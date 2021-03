Slovenske legende zmagale v Petrinji, Čeferin v imenu Uefe izročil 50 tisoč evrov

Članski reprezentanci Slovenije in Hrvaške bosta 24. marca v Ljubljani na praznih Stožicah poskrbeli za uvodno dejanje kvalifikacij za SP 2022. Na delu bodo najboljši nogometaši, kar jih premoreta sosedi. Na delu bo ogromno zvezdnikov evropskega nogometa, podobno pa je bilo tudi v soboto, 13. marca, ko sta se v sklopu športno-dobrodelnega dogodka v Petrinji pomerili selekciji nogometnih legend Hrvaške in Slovenije.

Ni manjkalo znanih imen, ki so v preteklosti pustila na nogometnih zelenicah ogromen pečat. Nadaljevali so se dobrososedski odnosi krovnih nogometnih zvez Slovenije in Hrvaške. Lani sta se selekciji legend pomerili na Brdu pri Kranju, kjer je zmaga ostala doma. Slovenija je bila boljša s 3:2, zmagoviti zadetek pa je dosegel novopečeni selektor izbrane vrste do 19 let Boštjan Cesar.

Podobno velja tudi za zasedbo nogometnih legend Hrvaške, v kateri so bili tudi Zvonimir Boban, Davor Šuker, Darijo Srna, Ivica Olić, Niko Kranjčar ... Foto: HNS/Drago Sopta

Podoben scenarij se je zgodil tudi v Petrinji. Znova je bilo zelo izenačeno. Najprej je ob koncu prvega polčasa z bele točke popeljal ''kockaste'' v vodstvo Šuker, sicer najboljši strelec svetovnega prvenstva v Franciji leta 1998, a je Milivoje Novaković v 60. minuti poskrbel za izenačenje. Zmagovalca je le tri minute pozneje (znova) odločil še en slovenski selektor. Tokrat je ta čast pripadla Milenku Ačimoviću, aktualnemu selektorju mlade reprezentance do 21 let, ki jo čez poldrugi teden čaka težko pričakovani nastop na ''domačem'' Euru.

Ljubljančan je zadel v polno za končnih 2:1. Tako je še drugič zapored pripadla zmaga zasedbi slovenskih nogometnih legend, pri katerih je kapetanski trak nosil prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin. Na koncu pa ni bilo poražencev, zmagovalci so bili prav vsi, ki so se udeležili dobrodelne akcije in priskočili na pomoč delu Hrvaške, ki ga je konec leta 2020 prizadel močan potres.

Nogometna tekma je žal minila brez gledalcev, med povabljenimi gosti pa je bilo nemalo znanih nogometnih imen, med njimi tudi selektorja članskih reprezentanc Matjaž Kek in Zlatko Dalić, ki se bosta za točke spopadla 24. marca v Ljubljani, dvoboj si je ogledal tudi ''trener vseh trenerjev'', 86-letni Miroslav Ćiro Blažević.

Foto: M24.si

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v imenu krovne evropske nogometne zveze izročil donacijo Rdečemu križu Hrvaške v višini 50.000 evrov, Davor Šuker je predal donacijo HNS nogometni zvezi siško-moslavaške regije, namenjeni obnovi nogometne infrastrukture na delih, ki jih je poškodoval potres, v višini 200.000 hrvaških kun, donacijo v višini 5000 evrov pa je v imenu NZS klubu NK Mladost iz Petrinje, za katerega je pred tremi desetletji nastopal nekdanji zvezdnik slovenskega nogometa Zlatko Zahović, predal predsednik slovenske krovne organizacije Radenko Mijatović.

Čeferin: Nogomet je solidarnost in prijateljstvo

Aleksander Čeferin, predsednik Uefe: ''Ko sem izvedel za tragičen potres v Petrinji in okolici sem se nemudoma obrnil na Davorja Šukerja in skupaj sva pričela razmišljati o tem, kako lahko pomagamo. Nogomet je solidarnost, nogomet je prijateljstvo in dogovorili smo se, da organiziramo to tekmo in da UEFA priskoči na pomoč tudi s finančnimi sredstvi. Pridružila se nam je še Hrvaška nogometna zveza in Nogometna zveza Slovenije na čelu z Radenkom Mijatovićem in ponosen sem, da je ta dobrodelni dogodek uspel.''

Davor Šuker, predsednik HNS in član izvršnega odbora Uefe: ''Trenutek po tragediji sva se slišala s predsednikom Čeferinom in se še isto sekundo dogovorila za tekmo v Petrinji. Iskali smo le najbolj ugoden termin. Zahvaljujem se predsedniku Čeferinu in izvršnemu odboru Uefe, ki je podprl to donacijo. In vesel sem, da smo lahko kot HNS pomagali tudi nogometni zvezi siško-moslavaške regije. Žoga se bo vedno vrtela in najpomembnejše je, da ljudje v tem delu države spet dobijo streho nad glavo. Pomoč vseh, ki so pripravljeni pomagati, bo dobrodošla. Najmanj pomembno je, kdo je zmagal na tekmi, zmagovalci smo vsi, ki smo tukaj zaradi dobrodelnosti.''

Foto: M24.si

Radenko Mijatović, predsednik NZS: ''Nogometna zveza Slovenije se je z veseljem odzvala na pobudo Aleksandra Čeferina in Davorja Šukerja, saj gre za čudovit dogodek z dobrodelno noto. Vedno radi pomagamo en drugemu, kadar je to le mogoče. Verjamem, da bomo skupaj uspelo ljudem v tem kraju in lokalnemu nogometnemu klubu vsaj nekoliko olajšati življenje v tem težkem obdobju.''

Davor Ivić, predsednik nogometne zveze siško-moslavaške regije in član izvršnega odbora HNS: ''Zahvaljujem se vsem sodelujočim, igralcem, obema reprezentancama, predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu in predsedniku HNS, Davorju Šukerju. To je bil vrhunski nogometni spektakel, na žalost na območju, ki ga je prizadel močan potres. Toda to je dan, ko se bo znova začela pisati zgodovina Petrinje. Dogodek je bil fantastičen in žal mi je, da v njem niso mogli v živo uživati tudi gledalci. V vsakem primeru se zahvaljujem vsem, ki so pomagali Petrinji in siško-moslavaški regiji.''

Foto: M24.si

Robert Markt, izvršni predsednik hrvaškega Rdečega križa: ''Šport, še posebno nogomet, ima posebno moč združevanja. Vsi športniki so z nami od prvega dne. Pomagajo prebivalcem na različne načine. Zahvaljujemo se Uefi, HNS in NZS za organizacijo takšnega veličastnega nogometnega dogodka, ki so ga s svojimi donacijami naredili še večjega. Sredstva, ki jih bomo razdelili preko Rdečega križa, bodo namenjena prebivalcem Petrinje, ki jih je prizadel potres. Ponosni smo, da je hrvaški Rdeči križ del tega športno-dobrodelnega dogodka.''