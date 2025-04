Matematika potrjuje, da je v Sloveniji še mogoč čudež

Vse več je državnih nogometnih prvenstev po Evropi, kjer so že znani prvaki. Med večjimi ligami tako izstopata Anglija (Liverpool) in Francija (PSG), kaj kmalu pa bi lahko bilo konec neznank tudi o tem, kdo bo v zrak povzdignil "kanto" v Sloveniji. V daleč najboljšem položaju je Olimpija, ki bi si v soboto z vedno sladko zmago nad Mariborom že zagotovila naslov, poleg vijolic pa sta matematično še vedno v igri za naslov Koper in Celje. Vsaj do današnje tekme na Bonifiki, ko bo s seznama kandidatov prečrtan vsaj eden, če ne celo oba. Kaj torej sporočajo številke?

Očitno se v Sloveniji ponavlja zgodovina. Pred dvema letoma si je Olimpija zagotovila naslov državnega prvaka že pet krogov pred koncem, odločilne točke, s katerimi je postala dokončno neulovljiva za vse zasledovalce, pa je osvojila v Stožicah na večnem derbiju proti Mariboru (2:0). Takrat je zeleno-bele do "kante" popeljal Albert Riera, zmajem pa se nov državni naslov pod vodstvom Španca nasmiha tudi letos. A tokrat ne pod taktirko Riere, ki je že nekaj časa goreč in še kako motiviran tekmec Olimpije, ki jo je nenazadnje prejšnji teden izločil v polfinalu pokalnega tekmovanja in ji s tem preprečil, da bi osvojila dvojno slovensko krono, ampak jo vodi njegov rojak Victor Sanchez.

Albert Riera je leta 2023 z Olimpijo osvojil dvojno slovensko krono. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi njemu se, podobno kot se je Rieri sredi aprila 2023, ponuja sanjska priložnost, da proslavlja državno zvezdico z Olimpijo po zmagi nad največjim rivalom Mariborom. In to v polnih Stožicah. V soboto imajo zeleno-beli torej vse v svojih rokah. Če bodo premagali varovance Boštjana Cesarja, bodo število osvojenih točk povišali na 72, kolikor jih v tej sezoni ne bi mogel osvojiti nihče drug. Tako bi si zagotovili naslov prvaka že tri kroge pred koncem.

S kom se bodo še pomerili do konca?



Olimpija (69 točk) – še štiri tekme: Maribor (d), Mura (g), Radomlje (d), Bravo (g)

Maribor (59) – še pet tekem: Olimpija (g), Celje (d), Primorje (d), Koper (g), Nafta (d)

Koper (55) – še pet tekem: Celje (d), Domžale (d), Celje (g), Maribor (d), Mura (g)

Celje (52) – še šest tekem: Koper (g), Primorje (g), Maribor (g), Koper (d), Nafta (g), Domžale (d)



Kaj pomeni: d (doma), g (v gosteh)

Zmaga Maribora bi malce otežila delo Olimpiji

Če pa se dvoboj v Stožicah ne bi končal z zmago Olimpije, bi se lahko negotovost glede novega prvaka še nekoliko podaljšala. Zmaji bi bili takrat pri 70 točkah, vijolice pa bi jih lahko, če bi do konca sezone dobile vse tekme, osvojile 72. Tako bi Sanchezova četa morala za zagotovitev naslova, ob predpostavki, ki ji zaradi nihajočih rezultatov Maribora ne gre povsem zaupati, češ da bi vijolice do konca sezone nizale zgolj zmage, osvojiti vsaj še tri točke. Olimpija bi namreč imela slabše razmerje v večnih derbijih v tej sezoni, tako da bi v primeru, če bi končala sezono z enakim številom točk kot Maribor, osvojila drugo mesto.

Če bodo Mariborčani v soboto ostali neporaženi v Stožicah, Slovenija po 32. krogu še ne bo imela novega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com

Če bi Maribor v soboto pokvaril vnaprej pripravljeno ljubljansko proslavo z zmago, bi še nekoliko bolj zaostril dvoboj za naslov prvaka. Zmajem bi se ob tekmi manj približal na sedem točk zaostanka. In če bi nadaljeval zmagovito vse do konca sezone, bi potem morali zmaji za naslov prvaka nujno osvojiti vsaj 75 točk. To pa pomeni, da bi morali na zadnjih treh tekmah vknjižiti dve zmagi. Glede na tekmece, s katerimi bo imela opravka (Mura, Radomlje in Bravo), se to ne zdi najzahtevnejši izziv, ker pa je žoga pregovorno okrogla, nikoli ne veš, kaj bi se lahko izcimilo na zelenicah.

Zmagovalec obračuna na Bonifiki ostaja v igri za naslov

Poleg Maribora, ki bi tako za osvojitev naslova potreboval ogromno zmag, hkrati pa kar nekaj spodrsljajev zmajev, pa sta vsaj še teoretično v igri za naslov tudi Koper in Celje. Kanarčki lahko v tej sezoni, če zmagajo na preostalih petih tekmah, osvojijo 70 točk. Eno več, kolikor jih je do danes osvojila Olimpija. Možnost, da bi lahko Koprčani, ki jim gre sicer pod vodstvom Slaviše Stojanovića odlično, a jih podobno kot Celjane zaradi finala pokala (14. maj v Stožicah) čakajo še dodatni napori, do konca sezone dobili vse prvenstvene tekme, hkrati pa bi Olimpija (ta ima boljše razmerje v medsebojnih dvobojih s Primorci) nanizala štiri poraze, meji na znanstveno fantastiko.

Slaviša Stojanović s Koprom še ni doživel poraza. Če bi do konca dobil vse tekme, Olimpija pa bi vse izgubila, bi lahko Primorci osvojili celo naslov prvaka! Foto: Grega Valančič

Več o tej možnosti bo znano že danes, ko se bosta na Bonifiki v zaostali tekmi 25. kroga spopadla letošnja finalista pokala Koper in Celje. Teoretične možnosti za naslov prvaka imajo namreč tudi branilci naslova Celjani, ki lahko podobno kot Koprčani s pravljičnim zaključkom v zadnjih krogih sklenejo sezono s 70 točkami. A tudi oni bi potrebovali črni niz Olimpije, v katerega pa zaradi vsega, kar ponuja Sanchezova četa, ne gre nikakor verjeti.

Če bi se dvoboj med Koprom in Celjem končal brez zmagovalca, bi v tem primeru iz boja za prvaka dokončno izpadla oba, saj bi lahko prvenstveno sezono končala z največ 68 točkami. Zato bo v igri za naslov ostal le zmagovalec današnjega izjemno zanimivega spopada v Kopru. Tudi v luči zagotovitve vozovnice za Evropo, čeprav je po drugi strani res, da je pokalna lovorika še toliko bolj mamljiva, saj zagotavlja nastop v kvalifikacijah za ligo Europa, s tem pa tudi možnost enega popravnega izpita.

Lestvica: