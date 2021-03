Boštjan Cesar: Ni problem danes ali jutri, problem bi lahko nastal čez pol leta

Novi selektor slovenske izbrane vrste do 19 let

Boštjan Cesar se podaja na trenersko pot. Bedel bo nad razvojem najboljših slovenskih nogometašev do 19 let. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Boštjan Cesar, rekorder po številu nastopov in eden najbolj karizmatičnih kapetanov, ki so kadarkoli nosili dres s podobo Triglava, je lani sklenil bogato igralsko kariero. Na nov izziv ni dolgo čakal. Postal je selektor izbrane vrste do 19 let, kjer se že veseli dela, ko bo lahko v svoji družbi pozdravil največje upe slovenskega nogometa.

Le kdo se ne bi spominjal bradatega poveljnika obrambne vrste slovenske nogometne reprezentance, prvega Slovenca, ki je prestopil čarobno mejo stotih nastopov za izbrano vrsto in dolgo časa predstavljal zgled, kako se je treba boriti za državni grb? Ko je Boštjan Cesar pri polnih 37 letih sklenil kariero, v kateri se je največ časa dokazoval v najmočnejšem francoskem in italijanskem prvenstvu, je namignil, da ga v prihodnje najbolj vleče med trenerje.

Tako je naznanil lanskega septembra, ko je pospravil nogometne čevlje v kot. Ni trajalo dolgo, ko je na njegov naslov priromala ponudba krovne nogometne zveze, kateri ni mogel reči ne. Direktor reprezentance Miran Pavlin ga je prepoznal kot idealnega kandidata za novega selektorja reprezentance do 19 let. O tem se je v slovenskih nogometnih krogih šušljalo že več mesecev, nedavno pa je bil sklenjen še uraden dogovor, tako da se lahko Cesar z vlogo selektorja pohvali tudi na papirju.

Zdaj gleda tekme povsem drugače

Je slovenski rekorder, kar se tiče nastopov za slovensko člansko reprezentanco. Zbral je 101 nastop, njegov dober prijatelj (in poslovni sodelavec) Bojan Jokić pa se je "ustavil" pri stotih. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Misel, da bi postal trener, se je v meni porodila še pred koncem kariere. Vleklo me je v trenerski posel. Ko sem še igral, sem se že počasi pripravljal na to funkcijo. Veliko sem se izobraževal, analiziral, preučeval in gledal treninge. Zdaj gledam tekme povsem drugače, kot sem jih kot igralec. Zdaj jih gledam s trenerskimi očmi. To je nekaj novega v mojem življenju," nam je zaupal novopečeni selektor, ki je odslej zadolžen za delo z najboljšimi mladinci, kar jih premore Slovenija.

Njegov predhodnik Agron Šalja se bo posvetil delu z nekoliko mlajšo generacijo, Cesar, ki za zdaj še živi v Veroni in je v stalni navezavi med Italijo in Ljubljano, pa že pogleduje, katerega izmed najstnikov bi lahko vpoklical na prvo reprezentančno akcijo. Na njegovo smolo še ne ve, kdaj bo to sploh mogoče. Pandemija koronavirusa je zelo ponagajala mlajšim igralcem, številni so za dalj časa ostali brez pravih treningov in tekem, nenazadnje so brez evropskih nastopov ostali tudi mladinci Olimpije.

Pred 11 leti sta s Slovenijo nastopila na svetovnem prvenstvu, zdaj pa se preizkušata v trenerskih vodah. Mišo Brečko je pomočnik selektorja mlade reprezentance do 21 let, Boštjan Cesar pa selektor izbrane vrste do 19 let. Foto: Vid Ponikvar

"To so časi, ko bi se morali igralci najbolj razvijati. Ni problem danes ali jutri, problem bi lahko nastal čez pol leta ali leto. Igralec brez treningov in tekem stagnira. Tukaj vidim največjo težavo, a potihoma navijam, da temu vendarle ne bo tako. Da se bodo igralci le razvijali. Lepo je že, ko vidiš, da nekateri trenirajo s člani in nadoknadijo ta del, ko niso mogli sodelovati z mladinci. Morda pa zaradi tega vendarle ne bo tako velika razlika v njihovem igralskem razvoju," opozarja na manj prijetno plat koronakrize, ki je z igrišč pregnala mlade igralce. Morda bi se lahko prvič z reprezentanti, ki jim napovedujejo bleščečo prihodnosti, dobil konec maja, kar bi bilo zelo dobrodošlo, saj bi se že jeseni začele kvalifikacije.

V njegovem štabu tudi dva "Južnoafričana" Spomin na dneve v Južni Afriki, ko je Kekova četa dan po zgodovinski zmagi nad Alžirijo obiskala Levji park v Johannesburgu. Foto: Vid Ponikvar Pri delu mu bosta pomagala tudi dva nekdanja reprezentanta, ki sta bila podobno kot on del znamenite slovenske zasedbe na svetovnem prvenstvu 2010 v Južni Afriki. Na zadnjem velikem tekmovanju, na katerem je nastopila članska reprezentanca Slovenije. Njunih imen noče javno razkrivati, vse do takrat, ko bo tudi uradno sklenjen in obelodanjen dogovor s krovno zvezo, je pa to še dokaz več, kako se po Milenku Ačimoviću, ki je lani prevzel vodenje izbrane vrste do 21 let, s katero ga letos skupaj s pomočnikom Mišom Brečkom čaka zelo odgovorna naloga zaradi odmevnih nastopov na evropskem prvenstvu, vloge selektorjev in najbližjih sodelavcev še v večji meri kot je bila navada dodeljujejo "mlajšim" legendam slovenskega nogometa.

Največjo škodo bodo utrpeli igralci

Agron Šalja, ki je uspešno vodil reprezentanco do 19 let, a je žal odpadel drugi krog kvalifikacij za nastop na EP, je novopečeni selektor izbrane vrste do 17 let. Foto: Vid Ponikvar Cesar pričakuje, da bo prihodnje leto spravil pod streho še pridobitev PRO trenerske licence, najvišje, kar obstaja v svetu nogometnih strategov. Lahko bi jo prejel že prej, a mu je stresno obdobje pandemije koronavirusa nekoliko pokvarilo načrte. Delo z mladimi upi slovenskega nogometa je prevzel zelo resno in odgovorno.

Ogledal si je že vsaj 30 tekem in bil prisoten na 120 urah treninga, še kako pa mu je žal, da je bila Evropska nogometna zveza (Uefa) zaradi vseh težav, ki jih je povzročil koronavirus, primorana odpovedali drugi del kvalifikacij za igralce do 19 let. V njih bi morala lani nastopiti prav Slovenija, ki je pod vodstvom Šalje navduševala in mešala štrene številnim velikanom. "Največjo škodo bodo utrpeli igralci. Žal nenadomestljivo," se zaveda, kako bo celotna generacija, zlasti igralci, rojeni leta 2002, utrpela velik udarec, saj bo izostala možnost nabiranja dragocenih izkušenj, še kako potrebnih za njihov razvoj.

Od mladih legionarjev do številnih, ki dobivajo priložnost v 1. SNL

Žiga Laci se po odhodu iz Murske Sobote dokazuje v Grčiji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kar se tiče kandidatov, ki bi lahko zapolnili izbrano vrsto do 19 let pod njegovim vodstvom, kot najbolj "zveneča" imena izpostavlja branilca atenskega Aeka Žigo Lacija, pa mladega branilca Rome Amirja Feratovića, šele 17-letnega napadalca Salzburga Benjamina Šeška, izpostavlja pa tudi leto dni starejšega upa Eintrachta iz Frankfurta Martina Pečarja, ki trenutno žal ne more igrati tekem, saj tekmovanja v njegovi starostni kategoriji počivajo.

Zelo so mu zanimivi tudi nekateri igralci, ki se dokazujejo v Prvi ligi Telekom Slovenije. "Zelo zanimiv igralec je Ostrc, nase je pri Muri že opozoril Antolin, Zeljković je že igral za člane," je vesel, da lahko na prvoligaških zelenicah vidi kar nekaj nadarjenih novincev. "Moram spremljati, kako se razvijajo iz tedna v teden. Ostrc je denimo hitro eksplodiral, pa potem padel nazaj. Mladi fantje potrebujejo čas. Šele zdaj občutijo, kako krut je nogomet. Ko igraš in si prisoten na igrišču, je vse super, ko pa ne igraš, se ti vse podre in ne verjameš več vase. Na mlade igralce je treba zelo paziti. Za to pa je reprezentanca, da se spremlja fante, da pridejo pripravljeni na akcije in se dokažejo na igrišču," pojasnjuje eno izmed nalog, s katero se bo pozabaval kot selektor.

Članska liga drug svet za mladinsko

Bradati Ljubljančan se veseli tudi nadaljevanja drugoligaške sezone, kjer ne manjka mladih in obetavnih igralcev. Foto: Vid Ponikvar Tesno sodeluje z nekdanjim reprezentančnim soigralcem Milenkom Ačimovićem, selektorjem mlade izbrane vrste, ki ga čez 17 dni čaka ogromen izziv, začetek "domačega" Eura. "Veliko se pogovarjava. Med nama vlada prava kemija," bi ga zelo veselilo, če bi med udeležence Eura uvrstil tudi katerega izmed najstnikov. V Prvi ligi Telekom Slovenije jih dokaj redno igra kar nekaj.

"Veseli me, da so mladi igralci še kar standardni. Ne bom rekel, da so že nosilci, a se prebijajo. To, da lahko kot mlad igralec igraš za člane, predstavlja nekaj več. Mladinska liga je nekaj, članska pa povsem drug svet. Če igraš za člane, prej dozoriš. Dobro in lepo je videti igralce v prvi ligi, veselim se tudi, da se bo kmalu začela še druga liga (20. marca, op. p.). Žal pa mi je, da ne bodo mladinci Olimpije igrali tekme lige prvakov s Celto iz Viga," saj bi lahko spremljal kar nekaj imen, ki se že dokazujejo tudi v prvi ligi, in so že dalj časa priključeni pripravam A moštva.

Reprezentanca predstavlja vrhunec

Kot kapetan je prisegal na disciplino, borbenost in red. Bodo takšna vodila usmerjala njegovo delo tudi v mladinski reprezentanci? "Moramo se zavedati, da je reprezentanca nekaj več. To je krona kariere vsakega igralca. Igrati za svojo državo, za svoj grb, je največ, kar lahko dosežeš. Vedo se pravila. Vsi, ki bodo prišli na zbor, bodo vedeli, kaj se lahko dela na in izven igrišča. Vsak selektor ima svoje taktične zamisli, ki jih morajo igralci sprejeti v najkrajšem času. V novi dobi pa je res malo časa za trening, za pripravo treninga," opozarja, kako so reprezentančne akcije zelo kratke in da bo pred tekmami imel na voljo le enega ali dva skupna treninga.

Med nogometaši, na katere bo Cesar še posebej pozoren, je tudi zvezni igralec Troyesa Enrik Ostrc, ki kot posojeni nogometaš francoskega drugoligaša brani barve Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zato bo moral še toliko bolj unovčiti bogate izkušnje, ki jih je pridobil kot igralec, ko je spoznaval dela številnih znanih trenerjev v tujini. "Moram iti s časom naprej, ostati aktiven in dohajati trenerske trende," zagovarja trdo delo, polno izobraževanja, s katerim želi nadaljevati delo predhodnika Šalje in najboljše slovenske mladice popeljati do uspehov.