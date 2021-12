Ko je dvomilijonski narod pokoril svet. Ponovno!

Če nas Slovence kaj združi, so to športni uspehi. In teh ni manjkalo niti v iztekajočem se letu 2021. Zaradi pandemije je bilo tudi za športnike zelo zahtevno. Pet kolajn na olimpijskih igrah. Tadej Pogačar in Primož Roglič sta prvi imeni svetovnega kolesarstva. Na snegu so blestele skakalke in Anamarija Lampič. Za največ navijaške evforije je poskrbela košarkarska reprezentanca, pa četudi ni osvojila kolajne. Spomnimo se največjih med številnimi uspehi slovenskega športa v letu 2021.

Tadej Pogačar, zmagovalec Dirke po Franciji

Še preden je septembra dopolnil 23 let, je Tadej Pogačar še drugič osvojil kolesarsko Dirko po Franciji. Dobil je tako najtežjo gorsko etapo kot kronometer, skupaj tri etape. Njegovi sta bili tudi pikčasta majica in majica najboljšega mladega kolesarja na največji tritedenski dirki na svetu. V rumeni majici je bil kar dva tedna. "Neizprosni Pogačar" in "Mali kanibal" so o njem pisali tuji mediji. "Mogoče je bilo malo več stresa. Dobro sem bil pripravljen, motiviran. Vse je šlo gladko, skoraj vse perfektno. Je pa seveda težko. Po treh tednih dirkanja od jutra do večera in na polno se je nabralo veliko utrujenosti," je dejal po vrnitvi v domovino, kjer so mu v Komendi pripravili topel sprejem. A naj je bil še tako utrujen, je le dober mesec pozneje na olimpijskih igrah osvojil bron na cestni dirki. Letos je dobil tudi dirko Po Sloveniji in Dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, leto pa končal kot številka 1 na lestvici mednarodne kolesarske zveze. Društvo športnih novinarjev Slovenije ga je izbralo za športnika leta.

Primož Roglič, zlata kolajna na olimpijskih igrah

Primož Roglič Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Dva padca, raztrgan dres, okrvavljen, modrice po celotnem telesu. Tour za Primoža Rogliča ni bil srečen. Predčasno ga je končal, da bi se lahko pripravil na olimpijske dirke. Do zadnjega je dvomil v nastop v Tokiu, na cestni dirki ni bil pravi. A je selektor Andrej Hauptman verjel vanj in ga uvrstil v ekipo za kronometer. Primož je dirkal kot v transu, še po prečkanju ciljne črte se ni ustavil. In zmagal! Slovenija je z njim in s Pogačarjem osvojila prvi dve kolesarski kolajni na olimpijskih igrah. "To sezono sem vlagal mnogo mnogo več fokusa v kronometer. To je super lepa nagrada. Predvsem želim uživati v tej kolajni. Za vedno bo zapisana, za vedno mi bo ostala." Letos je tri majice (rumeno, zeleno in pikčasto) osvojil na Dirki po Baskiji. Tekmovalno leto je končal še s tretjo zmago na tritedenski Dirki po Španiji, na kateri je dobil štiri etape (skupaj ima s španske pentlje zdaj že devet etapnih zmag). Ob koncu leta je 32-letnik na svetovni kolesarski lestvici, na kateri je bil med letoma 2019 in 2021 kar 75. tednov prvi, tretji.

Janja Garnbret, zlata kolajna na olimpijskih igrah

Janja Garnbret Foto: Anže Malovrh/STA Serijska zmagovalka tekem svetovnega pokala in svetovnih prvenstev v športnem plezanju Janja Garnbret je veljala za edino pravo favoritko olimpijske tekme, sploh prve tekme na igrah v plezanju. In zaradi tega pritiska je bilo nekoliko težje. Obenem lani plezalci mednarodnih tekmovanj zaradi pandemije sploh niso imeli. Pa tudi na igrah so podelili le en komplet kolajn – samo v kombinaciji. A tudi v hitrosti, ki ni njena najljubša in najboljša disciplina, je Janja navdušila. Z državnim rekordom je osvojila peto mesto. Nato pa v balvanih in še posebej v zahtevnosti ni imela prave tekmice. "Ne morem povedati, kakšen pritisk se mi je odvalil od srca," je v prvi izjavi povedala prva olimpijska prvakinja v plezanju. Pri 22 letih je osvojila vse, kar se osvojiti da. "Ta kolajna ne more biti spravljena ob vseh drugih, zanjo bom poiskala posebno mesto."

Benjamin Savšek, zlata kolajna na olimpijskih igrah

Benjamin Savšek Foto: Anže Malovrh/STA

Zaradi njega so sredi poletja, da bi mu pripravili bučen sprejem, zaprli največje križišče pod Šmarno goro. Benjamin Savšek je odrasel na tacenskih brzicah, pri 34-letih pa zbirko kolajn z največjih tekmovanj dopolnil še z olimpijsko. Pred tem je bil najboljši slovenski kanuist na igrah najboljši šesti v Riu. Tako dobre vožnje na največjih tekmovanjih še ni odpeljal. In zasluženo osvojil zlato kolajno. "Za mano je dolga pot. Korak za korakom sem moral premagovati različno visoke stopničke, najprej zmagati na evropskem prvenstvu, nato na svetovnem prvenstvu, zdaj pa še na olimpijskih igrah. Kamen se mi je odvalil od srca. Ko sem prišel v cilj, so me prevzela čustva, že po zadnjih vratcih sem čutil tisti adrenalin, vedel sem, da sem odlično odpeljal," je opisoval svoj dan na igrah v daljnjem Tokiu.

Tina Trstenjak, srebrna kolajna na olimpijskih igrah

Tina Trstenjak Foto: Anže Malovrh/STA Slovenija ostaja judoistična velesila. Tina Trstenjak je osvojila že peto slovensko judoistično kolajno na igrah oziroma skupaj 50. slovensko kolajno na poletnih in zimskih igrah. Za varovanko Marjana Fabjana je srebro iz Tokia druga olimpijska kolajna. V kategoriji do 63 kilogramov je v velikem finalu za razliko od Ria pred petimi leti morala priznati premoč Francozinji Clarisse Agbegnenou. Veliki tekmici, a dobri prijateljici. Agbegnenou je zmagala po podaljšku in v znak spoštovanja 30-letnico objela in jo dvignila v zrak. "Če bi si zaželela in izbirala, da me kdo premaga, je to prav ona. Poznava se zelo dobro. Je ena najboljših v kategoriji in skupaj piševa zgodovino. Skupaj imava dva olimpijska naslova, šest svetovnih in sedem evropskih."

Košarkarska reprezentanca, polfinale Tokia

Slovenska košarkarska reprezentanca Foto: Anže Malovrh/STA Štiri leta po zlatem eurobasketu je slovenska košarkarska reprezentanca v prenovljeni zasedbi začela pisati novo pravljico. Z Luko Dončićem in Mikeom Tobeyjem na čelu so za uspeh poskrbeli že s samo uvrstitvijo na olimpijske igre, ki je sploh prva za slovensko košarko. Na kvalifikacijah so v Kaunasu premagali domačo Litvo. Igre so se začele sanjsko, z zmago proti Argentini, ko je dal Dončić kar 48 točk. Po Japonski so nato v svoji skupini premagali še košarkarsko velesilo Španijo in v domovini zanetili evforijo. Želja je bila kolajna, po četrtfinalni zmagi nad Nemci s 94:70 pa so začeli tako košarkarji kot navijači govoriti tudi o zlatu. Zoran Dragić je dal 27 točk, Dončić 20. Uvrstitev v polfinale je največji uspeh slovenskega ekipnega športa na olimpijskih igrah. Po njih je bilo sicer nekaj grenkega priokusa, potem ko so z zapravljenim polaganjem Klemna Prepelića izgubili polfinalno tekmo s Francijo. Na tekmi za tretje mesto pa so bili fizično in psihično preveč izpraznjeni za zmago in bron.

Leto smučark skakalk na čelu z Emo Klinec in Niko Križnar

Nika Križnar Foto: Guliverimage "Če bi točke s svetovnega prvenstva šteli v skupni dosežek, lahko po vsem tem ocenim, da smo bili letos najboljša ekipa tudi, če nismo zmagali v pokalu narodov," je po končani minuli zimi dejal trener slovenske ženske skakalne reprezentance Zoran Zupančič. Ema Klinec, ki se ji je zmaga v svetovnem pokalu izmikala in izmikala, jo je dosegla na srednji napravi na svetovnem prvenstvu na tekmi, ki šteje še več. Nika Križnar je bila bronasta na premierni tekmi na veliki napravi. Na ekipni tekmi pa so Slovenke osvojile srebrno kolajno. Z enajstimi uvrstitvami na stopničke (dve zmagi) je Križnarjeva osvojila veliki kristalni globus v svetovnem pokalu. Podobno uspešno se je začela tudi letošnja zima: Ema Klinec je premagala urok svetovnega pokala in prvič zmagala, Urša Bogataj je bila že štirikrat na stopničkah.

Tim Gajser, tretji v svetovnem prvenstvu MXGP

Tim Gajser Foto: Grega Valančič/Sportida Motokrosist Tim Gajser je pri 25 letih dirkal za svoj tretji zaporedni, skupaj pa že četrti naslov svetovnega prvaka v MXGP. Večji del sezone je imel rdečo številko vodilnega v prvenstvu. Na začetku septembra si je na treningu zlomil ključnico, a trmast in borben, kot je, že osem dni pozneje dirkal na Sardiniji. Še več, dirko pozneje je celo zmagal. To je bila njegova četrta zmaga sezone. Pred zadnjima dvema dirkama sezone v Mantovi pred zadnjimi štiri vožnjami so tri tekmece za lovoriko Gajserja, Jeffreyja Herlingsa in Romaina Febvra ločile le tri točke. A nesrečen štart prve od teh štirih voženj, ko je zapeljal s steze in po kazni končal na osmem mestu, mu je vzel realne možnosti za ubranitev naslova. Prvenstvo je končal na tretjem mestu, že šest let tako ostaja v samem svetovnem vrhu. "Tako pač je v športu, tako je v življenju. So vzponi in padci. Pomembno je, da se po padcih pobereš, da ti to da motivacijo za naprej."

Anamarija Lampič, dva brona na svetovnem prvenstvu

Anamarija Lampič Foto: Sportida Pri 25 letih je Anamarija Lampič osvojila svoj prvi mali kristalni globus za najboljšo šprinterko v svetovnem pokalu. Že pred koncem sezone. Na vrhuncu zime v Oberstdorfu so bila zato pričakovanja najvišja. V finalu svetovnega prvenstva sta bili le za las močnejši Jonna Sindling in Maiken Caspersen Fallasa. "Ko sem prišla v cilj, sem bila stoodstotno prepričana, da sem dobila fotofiniš in sem druga. V trenutku, ko sem prečkala ciljno črto, sem si dejala: 'Oh, mogoče pa sem vendarle druga,' nato pa, da zagotovo bom. Pa so mi kmalu povedali, da sem bila tretja. No, vseeno, medalja je tu." Po Petri Majdič je postala šele druga slovenska tekačica s posamično kolajno na svetovnem prvenstvu. Nekaj dni zatem je dodala še en bron v paru z Evo Urevc v ekipnem šprintu.

Anže Lanišek, bron na svetovnem prvenstvu

Anže Lanišek Foto: Sportida Minulo zimo je prvo ime slovenske skakalne reprezentance postal Anže Lanišek. Do uspeha kariere je prišel na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, ko je na srednji napravi osvojil bronasto kolajno. Pa s svojima skokoma sploh ni bil zadovoljen. Postal je četrti Slovenec s posamično kolajno na prvenstvih. "Vsaka medalja pomeni veliko in z medaljo ne moreš biti nezadovoljen. Zelo sem zadovoljen, čeprav ni bilo vse tako, kot bi lahko bilo." Teden dni pozneje je na veliki napravi osvojil peto mesto. V svetovnem pokalu je štirikrat skočil na zmagovalni oder in sezono 2020/2021 končal na devetem mestu. Konec novembra je odlično odprl novo sezono, po drugem mestu je prišel tudi do prve zmage.

Odbojkarska reprezentanca, srebro na evropskem prvenstvu

Slovenska odbojkarska reprezentanca Foto: Aleš Oblak Za navijaško odpravo leta je zaslužna odbojkarska reprezentanca, ki je množico zvabila na Poljsko na polfinalno in finalno tekmo evropskega prvenstva. Tine Urnaut in soigralci so se še tretjič v zadnjih šestih letih uvrstili v veliki finale prvenstva stare celine. Že pred tem so s četrtim mestom na pokalu narodov nakazali novo stopničko višje za slovensko odbojko, ki je obenem v Roku Možiču dobila enega najboljših mladih odbojkarjev na svetu. A tudi v tretjem finalu so ostali brez zlate kolajne. Vodili so že z 2:1 v nizih, a so Italijani pripravili preobrat. "Mislim, da bomo po prespani noči ugotovili, da smo spet naredili nekaj velikega. Mislim, da smo spet razveselili navijače. Ko se bomo zavedali, koliko ljudi je bilo z nami na samih tekmah ali pred malimi ekrani, se bomo lahko tudi konkretno poveselili," je izpostavil Gregor Ropret.

Matej Mohorič, dve etapni zmagi na Dirki po Franciji

Matej Mohorič Foto: Reuters V deseterici najboljših kolesarjev lestvice UCI je bil del sezone tudi Matej Mohorič. Po ne najbolj uspešnem letu 2020 je bilo letošnje toliko bolj uspešno. Drugič je postal državni prvak. V središču svetovne pozornosti pa je bil na sedmi in 19. etapi Dirke po Franciji. Obe je dobil. Na obeh je bil imenovan tudi za najbolj borbenega kolesarja. Po sedmi etapi je nosil pikčasto majico. Zbirko etapnih zmag z največjih dirk na svetu je dopolnil prav na najdaljši etapi letošnjega Toura. Večji del 250-kilometrske etape je bil v ubežni skupini, na spustu s predzadnjega vzpona je napadel in zmagal. "Vse tri etape, ki sem jih dobil na tritedenskih dirkah, so bile najdaljše. Dober sem v dolgih trasah. Dolgo lahko držim dober ritem in najbrž je to razlog, da sem si to etapo posebej označil," je povedal 26-letni Mohorič, ki je v cilj etape pripeljal s solzami na obrazu.

Državni prvak Mura premagala Tottenham

Mura Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura je v tretji sezoni po vrnitvi med slovenske nogometne prvoligaše osvojila svoj prvi naslov državnega prvaka. In to na najslajši možen način. V zadnjem krogu so varovanci Anteja Šimunžde gostovali v Ljudskem vrtu in s 3:1 premagali najtrofejnejši slovenski klub. Pokal so osvojili ob enakem točkovnem izkupičku kot Maribor. Nagrada so bile kvalifikacije za ligo prvakov. Te so bile za črno-bele previsok izziv, svoje evropske izkušnje so tako nabirali v novoustanovljeni konferenčni ligi. In ko je že marsikdo mislil, da bodo tekmovanje končali brez osvojene točke, so šokirali nogometno Evropo. V Ljudskem vrtu so z 2:1 premagali premierligaša Tottenham. Za zmago je v sodnikovem dodatku zadel Amadej Maroša.

Jan Oblak, z Atleticom španski nogometni prvak

Jan Oblak Foto: Guliverimage Tako kot nekdanji prvi reprezentančni vratar Samir Handanović, ki mu je uspelo v Italiji z Interjem, je državni prvak s svojim klubom v letu 2021 postal tudi trenutni prvi vratar izbrane vrste Matjaža Keka Jan Oblak. Atletico Madrid je do svoje enajste španske zvezdice prišel po zadnjem krogu la lige. Osvojili so dve točki več kot Real Madrid. Med najzaslužnejšimi zanjo pa je prav slovenski vratar. Prejel je samo 25 golov, najmanj med vsemi vratarji v ligi. Tako je bil tudi razglašen za najboljšega vratarja v Španiji.

Alenka Artnik, svetovna rekorderka v globinski apneji

Najboljša svetovna potapljačica na vdih Alenka Artnik je dvakrat premaknila mejo mogočega. Oktobra je v Turčiji z dvojno plavutjo dosegla svetovni rekord -106 metrov. Julija pa je na Bahamih v disciplini potop s konstantno obtežitvijo trikrat izboljšala svoj svetovni rekord, ki zdaj znaša 122 metrov.