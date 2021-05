Oblaku želi pokvariti načrte sloviti Ronaldo. Messi ima dovolj.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni as Jan Oblak lahko v soboto prvič v karieri postane španski prvak. Foto: Guliverimage

Bliža se dan, ko bi lahko Jan Oblak uresničil velike sanje in prvič v karieri postal španski prvak. Če bo vodilni Atletico v soboto obdržal prednost pred branilcem naslova Realom, bo prvič po letu 2014 končal prvoligaški maraton na najvišjem mestu. Simeonejeva četa ima vse v svojih rokah. V zadnjem krogu bo gostovala pri zelo motiviranem Valladolidu, ki se poteguje za obstanek, Real pa bo pričakal Villarreal. Barcelona odhaja v Eibar brez kapetana, najboljšega strelca la lige Lionela Messija.

Slovenski nogometni as Jan Oblak je v karieri osvojil že kar nekaj lovorik. Kako je biti najboljši, je dobro spoznal že na Portugalskem, ko je branil za Benfico. Ko pa se je leta 2014 preselil v Španijo in oblekel dres Atletica, se je spustil v zahteven boj z dvema velikanoma svetovnega nogometa, Realom in Barcelono. Za zdaj sta se vedno izkazala za premočni oviri. Odkar brani za rdeče-bele, Oblaku še ni uspelo osvojiti španskega naslova.

Brazilec Ronaldo je tako v bližini Jana Oblaka leta 2019 v druščini zvezdnikov Reala spremljal teniške dvoboje v Madridu. Foto: Reuters

Lahko pa se pohvali s tremi lovorikami. Z osvojeno ligo Europa, evropskim superpokalom, pa tudi španskim superpokalom, čeprav je takrat (2014) sedel na klopi. Če bi Oblak z Atleticom postal še španski prvak, bi to pomenilo nedvomen vrhunec, najlepšo češnjo na torti bogate kariere 28-letnega Škofjeločana, ki ga uvrščajo med najboljše vratarje na svetu. Nasmiha pa se mu tudi že peto priznanje zamora, ki ga španski športni dnevnik Marca po vsaki sezoni podeli vratarju v la ligi, ki je prejel najmanj zadetkov. S tem bi Oblak izenačil tudi absolutni rekord!

Ronaldo v odličnih odnosih z Zidanom in Perezom

Ronaldo je večinski lastnik Valladolida od leta 2018. Foto: Reuters Atletico bo v soboto na stadionu Jose Zorrilla naletel na zelo motiviranega tekmeca. Valladolid je v neugodnem položaju. Če ne bo premagal rdeče-belih, ostane brez vsakršnih možnosti za obstanek, če pa bi dočakal zmago, bi ob neuspehih Elcheja in Huesce še lahko računal na srečni konec. Zanimivo je, da je večinski lastnik Valladolida nekdanji brazilski nogometni velezvezdnik Ronaldo. Luís Nazário de Lima Ronaldo je klub kupil leta 2018 in z njim še ni nikdar izpadel v drugo ligo. Po Španiji so po poročanju katalonskega časnika Mundo Deportivo zakrožile govorice, da je vsakemu nogometašu za zmago nad rdeče-belimi obljubil 150 tisoč evrov denarne nagrade. Tega naj ne bi storil le zaradi želje po obstanku, ampak tudi priložnosti, ki bi jo ponudil ''svojemu'' Realu, da vendarle postane prvak.

Danes 44-letni Ronaldo je sicer nekdanji član ene najbolj zvezdniških zasedb galaktikov, v kateri je sodeloval tudi z zdajšnjim trenerjem belih baletnikom Zinedinom Zidanom, zelo pa občuduje tudi predsednika Reala Florentina Pereza. Bi lahko v navezi s kraljevim klubom vendarle poskrbel, da Atletico v soboto ne postane prvak?

Simeone ne bo spremljal rezultata dvoboja Reala

Tako se je veselil Diego Simeone po zadnji, zelo dramatični zmagi nad Osasuno. Foto: Reuters Rdeče-beli se bodo na pot do manj kot 200 km oddaljenega Valladolida odpravili brez poškodovanega Thomasa Lemarja, zaradi kazni pa bo manjkal Stefan Savić. Na četrtkovem treningu sta manjkala Kieran Trippier in Renan Lodi, a naj bi oba bočna branilca le kandidirala za najpomembnejši dvoboj sezone. Atletico bi lahko v soboto zaigral z začetno postavo Oblak, Trippier, Gimenez, Felipe, Hermoso, Llorente, Koke, Saul, Carrasco, Correa in Suarez.

Trener Diego Simeone, ki bi lahko po sedmih letih spet popeljal Atletico na španski prestol, je pred dvobojem dejal, da v Valladolidu ne bo vzporedno spremljal še dogajanja v Madridu, kjer se bosta istočasno merila Real in Villarreal. ''Osredotočeni bomo na tisto, kar moramo storiti,'' sporoča Argentinec.

Kraljevi klub bo gostil rumeno podmornico, ki jo med tednom čaka finale evropske lige v Gdansku proti Manchester Unitedu, brez znova poškodovanega Edena Hazarda, bo pa nared kapetan Sergio Ramos. Francoz o tem, ali bo resnično zapustil Real, ni želel govoriti. O tem bo tekla beseda šele po koncu sezone, v kateri se Realu še vedno ponuja priložnost, da ubrani naslov.

Barcelona brez Messija

Tretjeuvrščena Barcelona se bo v Eibar odpravila brez Lionela Messija. Triintridesetletni Argentinec, ki je v tej sezoni znova prvi strelec španskega prvenstva, je prejel dovoljenje trenerja Ronalda Koemana, da se ne udeleži zadnje tekme Kataloncev v tej sezoni. Navijače skrbi, da ni tako že odigral zadnje tekme v dresu Barcelone, saj mu po koncu sezone poteče pogodba, z Barcelono pa še ni sklenil morebitnega podaljšanja zvestobe.

Lionel Messi je že odigral svoje v sezoni 2020/21. V njej je postal z Barcelono zmagovalec španskega pokala. Foto: Guliverimage

V klubu so njegov izostanek, manjkal je tudi na zadnjem treningu, pojasnili z besedami, da mu bo prišel prav dodaten počitek pred novim vrhuncem, ki ga čaka čez mesec dni. Južnoameriškim prvenstvom. Barcelona bo sezono, v kateri je postala španski pokalni zmagovalec, v la ligi končala na tretjem mestu.

Naslov bo osvojil madridski velikan, vprašanje je le, kateri. Če bi Atletico in Real končala sezono z enakim številom točk, bi bili prvaki beli baletniki, saj ima v Španiji izkupiček v medsebojnih obračunih prednost pred skupno razliko v zadetkih. Beli baletniki so v tej sezoni doma ugnali Atletico z 2:0, v gosteh pa remizirali z 1:1.

Špansko prvenstvo, 38. krog: Petek, 20. maj:

21.00 Levante – Cadiz Sobota, 21. maj:

18.00 Valladolid – Atletico Madrid

18.00 Real Madrid – Villarreal

18.00 Eibar – Barcelona

18.00 Celta Vigo – Betis

18.00 Elche – Athletic Bilbao

18.00 Huesca – Valencia Nedelja, 22. maj:

18.30 Granada – Getafe

21.00 Sevilla - Alaves