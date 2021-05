Hrvati so se odločili glede Slovenije

Slovenska nogometna reprezentanca bo jeseni nadaljevala kvalifikacije za SP 2022. Najprej bo v Stožicah gostila Slovaško (1. september) in Malto (4. september), nato pa se bo odpravila na gostovanje na Hrvaško (7. september). Aktualni svetovni podprvaki, ki so letos že prejeli zaušnico Kekove čete (0:1 v Ljubljani), so se odločili, da bodo Slovenijo pričakali v Splitu.

Slovenski nogometaši bodo v kvalifikacijah za SP 2022 odigrali še sedem tekem. Po izjemnem začetku, ko so v Stožicah presenetili zvezdniško Hrvaško in v deveti medsebojni tekmi vpisali zgodovinsko prvo zmago nad južnimi sosedi, sta sledila poraza v Rusiji (1:2 v Sočiju) in na Cipru (0:1 v Nikoziji), ki sta obrise evforije, nastale po zmagi nad ''kockastimi'', hitro spremenila v razočaranje. Izbranci Matjaža Keka, ki svoje domače tekme v kvalifikacijah za SP 2022 igrajo v Ljubljani, so na razpredelnici kvalifikacijske skupine H padli na predzadnje mesto.

Septembra najprej doma s Slovaško in Malto

Ko je Slovenija nazadnje gostila Slovaško, je zmagala z 1:0, zadetek pa je dosegel takratni član Olimpije, zdaj pa Maribora Rok Kronaveter. Foto: Vid Ponikvar Ker pa so razlike med tekmeci zelo majhne, bi lahko Slovenija že septembra poskočila na višja mesta. Najprej bo v Stožicah gostila Slovaško, ki jo je pred petimi leti v Ljubljani že premagala (1:0) po krstnem zadetku Roka Kronavetra, nato pa še Malto, ki je tudi že gostovala na največjem nogometnem stadionu v Sloveniji in leta 2017, po tej tekmi je reprezentančno kariero sklenil Milivoje Novaković, ostala praznih rok (0:2). Če bi Slovenija znova izkoristila prednost domačega igrišča, bi si izboljšala položaj v kvalifikacijah za SP 2022, nato pa bi 7. septembra sledil pravcati izpit resnice.

Odpravila se bo k Hrvatom, še kako motiviranim, da se maščujejo Kekovim izbrancem za nepričakovan neuspeh v Ljubljani. Hrvaška nogometna zveza se je odločila, da bo sosedski obračun potekal v Splitu. Tako bo Slovenija čez štiri mesece gostovala na stadionu Poljud, kjer domuje Hajduk. Objekt, ki je bil zgrajen pred dobrimi štirimi desetletji in še danes spada med najlepše v tem delu Evrope, sprejme 35 tisoč gledalcev.

Ko je Hrvaška v kvalifikacijah za EP 2020 gostila in nadigrala Madžarsko v Splitu (3:0), je bil Poljud poln do zadnjega sedeža. Foto: Reuters

Če se bo do septembra izboljšala epidemiološka slika in se bodo na kvalifikacijskih tekmah odprla vrata stadionov še kje drugje kot v Rusiji, bi bil Poljud zagotovo poln do zadnjega mesta. Dalmatinci obožujejo nogomet. Ko so lahko nazadnje spremljali na delu reprezentanco v Splitu in še ni bilo novega koronavirusa, so oktobra 2019 napolnili Poljud na tekmi z Madžarsko in jo v bučnem navijaškem kotlu nadigrali s 3:0.

Čudežni trojček Glihe, Kek obožuje Poljud

Primož Gliha je leta 1997 pošteno prekrižal načrte izbrancem Ćira Blaževića. Foto: Reuters Izjemno navijaško ozračje so na Poljudu pripravili tudi leta 1997, ko je Hrvaška proti Verdenikovi Sloveniji veljala za absolutnega favorita, že vodila z 2:0 in 3:1, a je nato po čudežnem hat-tricku Primoža Glihe komaj zadržala neodločen rezultat (3:3). Končalo se je s senzacijo, to je bila sploh edina točka Slovenije v vseh kvalifikacijah za SP 1998, Hrvati pa so se nato le stežka prebili na SP 1998 v Franciji, kjer pa so nato navdušili in osvojili tretje mesto!

Slovenskim nogometašem se tako obeta nova priložnost, da Hrvaški po 24 letih zadajo še en udarec v srcu Dalmacije. Poljud ima v prijetnem spominu tudi Matjaž Kek. Ko je vodil Rijeko, njen trener je bil dobrih pet let, je oboževal jadranske derbije v Splitu in vselej ostal neporažen.

Matjaž Kek je kot trener Rijeke večkrat spravil v slabo voljo navijače splitskega Hajduka. Na Poljudu v dobrih petih letih ni izgubil niti enkrat! Foto: Sportida

Po tekmah je večkrat pohvalil navijaško vzdušje in pokazal, da je to še dodatno pripomoglo h kakovosti predstave njegovih izbrancev. Bi se lahko zgodba ponovila tudi z reprezentanco? Štiriindvajsetega marca je Mariborčan že dokazal, da je mogoče premagati zvezdniško zasedbo Zlatka Dalića …