Kek razkril karte. V izbrani vrsti tudi Frelih in Zahović.

Selektor članske slovenske reprezentance Matjaž Kek bo danes predstavil seznam kandidatov za tekme proti Hrvaški, Rusiji in Cipru.

Selektor članske slovenske reprezentance Matjaž Kek bo danes predstavil seznam kandidatov za tekme proti Hrvaški, Rusiji in Cipru. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po Milenku Ačimoviću, ki je v ponedeljek razkril slovensko zasedbo za bližajoči se Euro do 21 let, je svoj seznam predstavil še selektor članske reprezentance Matjaž Kek. Bliža se začetek kvalifikacij za SP 2022, Slovenijo pa še ta mesec čakajo obračuni s Hrvaško, Rusijo in Ciprom. Koga je vpoklical Mariborčan? Zaradi zdravstvenih težav ni Benjamina Verbiča, vprašljiv je tudi prihod Jake Bijola.