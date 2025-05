Iz NK Maribor so sporočili, da so podaljšali sodelovanje s Hilalom Soudanijem do poletja 2026.

Alžirec El Arabi Hilal Soudani je v Maribor prišel pred začetkom poletja 2023, v tem času pa se je na 62 tekmah podpisal pod 28 zadetkov. V preteklosti je nastopal za portugalsko Vitorio Guimaraes, nato je šest let blestel v dresu zagrebškega Dinama, nato pa zaigral še v Angliji (Nottingham Forest), Grčiji (Olympiakos Pirej) in Savdski Arabiji (Al Fateh in Damac), zatem je sledila selitev v Slovenijo.

37-letni nogometaš je zdaj z Mariborom podaljšal sodelovanje. "Podpisano, ostajam z vami!" je sporočil.

"S Hilalom smo se sestali konec leta 2024 in se dogovorili, da maja ponovno preučimo možnost podaljšanja pogodbe. Od tega srečanja je pokazal izjemno profesionalnost, tako na igrišču kot zunaj njega. Hilalovo spoštovanje do kluba, igre in celotne skupnosti, je bilo zgledno. Ni le izjemen igralec, ampak tudi mož z značajem, ki navdihuje vse okoli sebe. Vsakega treninga in tekme se loteva, kot da bi šlo za finale, naši navijači pa so pokazali, kako zelo ga imajo radi, in ga motivirali, da iztisne iz sebe dodatne moči za ta grb. Hilal je dokazal, da lahko še veliko ponudi na igrišču, in veseli smo, da smo si zagotovili njegov delež tudi v prihodnji sezoni. Dodal bi še, da so pogajanja trajala le minuto. Ko je izrazil mnenje, koliko mu pomenita klub in mesto, je potrdil, da so v življenju nekatere zadeve pomembnejše od denarja," je pojasnil Cem Basgul, vodja nogometnih operacij NK Maribor.

Za Maribor je do zdaj dosegel 28 zadetkov. Foto: www.alesfevzer.com

Zadovoljen je bil tudi športni direktor Maribora, Mihael Mikić. "Hilala zelo dobro poznam. Zelo je pomemben zaradi zmagovalne miselnosti, ki jo ima in prinaša v slačilnico. Vsak dan, tudi med spretnostnimi igrami na treningih, ima neizmerno željo po zmagi. Kot igralec pa je pripravljen za osvajanje trofej. Dolgujemo mu trofejo z Mariborom, kar je bil tudi eden glavnih razlogov za podaljšanje sodelovanja, saj Maribor gradi šampionsko ekipo. Vrnitev naslova je naslednji veliki cilj kluba, ki ga želimo uresničiti s Soudanijem na čelu. Trofeja pa je tisto, kar bo pogonsko gorivo tudi zanj ob vsakem naslednjem nastopu v vijoličastem," je povedal.

