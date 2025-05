Nogometaši NK Maribor so na sobotnem derbiju v Stožicah z zmago (1:2) nad Olimpijo velikemu tekmecu preprečili, da bi pred domačimi gledalci potrdil naslov slovenska prvaka. Po porazu sta bila v ljubljanskem taboru prisotna razočaranje in nejevolja. Kamere so ujele jeznega Olimpijinega vratarja Matevža Vidovška, kako se je zapletel s soigralcem Raulom Floruczem. Položaj sta med drugim mirila Marcel Ratnik in trener Victor Sanchez.

Olimpija bi s sobotno zmago na večnem derbiju proti Mariboru lahko tudi matematično potrdila naslov slovenskega prvaka, a ji to ni uspelo. Ljubljančani so v osmi minuti povedli, nato pa z avtogolom sami pomagali do izenačenja Mariborčanom. Ti so z golom Kaia Meriluota v 53. minuti povedli, vodstvo zadržali do konca in se v Stožicah razveselili zmage.

Po tej je bilo v domačem taboru prisotno razočaranje, nekoliko je zavrela kri tudi med igralci. Kamere so ujele vratarja Olimpije Matevža Vidovška v besednem spopadu s soigralcem Raulom Floruczem. Izmenjala sta si nekaj besed in gest, tako da so ju ločili soigralci. Posredoval je poškodovani Marcel Ratnik, Vidovška pa je miril še trener Victor Sanchez.

"Nesporazum, do kakršnega v takšnih trenutkih pač lahko pride. Zgodilo se nič posebnega, ta ekipa je zelo povezana." Foto: Aleš Fevžer

Sanchez: Zgodilo se nič posebnega, ta ekipa je zelo povezana

Tega so o vložku po tekmi povprašali pri Ekipi SN. "Po takšni tekmi so prisotna močna čustva. Ob koncu tekme bi morali hitreje izvajati golavt, Vidovšek je moral čakati na odprtega soigralca, ob tem pa je sodnik zapiskal za konec obračuna. Nesporazum, do kakršnega v takšnih trenutkih pač lahko pride. Zgodilo se nič posebnega, ta ekipa je zelo povezana," so pri omenjenem mediju povzeli Sanchezeve besede.

Olimpija ima tri tekme pred koncem prvenstva sedem točk prednosti pred Mariborčani, ki pa imajo na računu tekmo manj. Vijolice že sredi tedna čaka štajerski derbi s Celjem.