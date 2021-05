Jan Oblak: Atletico je za naslov vedno trpel

Za spletno stran Goal.com je Oblak povedal, da je madridski Atletico takrat, ko se je vključil v boj za naslov, vedno trpel: "Odkar sem pri Atleticu, sem spoznal, da se moraš naučiti trpeti. Nobena lovorika v zgodovini kluba ni bila dosežena na preprost način. Nekdo mi je nekoč dejal, da je Atletico le enega izmed desetih naslovov osvojil pred zadnjim kolom. Navajeni smo na trpljenje in boj do zadnjega atoma moči, zato vemo, da tudi tokrat ne bo nič drugače." Njegova opažanja so resnična, saj je Atletico devet naslovov zares osvojil prav zadnji dan prvenstva. Šestkrat je za to zadostovala zmaga, trikrat, med drugim tudi ob zadnjem naslovu leta 2014, pa remi.

Škofjeločan poudarja, da o naslovu trenutno sploh ne razmišlja, pač pa je osredotočen le na pripravo na sobotno srečanje: "Želimo si te zmage. Ta tekma je tako za nas kot tudi za njih kot finale. Težko bo, zato nočem razmišljati o drugih stvareh. V glavi sta trenutno samo priprava na tekmo in odločenost, da odigramo čim bolje. Na koncu pa bomo videli, ali bo čas za slavje ali ne."

Oblak ima pogodbo s klubom iz španske prestolnice sklenjeno do konca sezone 2022/2023, a pojavljajo se tudi govorice, da bi lahko že prej zamenjal delodajalca. Najpogosteje se omenjajo rdeči vragi iz Manchestra. Tudi vprašanju glede nadaljevanja kariere se zato ni mogel izogniti: "Premier liga je zanimiva in ne vem, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Sem človek, ki ima rada nove izzive. Pri Atleticu sem že sedem let, kar je dolgo časa, a v Madridu sem srečen, zato res ne vem, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju moje kariere."

