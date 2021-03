Slovenijo že takoj na začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju čaka obračun s staro znanko, v sredo se bo v Stožicah pomerila s Hrvaško. Proti Hrvatom so Slovenci igrali že osemkrat, pa niti enkrat niso zmagali. Petkrat so izgubili, trikrat pa remizirali. Eden od teh remijev je bil kot zmaga. Remi s 3:3 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 1998, ko je aprila 1997 v Splitu s hat-trickom zablestel Primož Gliha.

Foto: Reuters

V svojih prvih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, tisto leta 1998 v Franciji, je bila Slovenija pod vodstvom dr. Zdenka Verdenika že po treh tekmah brez možnosti za uspeh.

Najprej je aprila 1996 z 0:2 klonila v Atenah proti Grčiji. Septembra in novembra istega leta je doma izgubila najprej proti Danski z 0:2, potem se je zgodila famozna tekma proti Bosni in Hercegovini za Bežigradom, kjer so gostujoči navijači preglasili slovenske. Slovenija je izgubila z 1:2. Hrvaška je medtem v prvih treh krogih nabrala pet točk. Visoko je premagala BiH, remizirala pa z Grčijo in Dansko.

Prišel je april 1997 in tekma s Slovenijo na splitskem Poljudu. Hrvati so bili prepričani v nove tri točke, s katerimi bi na vrhu skupine 1 ujeli Grčijo in Dansko, ki sta imeli po štirih krogih sedem točk. Slovenski navijači niso upali na nič. Slovenski nogometaši? Z njimi je bilo drugače.

Foto: Reuters

Hrvati so že mislili, da je konec, ...

Hrvaški, znajti se je morala brez kaznovanega prvega zvezdnika Davorja Šukerja, zraven pa ni bilo niti poškodovanih Roberta Jarnija, Zvonimirja Solda, Igorja Štimca in Maria Stanića, so se Slovenci odločno postavili po robu in verjeli v uspeh. S poudarkom na obrambni igri in s hitrimi protinapadu so med hrvaške branilce sejali strah.

Hrvati so si po 43 minutah igre prvega polčasa že mislili, da so z nalogo opravili. Najprej je v 33. minuti po nekaj zapravljenih priložnostih po akciji Alena Bokšića z natančno odmerjenim strelom za vodstvo 1:0 poskrbel Robert Prosinečki, takratni zvezdnik Seville. Že v 43. minuti je bilo 2:0, zadel je še en zvezdnik hrvaškega in evropskega nogometa, vezist Milana Zvonimir Boban. V polno je meril po podaji Gorana Vlaovića.

... potem je udaril Primož Gliha

Toda Slovenci se niso predali. Že dve minuti pozneje je prvič udarila slovenska številka 10. Ne Zlatko Zahović, ta je takrat v reprezentanci nosil še številko 9, ampak Primož Gliha. Napadalec, ki je pred tem v reprezentanci zabil dva gola, enega mesec pred tekmo s Hrvaško pri zmagi na prijateljski tekmi v Avstriji z 2:0, je poskrbel, da je Hrvatom pred odhodom na polčas nanesel nekaj strahu v kosti.

Že kmalu na začetku drugega polčasa bi lahko Hrvati doživeli novo hladno prho. Sam pred nasprotnikovim vratarjem se je znašel Mladen Rudonja, a ni bil natančen. Po natanko uri igre so Hrvati še drugič mislili, da je zgodbe konec. Še drugič na tekmi je zadel Boban, ki je na robu kazenskega prostora spretno preigral Amirja Karića, potem pa z natančno odmerjenim strelom na noge še tretjič spravil več kot 20 tisoč navijačev, kolikor se jih je zbralo na poljudski lepotici.

Konec tekme? Ne, že šest minut pozneje je bilo 3:3. Najprej je Gliha v 60. minuti po podaji Karića slovenski zaostanek znižal na 2:3, že malo za tem pa po kotu spretno nastavil nogo in izenačil izid, ki se do konca tekme ni več spremenil. Čeprav so osvojili šele prvo točko, so se veselili, kot da bi postali svetovni prvaki. Hrvati pa so medtem obupavali in bili prepričani, da je z njimi konec.

Ćiro bi skoraj izgubil službo, na koncu je postal veliki junak

Foto: Reuters "V usta ga j****. Zaradi njega sem skorajda izgubil službo. Ta spodrsljaj, ki smo si ga privoščili, bi bil zame kmalu usoden," se je na Gliho v intervjuju za Sportal leta 2014 spomnil takratni hrvaški selektor, legendarni Miroslav Blažević.

Ćiro je bil po remiju s Slovenijo v zelo težkem položaju. Hrvaška je za vodilnima Grčijo in Dansko zaostajala že za štiri točke. Hrvati so se s tremi zmagami do konca, s 3:1 so v Ljubljani premagali tudi Slovenijo, na koncu dokopali do drugega mesta in za točko prehiteli Grke. Potem so v dodatnih kvalifikacijah izločili Ukrajino, na svetovnem prvenstvu pa postali hit. Prišli so do polfinala in osvojili bron.

Za Slovenijo je bila splitska točka edina v tistih poraznih kvalifikacijah, a je bila velika kot Triglav in sladka kot bonbonijera bajadera.

Gliha, po novem pred domačim evropskim prvenstvom odstavljeni selektor mlade slovenske reprezentance, pred tem pa predvsem tisti Slovenec, ki je s "hat-trickom" v Splitu stresel Hrvaško, je velikega podviga danes spominja s sarkazmom.

"Teh golov tisti, ki so jih videli, ne bodo pozabili nikoli. Razlika je le v tem, da v Sloveniji, ko me ustavi policist, zaradi tega plačam sto evrov, na Hrvaškem pa me spustijo naprej," je povedal v velikem intervjuju, ki smo ga imeli z njim leta 2015.

Hrvaška : Slovenija 3:3 (2:1)

Štadion na Poljudu, gledalcev 20.000, sodniki: Durkin, Horlick, Jordan (vsi Anglija).



Strelci: 1:0 Prosinečki (33.), 2:0 Boban (43.), 2:1 Gliha (45.), 3:1 Boban (60.), 3:2 Gliha (65.), 3:3 Gliha (67.).



Slovenija: Boškovič, Rudonja, Križan, Srebrnič, Englaro, Čeh (od 76. Sešlar), Novak, Gajser (od 46. Karič), Zahovič, Gliha, Udovič (od 46. Šiljak).

Hrvaška: Gabrić (od 46. Mrmić), Jurić, Cvitanović, Šimić, Jerkan, Bilić, Asanović, Prosinečki, Vlaović (od 76. Pralija), Boban, Bokšić.