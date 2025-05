Težave Josipa Iličića niso zmedle Maribora

Nogometaši Maribora so v nedeljo v 34. krogu 1. SNL ugnali Primorje (3:1) in ohranjajo teoretične možnosti za naslov prvaka. Tik pred srečanjem je sicer strateg Boštjan Cesar ostal brez Josipa Iličića, ki je začutil bolečine v mečni mišici in je moral mesto v začetni enajsterici prepustiti soigralcu Bartugu Elmazu.

Maribor je proti Primorju glavnino dela opravil že v prvih šestih minutah, v katerih je vodil že z 2:0. Nogometašev iz štajerske zasedbe ni zmotilo niti nekaj sprememb, ki jih je prinesla poškodba Josipa Iličića. Ta bi moral tekmo odpreti v začetni enajsterici, a je začutil bolečine v mečni mišici, zato je namesto njega priložnost dobil Bartug Elmaz. "Jojo je med ogrevanjem začutil bolečine v mečni mišici, tako da smo morali ukrepati. Hitro smo se odzvali, zamenjal ga je Elmaz, Žigo Repasa smo premaknili v bolj ofenzivno vlogo in tako prilagodili načrt," je ob tem za klubsko spletno stran dejal Boštjan Cesar.

V Mariboru so bili še toliko bolj motivirani, saj so Primorci dobili zadnja dva medsebojna obračuna. "Že po tekmi s Celjem sem dejal fantom, da porazov proti Primorju nisem pozabil. Imeli smo dva slaba dneva, ki sta nas drago stala. Ob nadaljevanju boja za vrh smo želeli pokazati pravo podobo na igrišču tudi zaradi preteklih izkušenj. Če bi bili še nekoliko bolj zbrani v določenih trenutkih, bi lahko zmagali še z višjim rezultatom," je dejal Cesar.

"Celotna ekipa je odigrala dobro, drži pa, da imamo nekatere valove v tekmah, ki bi jih lahko reševali boljše, in z nekaterimi zadevami nisem bil zadovoljen," je dejal Cesar. Foto: Jure Banfi

Ta je izpostavil tudi nekaj zadev, ki niso zadovoljile njegovih pričakovanj. "Kot smo se dogovorili, smo šli v tekmo, jo odprli z dvema zadetkoma. To je bilo fenomenalno, nato pa nekaj časa nismo bili na tej ravni. Če bi bili, bi dosegli še več golov, lahko bi jih tudi sedem, osem. Celotna ekipa je odigrala dobro, drži pa, da imamo valove v tekmah, ki bi jih lahko reševali boljše. Z nekaterimi zadevami nisem bil zadovoljen – predvsem s spoznanji, da smo prelahko izgubljali žoge in nismo bili dovolj agresivni," je dejal glavni trener.

Ostajajo optimisti

Maribor sicer dva kroga pred koncem za vodilno Olimpijo zaostaja štiri točke, a kljub misiji nemogoče v taboru vijoličastih ostajajo optimistični. "Sem optimist. Že pred derbijem so mnogi menili, da si bo Olimpija zagotovila naslov v Stožicah, pa se to ni zgodilo. Smo v pozitivnem nizu, gledamo že proti naslednji tekmi, ki bo zelo zahtevna, in storili bomo vse, da bi prvenstvo zaključili z največjim mogočim številom točk. Za nazaj ne moremo več ničesar spremeniti. Res bi vmes lahko bilo boljše, bil sem kritičen, ko je bilo treba, a ne premlevam zadev za nazaj. Če bi bila še kakšna tekma več, bi zagotovo prehiteli Olimpijo. A smo osredotočeni na ta dva zadnja kroga in verjamemo, da boj za naslov še ni odločen," je dodal Cesar.

