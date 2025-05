Nogometaši Olimpije so v dokaj polnih Stožicah, zbralo se je okrog devet tisoč gledalcev, zapravili prvo zaključno žogico za naslov prvaka. Mariboru je uspel preobrat (2:1), ki ga je ohranil v boju za lovoriko. Vijolice so zmajem pokvarile vnaprej pripravljeno zabavo, po sladki zmagi pa se je v taboru Maribora še bolj zakoreninil optimizem, kako bi jo lahko Olimpiji zagodli do te mere, da bi na koncu ostala brez prvega mesta. ''Verjamem, da se lahko to zgodi,'' je Boštjan Cesar prepričan, da lahko Maribor do konca sezone prehiti Olimpijo. Podobno razmišljajo tudi njegovi varovanci. Kaj pa pravijo zmaji?

Navijači Olimpije so se pred zadnjim večnim derbijem v tej sezoni večkrat spomnili na čudovito izkušnjo iz leta 2023, ko so zeleno-beli, takrat jim je vodil še Albert Riera, v Stožicah nadigrali vijolice, zmagali z 2:0 in si pet krogov pred koncem zagotovili neulovljivo prednost pred Mariborom. Novo državno zvezdico bi lahko potrdili tudi v soboto, če bi na domači zelenici premagali največjega rivala, a se jim tokrat ni izšlo po načrtih. Kazalo je resda imenitno, saj je Olimpija zgolj po osmih minutah že povedla z 1:0, med strelce pa se je vpisal mladi reprezentant Dino Kojić, a so se stvari v nadaljevanju zarotile proti zmajem.

Vodstvo Olimpije je bilo lahko zelo zadovoljno z začetkom srečanja, po avtogolu Jurgena Celhake pa navijačem zmajev ni šlo več na smeh. Foto: Aleš Fevžer

Na koncu so v 33. krogu ostali brez vsega, izgubili z 1:2, s tem pa tudi zapravili priložnost, da bi si zagotovili nov naslov prvaka že tri kroge pred koncem. Štajerci ostajajo v igri za naslov, vselej sladka zmaga v Stožicah pa jim je utrdila samozavest. Ne le, da s tekmo manj za Olimpijo tri kroge pred koncem zaostaja le še sedem točk, ampak tudi še verjame v čudežen razplet, po katerem bi se lahko kanta, čeprav jo že dolgo kot absolutno največji favoriti za naslov pričakujejo v Ljubljani, znašla v mestu ob Dravi.

Cesar verjame v čudež. Njegovi igralci prav tako.

Za kaj takšnega pa bi se moralo Mariborčanom uresničiti marsikaj. Že tako nimajo stvari v svojih rokah, ampak so odvisni od drugih. In če želijo razmišljati o čudežnem naskoku na naslov prvaka, bi potrebovali kar nekaj spodrsljajev zmajev do konca sezone. Ker pa Olimpijo čakajo le še tekme z Muro, Radomljami in Bravom, teh vsaj glede na razmerje klubov na papirju ne glede pričakovati kaj dosti.

Če bi vijolice do konca sezone dobila vse tekme, Olimpija pa si privoščila vsaj dva spodrsljaja, bi lahko na vodilnem položaju 1. SNL prišlo do spremembe. Foto: Aleš Fevžer

A vseeno. V Mariboru izpostavljajo, kako je žoga okrogla, v najbolj postranski stvari na svetu pa se radi dogajajo tudi presenečenja, pravcati čudeži. "Verjamem, da se lahko to zgodi," ostaja Boštjan Cesar, v soboto presrečni trener Maribora, ki je v krstni sezoni, odkar je prevzel odgovorni položaj v Ljudskem vrtu, na večnih derbijih postal strup za Olimpijo, optimist. Dvobojev proti klubu, kjer je preživel mladost, pozneje pa zanj zaigral tudi v 1. SNL, ne izgublja.

Letos je zmaje premagal na obeh derbijih, po zmagi v Ljubljani, s katero so se vijolice ob tekmi manj približale vodilnemu klubu na sedem točk zaostanka, pa verjame, da lahko Olimpija do konca sezone napravi toliko spodrsljajev, da bi lahko ostala brez naslova. "V to verjamem. Vsi so čakali, da bo Olimpija že danes osvojila naslov, a ga ni. Tudi moji igralci verjamejo. O tem smo se že pogovarjali," v mestu ob Dravi tako še verjamejo, da lahko Olimpiji prekrižajo načrte in kot prvi prečkajo ciljno črto prvoligaškega maratona.

Zadetek Kojića jih ni vrgel s tira

Zadovoljstvo po zmagi v Stožicah je tako v tabor Maribora vneslo še dodatno merico optimizma. "Zelo sem vesel in srečen, da smo premagali Olimpijo. Iskreno čestitam igralcem, saj so od prve do zadnje minute odigrali tekmo na visoki ravni. Nogomet ti včasih da, včasih vzame. Danes smo bili pravi in tudi zmagali," je izpostavil dolgoletni kapetan slovenske izbrane vrste, ki je bil navdušen nad tem, kako osredotočeno in uspešno njegovi varovanci upoštevajo tisto, kar so se dogovorili pred srečanjem.

Pred srečanjem je priznana pevka Anika Horvat zapela priljubljeno pesem navijačev Olimpije Na vrhu nebotičnika (Mala terasa) in dvignila na noge občinstvo. Foto: Aleš Fevžer

Zaradi tega jih ni potrl tudi hitro prejet zadetek, ko je Olimpija povedla že po osmih minutah. "Na licih fantov takrat ni bilo nobenega strahu. Popolno so se odzvali," je bil ponosen na odziv Mariborčanov njihov trener Cesar.

Bili so toliko prepričani v to, kar zmorejo, da so verjeli v srečen konec tudi ob zgodnjem vodstvu Olimpije. "Takrat sem začutil pri vseh fantih, kako nas to ne more presekati. Še naprej smo verjeli vase. Igrali smo svojo igro, ostali osredotočeni nase. Nobena situacija nas ni vrgla iz tira," je izpostavil zvezni igralec Žiga Repas in dodal, kako je hiter zadetek Maribora v drugem polčasu, takrat je zmagoviti zadetek dosegel mladi Finec japonskih korenin Kai Meriluito, popolnoma obrnil tekmo v korist gostov. Na zadnjih tekmah se je izkazal za velikega aduta Maribora.

"Fant res rad dela, posluša in se trudi. Nogomet pa je takšen, da te, če si pošten in pridno delaš, tudi nagradi," je Cesar pohvalil 22-letnega napadalca, ki je ujel imenitno strelsko formo. Igra zmajev, ki po njegovem mnenju temelji na preskoku igre ter iskanju druge žoge, po kateri želijo čimprej zaposliti najboljšega igralca Raula Florucza, ga ni presenetila.

Cesar: Prvenstvo se osvaja na majhnih tekmah

Vesel je, da je lahko preprečil Olimpiji tako zgodnjo osvojitev naslova. Vse skupaj je preložil, ob scenariju, v katerem bi šlo zmajem marsikaj narobe, Mariboru pa prav nič, pa bi lahko celo osvojil prvo mesto. "Do konca sezone moramo dobiti vse tekme in upati, da bo Olimpija nekje kiksnila," je razkril sanjski razplet, ob katerem pa ne bi smel ponavljati starih napak, ko se mu je po sladkih zmagah nad zmaji zalomilo pri "manjših" tekmecih. Tako, kot je denimo negativno presenetil navijače s porazno spomladansko predstavo v Ajdovščini.

Mariborčanom je v Stožicah uspel preobrat, s katerim so poskrbeli, da se bo moralo na potrditev novega prvaka še malce počakati. Foto: Aleš Fevžer

"Lepo je zmagovati derbi. Konec koncev igramo za navijače. Zmaga na derbiju je darilo za njih, da se vsi skupaj vračamo domov veseli. Je pa tako, da se osvaja prvenstvo na majhnih tekmah," upa, da bo Maribor tokrat po zmagi na večnem derbiju ohranil pozitivno rezultatsko krivuljo, s tem pa izvršil še večji pritisk na vodilne Ljubljančane.

O tem, kako resno jih je zmožen ogroziti, bo več jasnega v sredo, ko bo odigral vse prej kot enostavno tekmo proti Celju, morda v tem trenutku kar najbolj razigranem in dominantnem slovenskem klubu. "Zmaga nad Olimpijo nam ne pomeni ničesar, če je ne bomo potrdili na naslednji tekmi. Nazadnje smo se zelo opekli v Ajdovščini po večnem derbiju, zato se želimo zadržati s slavjem in ga prestaviti na konec sezone. V upanju, da bo pozitiven," tudi mlajši izmed bratov Repas verjame v čudežen razplet, po katerem bi lahko Maribor ne le ujel, ampak tudi prehitel zmaje.

Mariborčani izkoristili dragocene izkušnje

Olimpija je tako zapravila prvo zaključno žogico za zmago. "Dolgo smo čakali na to tekmo, bili pripravljeni na njo, a je nismo uspeli dobiti. Tekmec je pokazal večjo zrelost. Ima bolj izkušene igralce. Morali bi odigrati bolj mirno in zrelo, a nam ni uspelo. Zdaj se bomo morali dobro pripraviti na naslednje izzive, da bi si zagotovili naslov," je po bolečem porazu z Mariborom (1:2), ki ga Olimpija v tej sezoni ni premagala niti enkrat, s tem pa ima tudi slabše razmerje v medsebojnih srečanjih, kar ji ne bi naredilo usluge, če bi večna tekmeca končala sezono z enakim številom točk, povedal David Sualehe.

Ljubljančani so zapravili prvo zaključno žogico. Foto: Aleš Fevžer

Po portugalskem branilcu je na novinarski konferenci po tekmi spregovoril še trener Victor Sanchez, ki se že dolgo spogleduje s prvo lovoriko, odkar si služi nogometni kruh v Sloveniji. V Stožicah je sprva dišalo po tem, kako bo po dvoboju z Mariborom že lahko proslavljal naslov prvaka. Olimpija je namreč hitro povedla. "Dobro smo začeli in povedli, začelo se je kot v najboljšem scenariju, potem pa je na nas veliko vplivalo izenačenje," se spominja nesrečnega avtogola Jurgena Celhake, ki je v 16. minuti vrnil v življenje goste.

"Imeli smo veliko motivacijo, da bi zmagali pred domačim občinstvom in postali prvaki. Naši navijači bi si to zaslužili, a se je tekmec odzval zrelo. Ima več izkušenih igralcev od nas, to je resnica. Bolje je igral od nas, si priigral tudi boljše priložnosti. Izkoristil je naše napake. Tako smo lahko razočarani, saj smo zapravili prvo zaključno žogico. Zdaj se nam obeta druga," se bo osredotočil na naslednjo tekmo, to je sobotno gostovanje pri Muri.

Bi moral Bubek pokazati na belo točko?

Španski strateg, ki še ni podaljšal pogodbe z ljubljanskim klubom, o tem je v Sobotnem intervjuju spregovoril tudi športni direktor zmajev Goran Boromisa, pa je po porazu z vijolicami omenil tudi vpliv sodnikov. Že na drugem zaporednem večnem derbiju po njegovem mnenju ni bil naklonjen Olimpiji. "Nad Brestom je bil storjen prekršek za čisto 11-metrovko," je prepričan, da bi moral delivec pravice Alen Bubek, ki je prvič sodil večni derbi, v 67. minuti pokazali na belo točko ob posredovanju Pijusa Šyrvisa nad Markom Brestom. "Sojenje je vplivalo na tekmo. Podobno je bilo tudi na večnem derbiju v Mariboru," je spomnil na takratno sporno izključitev Manuela Pedrena.

Rezervist Marko Brest, ki je zaradi poškodbe nosu zaigral z zaščitno obrazno masko, je padel sredi drugega polčasa v kazenskem prostoru Maribora, a je ostala piščalka sodnika Alena Bubka nema. Foto: Aleš Fevžer

Olimpijo do konca sezone čakajo še tri tekme. Najprej Mura, nato še Radomlje in Bravo. "Prve priložnosti za potrditev naslova nismo izkoristili, zdaj se ponuja druga," bo skušal Sanchez točke, ki jih je zaman naskakoval proti Mariboru, osvojiti v Prekmurju, s tem pa zadržati tako veliko prednost pred zasledovalci, da bi lahko navijači zmajev ob koncu sezone proslavljali kanto. In imenitno priložnost, da bi Olimpija naskakovala nove evropske podvige prek kvalifikacij za ligo prvakov.

Ker pa Maribor na drugi strani še verjame v možnost, da ji ne bo šlo gladko in bi si lahko privoščila nekaj spodrsljajev, bi bilo lahko v končnici prvenstva še bistveno bolj pestro kot je bilo o tem še nedavno moč soditi ob velikanski prednosti zmajev.