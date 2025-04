Maribor rekorder 32. kroga v višini globe

Mariborčani bodo globoko segli v denarnico zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so žaljivo skandirali in prižigali bakle, dodatno pa bodo v Ljudskem vrtu plačali zaradi kršitve predpisov.

Disciplinski organ je oglobil še Celje, Olimpijo, Muro, a je posamična višina globe znašala manj kot 1000 evrov.

Obenem pa je za tri tekme prepovedal igranje igralu Primorja Niku Jermolu "zaradi nasilnega starta" na tekmi v Domžalah in posledičnega rdečega kartona. Zaradi izključitev bosta po eno tekmo izpustila tudi Almin Kurtović iz Mure in Jegor Prucev iz Celja.

