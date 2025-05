Slovenija je evropski fenomen. Tega ne najdeš nikjer drugje!

V Sloveniji se za naslov nogometnega prvaka potegujeta le še Olimpija in Maribor. Veliko večje možnosti imajo vodilni zmaji, vijolice pa reši le še čudež, v katerega pa Boštjan Cesar in njegovi izbranci vseeno verjamejo. Ne glede na to, kdo izmed dveh slovenskih velikanov bo postal prvak, pa bo 1. SNL priča nadaljevanju pojava, kakršnemu ni para v Evropi. Znova se bo namreč zgodilo, da branilec naslova ne bo ubranil lovorike. Slovenija tako na klub, ki bi bil najboljši dvakrat zapored, čaka že okroglih deset let. Najdlje izmed vseh evropskih držav. Če ne verjamete, preverite razpredelnico!

Olimpija ali Maribor? Slovenija bo že deseto leto zapored zaploskala drugemu prvoligaškemu kralju. Že tako dolgo namreč na sončni strani Alp ni kluba, ki bi zmogel ubraniti naslov državnega prvaka. Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil Maribor (2015). Celjani, ki so branili naslov v tej sezoni, so zaradi visokega zaostanka že nekaj časa brez matematičnih možnosti za prvo mesto, lahko pa v sredo še kako pomagajo zmajem, da bi si bistveno lažje zagotovili naslov prvaka.

Zadnji trener, ki je v 1. SNL ubranil naslov prvaka, je bil Ante Šimundža. To mu je uspelo pred desetimi leti z Mariborom, kjer je tesno in več kot uspešno sodeloval s takratnim športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem. Foto: Vid Ponikvar V sredo se bosta namreč v zaostali tekmi 29. kroga v Ljudskem vrtu pomerila Maribor in Celje. Če bi Albert Riera – ki je s Celjani v zadnjem obdobju podobno kot Koper pod taktirko Slaviše Stojanovića v odlični formi – ostal neporažen v mestu ob Dravi, bi še kako razveselil nekdanjega delodajalca iz Ljubljane in njegovega rojaka Victorja Sancheza. S tem bi namreč poskrbel, da zmaji v zadnje tri kroge državnega prvenstva ne bi vstopili z zgolj štirimi točkami prednosti pred vijolicami.

Slovenija tako ostaja najbolj nepredvidljivo prvoligaško tekmovanje v Evropi, v katerem je, tako pač velevajo rezultati v zadnjem desetletju, najtežje ubraniti naslov. V tem pogledu predstavlja evropski fenomen in zaseda vrh prav posebne lestvice. Prvaki v 1. SNL se menjajo tako pogosto kot spodnje perilo. Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil Maribor, sicer tudi s 16 naslovi slovenski rekorder.

Na Portugalskem se obeta derbi vseh derbijev

Povsem drugače je v preostali nogometni Evropi. V prav vseh državah, v vseh preostalih 54 članicah Evropske nogometne zveze (Uefa) so na klub, ki je ubranil naslov državnega prvaka, čakali manj kot Slovenija.

Še najbolj sta se ji približala Albanija in Portugalska, ki na prvaka, ki bi se na vrh povzpel dvakrat zapored, čakata devet oziroma osem let. V omenjenih državah pa bi lahko v tej sezoni za razliko od Slovenije vendarle dočakali prizor, v katerem bi najboljši klub ubranil naslov. V Albaniji, kjer je nazadnje ubranil naslov Skënderbeu Korçë (2016), ima zadnji prvak Egnatia Rrogozhine še možnosti za ponovitev uspeha. Danes ga v posebni končnici, posebnosti albanskega prvenstva, čaka polfinalni spopad s Partizanijem. Če bo Egnatia uspešna, se bo v velikem finalu za naslov albanskega prvaka 12. maja udarila z Vllaznio.

Sporting Lizbona lahko letos postane prvi portugalski klub, ki bi ubranil državni naslov po letu 2017. Takrat je to uspelo mestnemu tekmecu Benfici. Foto: Reuters

Zelo pestro bo tudi na Portugalskem, kjer brani naslov Sporting Lizbona. Portugalska na junaka, ki bi bil najboljši dvakrat zapored, čaka vse od leta 2017, ko je to uspelo Benfici. V tej sezoni se obeta nora končnica, saj sta Benfica in Sporting dva kroga pred koncem izenačena na vrhu. Imata enako število točk, konec tedna pa se bosta v predzadnjem krogu v težko pričakovanem mestnem derbiju pomerila med seboj. Tako ima Sporting, za katerega je vroči švedski napadalec Viktor Gyökeres v tej sezoni dosegel kar 38 zadetkov, lepo priložnost, da postane prvi portugalski velikan, ki bi v zadnjih osmih letih ubranil naslov.

Brez sprememb le v Franciji Luis Enrique je zlahka popeljal Parižane do novega državnega naslova. Foto: Reuters Kar zadeva pet najmočnejših prvoligaških tekmovanj v Evropi, je za zdaj naslov ubranil le PSG – in pri tem bi lahko tudi ostalo! Francoski rekorder PSG ostaja številka ena v deželi galskih petelinov. V zadnjih 13 letih je osvojil kar 11 državnih naslovov, v tej sezoni se mu nasmiha tudi nastop v finalu lige prvakov. Na Otoku je Liverpool na seznamu angleških prvakov nasledil Manchester City, v Nemčiji se je "kanta" po enoletnem premoru vrnila na Bavarsko, saj si je Bayern nabral neulovljivo prednost pred branilcem naslova Bayerjem. Zvezdniški Bayern je sicer v zadnjih 13 letih osvojil bundesligo kar 12-krat. Najboljši strelec Bayerna Harry Kane je postal nemški prvak. To je njegova prva lovorika v članskem nogometu! Foto: Reuters V Španiji bo Real Madrid le stežka ubranil naslov, saj štiri kroge pred koncem za vodilno Barcelono zaostaja štiri točke, tako da bi lahko Katalonci, nasploh zadnji španski klub, ki je ubranil naslov prvaka (2019), ciljno črto atraktivne la lige prečkali kot prvi. Podobno velja v Italiji za Inter. Velikan iz Milana – ki se bo v torek potegoval za vstop v ligo prvakov proti Barceloni, sodeč po prvem srečanju v Kataloniji (3:3) pa čaka ljubitelje nogometne na San Siru prava poslastica – tri kroge pred koncem zaostaja za Napolijem za tri točke.

Olimpija ali Maribor?

V številnih evropskih državah so se tako navadili na monotone prizore, saj so določeni klubi veliko boljši in močnejši od preostalih, da serijsko osvajajo prvenstva. Tako je bilo pred leti tudi v Sloveniji – denimo ob začetku državne samostojnosti, ko je bila razred zase Olimpija, ali pa pozneje, ko je Maribor nanizal dve zlati obdobji, v katerih je osvajal lovorike kot po tekočem traku, vmes pa sta izkušnje pri tem, kako ubraniti naslov, pridobila tudi Gorica in Domžale.

Maribor je v soboto z zmago v Stožicah (2:1) pokvaril načrte Olimpiji. Če bi zmagali zmaji, bi lahko pred domačim občinstvom že proslavljali naslov državnega prvaka, tako pa vijolice ostajajo v igri, a bi za skok na prvo mesto zaradi visokega zaostanka vendarle potrebovale čudež, zmagoviti niz in kar nekaj spodrsljajev Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Kar nekaj je torej slovenskih klubov, ki so že znali ubraniti naslov, leta 2015 pa se je omenjeni trend ustavil. Takrat je bil najboljši Maribor, nato pa so se na prestol drug za drugim povzpeli Olimpija (2016), Maribor (2017), Olimpija (2018), Maribor (2019), Celje (2020), Mura (2021), Maribor (2022), Olimpija (2023) in kot zadnji Celje (2024), ki je tako nadaljevalo enega najbolj nenavadnih nizov, s katerim velja 1. SNL v tem trenutku za najbolj nepredvidljivo prvoligaško tekmovanje v Evropi. Vsaj kar zadeva osvajanje prvih mest. Letos se bo nadaljeval trend. Ostaja le še neznanka, ali bo najboljša Olimpija ali pa Maribor.

Kako pa je s tem v drugih članicah Evropske nogometne zveze (Uefa)? Ponujamo vam seznam, kdaj je nazadnje kateremu klubu uspelo ubraniti naslov. Na njem pa, kdo bi si mislil, kraljuje ravno nepredvidljiva Slovenija in njena 1. SNL!