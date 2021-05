Kek vpoklical tudi slovenskega čudežnega dečka

V začetku junija na evropskih zelenicah ne bo manjkalo prijateljskih srečanj. Aktivni bodo zlasti udeleženci evropskega prvenstva, ki bo potekalo od 11. junija do 11. julija. Na Euru žal ne bo Slovenije, bo pa Kekova četa vseeno izkoristila dane termine za uigravanje pred nadaljevanjem kvalifikacij za SP 2022. Nogometna zveza Slovenije potrjuje, da se je odločila za tekmi s Severno Makedonijo in Gibraltarjem.

Severna Makedonija bo poleg Finske edina novinka na letošnjem evropskem prvenstvu v nogometu. Foto: Reuters

Če se je z ''nekdanjimi brati'' v preteklosti že večkrat srečala, ne nazadnje so Makedonci leta 2019 prekrižali načrte Kekovim izbrancem v kvalifikacijah za EP 2020, pa se bo Slovenija prvič udarila z Gibraltarjem, žepno državico, ki spada med najslabše na stari celini.

Na seznamu ne manjka novincev

Bo po Amirju Kariću v članskem dresu Slovenije debitiral tudi njegov sin Sven? Foto: Sportida, Reuters Če bi lahko na prvi tekmi ponudil selektor priložnost bolj preverjenim imenom, na seznamu je tako tudi kapetan Jan Oblak, ki se bo v soboto potegoval za svoj prvi naslov španskega prvaka, ali pa izkušeni Josip Iličić, ki se bo danes z Atalanto v finalu italijanskega pokala pomeril z Juventusom, pa bi lahko srečanje z Gibraltarjem postreglo s številnimi krstnimi nastopi. Na seznamu 25 kandidatov je namreč kar nekaj novincev, med njimi tudi nekaj nogometašev, ki se dokazujejo v domačih klubih.

Tako so na seznamu tudi vratar Brava Igor Vekić, ki je bil prvi čuvaj mlade izbrane vrste na letošnjem Euru do 21 let v Sloveniji, branilec Domžal Sven Šoštarič Karić, ki gre s tem po stopinjah svojega očeta Amirja Karića, po daljšem času je na seznamu Leo Štulac, ki se je z Empolijem prebil v serie A, Žan Rogelj je pridobil zaupanje selektorja s predstavami v dresu avstrijskega Tirola, pri severnih sosedih, kjer je Kek prebil dobršen del svoje igralske kariere, pa gre imenitno tudi Benjaminu Šešku.

Visokemu Benjaminu Šešku, ki v Avstriji dosega zadetke kot po tekočem traku, predvidevajo svetlo nogometno prihodnost. Foto: Guliverimage

Komaj 17-letni napadalec iz Posavja, za katerega je Red Bull Salzburg predlani odštel Domžalam poltretji milijon evrov, je v izvrstni strelski formi. Na zadnjih šestih tekmah druge avstrijske lige je v dresu Lieferinga zadel neverjetnih 13 zadetkov. Skupno jih je dal v tej sezoni, v kateri je tudi že debitiral za Salzburg v prvi avstrijski ligi, kar 21, zdaj pa si še pred polnoletnostjo (18. rojstni dan bo praznoval konec meseca) prislužil poziv članskega selektorja.

Če bo Šeško prejel priložnost na kateri izmed junijskih prijateljskih tekem, se bo zapisal v zgodovino kot najmlajši debitant v članski reprezentanci. Za zdaj je rekorder Petar Stojanović, ki je pred sedmimi leti zaigral proti Kolumbiji z 19 leti, enim mesecem in 11 dnevi.

Kek: Priložnost za nekatera nova imena

Slovenska reprezentanca je nazadnje nastopila marca na Cipru in s porazom (0:1) zapravila dober vtis po začetku kvalifikacij za SP 2022, ki jih je odprla z domačo zmago nad Hrvaško. Foto: Guliverimage Selektor Matjaž Kek je za prihajajoči tekmi na zbor, ki bo 25. maja na Bledu, povabil petindvajset nogometašev, že danes pa je na Bledu pozdravil šest nogometašev, ki so že zaključili klubsko sezono. Ti bodo pod vodstvom reprezentančnega strokovnega vodstva trenirali na Bledu do petka, predvsem z namenom, da ohranijo primerno pripravljenost do reprezentančnega zbora v torek.

''Gre za konec izredno specifične sezone in na tej reprezentančni akciji imamo možnost, da z nekaj več treningi in nekaterimi novimi imeni poskušamo nadoknaditi tisti del treningov, ki nam je zaradi zgoščenega ritma tekem manjkal na zadnjih zborih. To je priložnost za nekatera nova imena. Kot na vsaki tekmi nas tudi v Skopju in v Kopru zanima rezultat. Upam, da bo seznam ostal bolj ali manj enak, saj ima večina igralcev še klubske obveznosti. Prvi del na Bledu s štirimi oz. petimi treningi bomo večinoma izkoristili z namenom, da bodo igralci, ki so že zaključili s klubskimi obveznostmi, vsaj delno ostali v ritmu,'' je po prvem treningu povedal Mariborčan.