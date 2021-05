Slovenski nogometni as Jan Oblak je uresničil velike sanje. Prvič v karieri je postal španski prvak. Z Atleticom je prvič, odkar se je leta 2014 iz Lizbone preselil v Madrid, osvojil la ligo. Simeonejeva četa je po preobratu prišla do zmage nad Valladolidom (2:1) in prednost pred Realom, ki je nepričakovano pokleknil doma proti Villarrealu (0:1), povišal na pet točk! Oblak si je prislužil tudi peto priznanje zamora in s tem izenačil absolutni rekord.