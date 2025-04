Riera si je dal duška in znova zbodel Olimpijo, Sanchez kritiziral vodstvo zmajev

V finalu slovenskega pokalnega nogometnega tekmovanja se bosta 14. maja pomerila Celje in Koper. Varovanci Alberta Riere so v četrtek v knežjem mestu na krilih dveh zadetkov Aljoše Matka premagala ljubljansko Olimpijo (2:1). Dvoboj španskih trenerjev je tako pripadel mlajšemu Rieri, ki je proslavljal eno najslajših zmag, odkar vodi Celjane. Njegov rojak Victor Sanchez je opozoril, da vodstvo pozimi ni resno jemalo njegovih opozoril o večjem številu okrepitev, zadovoljen ni bil niti s sojenjem. V nedeljo se bosta kluba, ki sta v tej sezoni postavljala nove mejnike v Evropi, pomerila še za prvenstvene točke – znova na stadionu Z'dežele.

To je bila sladka zmaga Alberta Riere. Španec zvesto sledi svojemu načelu, da je mogoče tudi v Sloveniji zmagovati in osvajati lovorike brez pragmatičnega, ampak malce bolj všečnega, a tudi tveganega nogometa, v katerem prevladuje odprta, dinamična in napadalna igra z visokim odstotkom posesti žoge. Nekajkrat se mu je že tako zalomilo v domačem prvenstvu proti Olimpiji, a je vztrajal pri svojem in že skoraj poniževalno sporočal tekmecu, naj se raje domisli kakšnega drugega načrta, da bo zmagoval ponosno, z dvignjeno glavo. To je zmotilo marsikoga.

Nejevolja javnosti je postala še večja, ko je pred tedni potožil o domnevnih krivicah, ki se godijo Celjanom zaradi neenakovrednega sodniškega kriterija. Riera je vseeno nadaljeval takšen nogomet. Fiorentina ali Olimpija – vseeno mu je. Tekmeca se je lotil napadalno, z visokim odstotkom posesti.

Veselje Alberta Riere, ki se bo 14. maja proti Kopru v finalu pokala potegoval za prvo lovoriko v vlogi trenerja Celja. Foto: Aleš Fevžer

Po izpadu iz Evrope je dodatno motivacijo za končnico sezone črpal v tem, da bi prekrižal načrte Olimpiji in dokazal, da ima vendarle prav. V četrtek je tako dočakal dragoceno zmago, eno najslajših v tej sezoni, s katero ostaja v igri za lovoriko, in hkrati svojo prvo s Celjani. Premagal je zmaje, jim preprečil, da bi osvojili dvojno krono, po tekmi pa si je dal duška in spregovoril v svojem slogu: "Razbili smo jih, nadigrali v vseh pogledih nogometne igre. Bili smo boljši v vseh pogledih," je svoje besede v pogovoru za Sportklub podkrepil z dejstvom, da Olimpija v drugem polčasu, ko je bil rezultat skoraj do konca rednega dela 1:1, niti enkrat ni sprožila proti vratom gostiteljev.

Riera od prve minute zaigral s sedmimi Slovenci, Sanchez le z enim

Junak srečanja je postal Aljoša Matko, eden izmed številnih slovenskih nogometašev, ki so pomemben člen udarne celjske enajsterice. Od prve minute je dvoboj začelo kar sedem Slovencev, pri Olimpiji pa je čast domačega nogometa reševal le vratar Matevž Vidovšek. Tudi ta podatek ni ušel Rieri, ki se je kot trener zaljubil v Slovenijo in ji želi vračati tudi na takšen način. V drugem polčasu je Sanchez opravil pet menjav, a v igro ni vstopil niti en slovenski nogometaš!

Selektor slovenske članske reprezentance Matjaž Kek ni mogel biti pretirano zadovoljen s številom slovenskih igralcev pri Olimpiji. Povsem drugače je bilo pri Celjanih, kjer je dvoboj začelo sedem slovenskih igralcev. Foto: Aleš Fevžer

Riera ima o značaju slovenskih nogometašev veliko pohvalnih besed, a tudi kritiko, da so preveč uglajeni. Tako se je celo pošalil, da bi imel kapetana Žana Karničnika in Marka Zabukovnika, na katerega je že dolgo pozoren tudi selektor članske reprezentance Matjaž Kek, za svojega zeta. Iz njih je naredil posebne bojevnike, ki so pripravljeni storiti prekršek več. To so znali dokazati prav na polfinalni pokalni bitki, ko so razveselili domače občinstvo na stadionu Z'dežele.

Po pomembni zmagi si je dal duška, ob vsej radosti pa je še enkrat zbodel Olimpijo. Znana je namreč njegova filozofija, da si prizadeva, da bi imeli njegovi varovanci žogo bistveno dalj časa v nogah od tekmeca. Da je to del igre, v katerem nogometaši uživajo, potrjujejo tudi njegovi varovanci, na primer največji kreativec Svit Sešlar.

Junak celjske zmage nad Olimpijo je postal dvakratni strelec Aljoša Matko. Foto: Aleš Fevžer

Povsem drugače pa je, ko so brez žoge in se trudijo, da bi si jo čim prej pridobili nazaj. Takrat ni v ospredju uživanje, ampak zlasti garanje ter ogromno teka, s tem pa tudi porabljene energije. "Ne bi si želel biti član Olimpije, ki mora le teči za žogo," je dal misliti Ljubljančanom, ki so v knežjem mestu pogrešali preveč pomembnih igralcev, da bi lahko prikazali kaj več.

Sanchez je na to opozarjal že januarja

Poškodbe so naredile svoje, Victor Sanchez, ki je Celjanom športno čestital za zmago, a tudi namignil, da sodniki drugega zadetka Matka ne bi smeli priznati zaradi predhodnega prekrška gostiteljev, je pogrešal kar nekaj zelo pomembnih členov, zlasti kapetana Marcela Ratnika, Marka Bresta, Marka Ristića in vročega strelca Alexa Tamma. Zaradi tega je Olimpija pogrešala kar nekaj mladih Slovencev, ki bi dvignili kvoto domačih igralcev in zmaje prikazali tako kot v celotni sezoni, ko so bili marsikomu za vzgled in vodilo – v bolj domači luči.

Victor Sanchez je z Olimpijo izpadel iz boja za pokalno lovoriko, v prvenstvu pa ima ogromno prednost pred zasledovalci, tako da se mu nasmiha naslov prvaka. Foto: Aleš Fevžer

Nekdanji nogometaš Reala in Deportiva je po izpadu iz pokala javno potožil, da nima dovolj dolge klopi, hkrati pa kritiziral vodstvo kluba, češ da je pozimi naredilo premalo in v Ljubljano pripeljalo premalo želenih okrepitev. V tem pogledu Olimpija ne more slediti ritmu Celjanov, ki premorejo več denarja in so lahko bistveno bolj aktivni na nogometni tržnici.

"Že januarja sem poudarjal, da potrebujemo daljšo klop, a me ni nihče poslušal," je opozoril na težavo, zaradi katere v zaključnem obdobju sezone ne more računati na vsa najmočnejša orožja. To pa ni edina težava, s katero se srečuje pri delu. Znano je njegovo razočaranje nad igralnimi površinami, namenjenimi trenažnim procesom, ki predstavljajo tudi nevarnost za morebitne nove poškodbe.

V nedeljo še za točke

Na srečo zeleno-belih ima Olimpija v prvenstvu zadostno prednost, da bi si lahko že v prihodnjih tednih tudi teoretično zagotovila naslov prvaka. V prvenstvu za zmaje sledita zelo pomembni tekmi. Že v nedeljo se vrača v knežje mesto, kjer bo skušala ostati neporažena proti Rierovi četi, nato pa jo 3. maja čaka zadnji vrhunec sezone, ki bo zagotovo napolnil Stožice, zadnji večni derbi proti Mariboru.

Aljoša Matko je na pokalni tekmi dvakrat premagal Matevža Vidovška, obenem pa zapravil še nekaj zelo zrelih priložnosti, zatresel pa je tudi okvir vrat. Foto: Aleš Fevžer

Poraja pa se tudi vprašanje, ali bo v nedeljo še zadnji spopad španskih trenerjev na celjsko-ljubljanskem obračunu. Bosta v prihodnji sezoni še vedno delovala v Sloveniji? Alberta Riero bi radi videli drugje, zanj se zanima tudi Udinese. Zagrebški Dinamo ga zagotovo ne bo pripeljal, saj je novi šef kluba Zvonimir Boban izbral drugega, odločil se je za trenerja Slaven Belupa Maria Kovačevića. Povečalo se je tudi zanimanje za Victorja Sancheza, navijače Olimpije pa skrbi, zakaj še ni podaljšal pogodbe s klubom. V tej sezoni se je zelo izkazal, a je po porazu v Celju postalo dokončno jasno, da ne bo ponovil dosežka Hrvata Igorja Bišćana ali pa rojaka Riere, ki sta z Olimpijo osvojila dvojno krono.