje uteži: svetovno prvenstvo, Chongqing

November: 1.-2. nogomet: zadnji, šesti krog skupinskega dela lige prvakov

3. nogomet: zadnji, šesti krog skupinskega dela evropske lige

3. nogomet: zadnji, šesti krog skupinskega dela konferenčne lige

4.-7. judo: grand slam, Baku

4.-20. rokomet: evropsko prvenstvo za ženske, Slovenija/Severna Makedonija

5. speedway: SP, velika nagrada, Avstralija

6. motociklizem: SP, velika nagrada Valencie, Valencia

7.-15. košarka: kvalifikacije za SP, moški

8.-13. tenis: pokal Billie Jean King, zaključni turnir, brez prizorišča

10.-13. reli: SP, reli Japonska, Japonska

12.-13. alpsko smučanje: svetovni pokal, paralelna tekma, moški, ženske

13. formula 1: SP, velika nagrada Brazilije, Sao Paulo

13. atletika: svetovno prvenstvo v polmaratonu, Yangzhou

16.-19. gimnastika: svetovno prvenstvo v trampolinu, Sofija

19.-20. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, moški, slalom, Levi

20. formula 1: SP, velika nagrada Abu Dabija, Abu Dabi

21.-18. 12. nogomet: svetovno prvenstvo, Katar

24. košarka: kvalifikacije za EP, ženske, Poljska - Slovenija

25.-27. smučarski tek: svetovni pokal, začetek nove sezone za moške in ženske, Ruka

25.-27. judo: grand slam, Tokio

26.-27. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, veleslalom, slalom, ZDA

26.-27. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, smuk, superveleslalom, Lake Louise

26.-4. 12. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Kontiolahti

27. košarka: kvalifikacije za EP, ženske, Turčija - Slovenija

tenis: zaključni turnir serije ATP, Torino

tenis: Davisov pokal, zaključni turnir, Madrid

namizni tenis: svetovno prvenstvo, Chengdu