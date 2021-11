Z zmago v zadnji vožnji prvak Herlings, Gajser na finalu drugi! #foto

Štart prve vožnje Foto: Grega Valančič/Sportida Jeffrey Herlings (KTM) je z zmago na VN Mantove, kjer je bil najhitrejši v obeh vožnjah, drugič postal prvak v MXGP. Skupaj z MX2 ima zdaj pet naslovov svetovnega prvaka. Drugi v prvenstvu je Romain Febvre (Kawasaki), ki je bil na zadnji 18. dirki sezone tretji. Z enakim točkovnim izkupičkom je finalno dirko na drugem mestu končal Tim Gajser (Honda). Trikratni svetovni prvak razreda MXGP iz Slovenije tako sezono 2021 zaključuje na tretjem mestu. Na 18 velikih nagradah je zbral 20 točk manj kot Herlings in 17 manj od Febvra. Makolčan je letos dobil štiri dirke, še osemkrat je bil na stopničkah (brez je ostal samo šestkrat).

Jeffrey Herlings je letos dobil 15 od 36 voženj in osvojil devet velikih nagrad. Skupaj ima v karieri 99 zmag (rekord 101. zmago ima Stefan Everts).

S pomočjo Prada Herlings dobil prvo vožnjo

V prvi vožnji zadnje dirke sezone MXGP je štart dobil Jorge Prado (KTM). Romain Febvre (Kawasaki) je bil drugi, Jeffrey Herlings (KTM) četrti, Tim Gajser (Honda) šele sedmi. Prado v vodstvu je pomenil vodo na mlin Herlingsu. Drugi voznik KTM je zapiral Febvra, ga v osmi minuti v enem od zavojev nekoliko izrinil z idealne linije in Herlings je skočil na drugo mesto. Že zavoj pozneje je Prado ekipnega kolega spustil na prvo mesto in nato še dve minuti za sabo oviral Febvra. Nizozemec si je tako privozil varno prednost nekaj sekund pred Francozom. Gajser se je medtem hitro prebil do četrtega mesta in v 12. minuti prehitel še Prada. V drugi polovici vožnje se vrstni red ni več spremenil. Ob podobnem ritmu so Herlings, Febvre in Gajser skozi cilj pripeljali v razmiku štirih sekund.

Check out the quick highlights from an intense MXGP race one here at the final Grand Prix of 2021! Watch more on https://t.co/U7dWVgcd2F#MXGPCittaMantova #MXGP #Motocross pic.twitter.com/1AZ12QkVhj — MXGP (@mxgp) November 10, 2021

Gajser drugi v drugi vožnji

Prado je tudi v drugi vožnji dobil "hole shot", najboljši štart. A tokrat so ga Febvre, Herlings in Gajser prehiteli že v prvem krogu. Sezona se je zlomila v 11. minuti te zadnje, 36. vožnje, ko je Febvre naredil napako in padel. Nadaljeval je na tretjem mestu, a njegov zaostanek za prvima dvema je hitro rasel, tudi na 20 sekund. Gajser je v zaključku vožnje dirkal vse bolje, zaostajal le dobro sekundo, a Herlingsa ni mogel ogroziti. "Grand prix" je tako dobil Herlings, Gajser pa je ob enakem točkovanem izkupičku dveh voženj kot Febvre osvojil drugo mesto, zaradi boljšega rezultata v drugi vožnji.

MXGP, VN Mantove, 1. vožnja:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Romain Febvre (Kawsaki)

3. Tim Gajser (Honda)

4. Jeremy Seewer (Yamaha)

5. Jorge Prado (KTM)



MXGP, VN Mantove, 2. vožnja: 1. Jeffrey Herlings (KTM)2. Romain Febvre (Kawsaki)3. Tim Gajser (Honda)4. Jeremy Seewer (Yamaha)5. Jorge Prado (KTM) 1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Romain Febvre (Kawsaki)

4. Jeremy Seewer (Yamaha)

5. Brian Bogers (Gas Gas)



MXGP, VN Mantove:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Romain Febvre (Kawsaki)



MXGP, končni seštevek:



1. Jeffrey Herlings 708 točk

2. Romain Febvre 702

3. Tim Gajser 688

Galerija Grege Valančiča (Sportida) z VN Mantove:

Ogromno navijačev in slovo Cairolija

Dogajanje v Mantovi je kljub delovniku spremljalo okoli 20 tisoč ljudi. Več sto jih je prišlo iz Slovenije, veliko je tudi Nizozemcev. Večina pa je prišla na zadnjo dirko v karieri Antonia Cairolija (KTM). A se je za devetkratnega prvaka prva vožnja hitro končala. V trčenju z Jeremyjem Seewerjem (Yamaha) je bil njegov motor poškodovan in moral je zapeljati v bokse. Italijan je v drugi vožnji osvojil deseto mesto. Ni pa edini, ki se je v Mantovi poslovil od dirkanja na najvišji ravni: kariero sta končala še Shaun Simpson in Kevin Strijbos.

Pancar v MX2 15. in 14.

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida V šibkejšem razredu MX2 z 250-kubičnimi motorji nastopa Jan Pancar (KTM). V prvi vožnji je dosegel 15. mesto. V drugi je končal mesto višje, pa čeprav je v drugem zavoju padel in se moral prebijati iz začelja. Zadnjo dirko sezone je dobil Jago Geerts (Yamaha), ki je bil prvi v prvi vožnji in drugi v drugi. Novi svetovni prvak Maxime Renaux (Yamaha) je končal na drugem mestu.

Peklaj prvič na dirki

Ob robu svetovnega prvenstva je v Mantovi potekalo tudi evropsko prvenstvo. Jaka Peklaj se je na zadnjem prizorišču sezone prvič uvrstil na dirko razreda EMX125. V prvi vožnji je bil 30., v drugi pa 35. Dobra spodbuda za 14-letnika, za katerega se je v Pietramurati zdelo, da je izgubil nekaj svoje samozavesti. Selitev na 125-kubični motor za nadarjenega Peklaja ni bila lahka, na začetku sezone si je obenem še zlomil roko.