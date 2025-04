Noro, koliko milijonov so zaslužili Celjani v Evropi!

Po zgodovinski evropski sezoni, v kateri so Celjani odigrali kar 20 tekem in se uvrstili med osem najboljših v konferenčni ligi, za nameček pa v četrtfinalu namučili italijanskega velikana Fiorentino, bo celjski klub nagrajen z rekordnim zaslužkom. Varovanci Alberta Riere so s svojimi podvigi izdatno napolnili klubsko blagajno. Znesek, ki pripada Celjanom, je tako ogromen, da bi številnim slovenskim prvoligašem pokril večletni proračun in jim zagotovil marsikaj lepega!

To je bila evropska sezona rekordov in presežkov. Celjani so umrli pokončno, pogumno vztrajali do zadnje sekunde pri svojem igrivem in odprtem nogometu ter Fiorentini, enemu največjih kandidatov za osvojitev naslova in dvakratnemu zaporednemu finalistu konferenčne lige, povzročali izdatne težave. Ko se je dramatično povratno srečanje v Firencah končalo brez zmagovalca (2:2), to pa je bil rezultat, ki je presenetil marsikoga, nenazadnje je kvota pri stavnih hišah za takšen razplet znašala vsaj pet, je postalo jasno, da je pravljične evropske sezone Celja konec.

Rekordni zaslužek za rekordno dolgo sezono

Slovenski prvaki so sklenili z nastopi na evropskih zelenicah, ki so trajali neverjetnih 281 dni, kar je nov slovenski rekord, za zgodovinske dosežke pa bodo temu primerno nagrajeni.

Celjani so se prvič v tej sezoni na evropski tekmi predstavili sredi julija, ko so gostili in premagali estonskega prvaka Floro. Na evropskih tekmovanjih so nato vztrajali še devet mesecev, zasedba pa je s prihodom Alberta Riere doživela številne spremembe. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V skladu s pregovorno donosnimi nagradami Evropske nogometne zveze (Uefa) jih za številne odmevne uspehe čakajo visoki zaslužki. Ti morda v svetu najbogatejših klubov v Evropi ne bi veljali veliko, saj bi v njihovih proračunih predstavljajo drobiž, v kruti realnosti, v kateri živi slovenski klubski nogomet, pa so to številke, ob katerih se ti preprosto zavrti v glavi. Končni seštevek vsega lepega, kar so osvojili Celjani in kar jim je pripadlo s strani nagrad Uefe, se je namreč ustavil pri 8,2 milijona evrov. Rekorden zaslužek Celjanov za rekordno evropsko sezono.

V konferenčni ligi so Celjani najbolj navdušili na domači tekmi z Istanbul Basaksehirjem. Bogate goste iz Turčije so v knežjem mestu odpravili s kar 5:1! Foto: Jure Banfi

Znesek še vedno krepko zaostaja za tistimi čudežnimi številkami, ki so jih pred leti zaslužili Mariborčani, ko so se družili z evropsko elito v ligi prvakov, vseeno pa za nogometno realnost, kot jo poznajo v knežjem mestu, zagotovo prinaša kopico presežkov. In več kot solidnih nagrad, ki bodo prišle klubu v prihodnosti še kako prav.

Odklon od pragmatičnega nogometa

Tako veliko denarja so torej Celjani zaslužili v rekordni evropski sezoni, v katero so vstopili lansko poletje še z drugim trenerjem (Damir Krznar). Z njim so bili neporaženi v začetnem delu kvalifikacij za ligo prvakov, nato pa je po menjavi nastopila bistvena sprememba v miselnosti.

Celjani se v četrtfinalu niso ustrašili niti Fiorentine, dvakratnega zaporednega finalista konferenčne lige. Foto: Jure Banfi

Albert Riera je podal drzno napoved, da bo uvrstil celjsko zasedbo na evropski zemljevid, obenem pa je še pokazal pot preostalim slovenskim klubom, kako je mogoče preskakovati ovire tudi z igranjem odprtega, drznega, napadalnega in skrajno nepredvidljivega nogometa, v katerem želi imeti stalno prevlado v posesti. Tega načina se je zvesto držal in ni odstopal od svojih načel.

Napravil je torej odklon od pragmatičnega nogometa, s katerim so največji slovenski klubi in nenazadnje tudi slovenska izbrana vrsta dosegali največje uspehe, in v svojem slogu popeljal Celjane do številnih evropskih spektaklov, v katerih so bili postavljeni številni mejniki. Nenazadnje so bile prvič v zgodovini kluba na tekmi polne vse tribune stadiona Z'dežele, poleg evropskega zaslužka, ta znaša dobrih osmih milijonov evrov, pa veseli tudi spoznanje, kako se vzporedno z dobrimi nastopi vzpenja tudi tržna vrednost nogometašev Celja, med katerimi je nemalo Slovencev, tako da je to dobitna kombinacija za celoten nogomet na sončni strani Alp.

"To je zate, Slovenija," je španski strateg, ki je kot igralec oz. trener spoznal delovanje že štirih slovenskih klubov (Zavrč, Koper, Olimpija in Celje) in se zaljubil v eno manjših evropskih držav, v čustveni objavi na Instagramu zapisal, kako bi bilo treba iz slovenskega nogometnega slovarja črtati besedo "pragmatično", s katero številni najuspešnejši slovenski trenerji prihajajo do uspeha, pri tem pa so pripravljeni za izpolnitev cilja zaigrati premišljeno, previdno, disciplinirano in večkrat skrajno obrambno. Riera sovraži takšen način razmišljanja, neustrašno se je lotil tudi zvezdniške ekipe Fiorentine, na koncu pa mu je zmanjkal le en zadetek, da bi se dramatični sosedski obračun v deževni Toskani prelevil v podaljšek.

Celjani so v tej evropski sezoni slabe štiri milijone evrov pridobili zgolj z uvrstitvijo v ligaški del konferenčne lige in pred tem udeležbo v kvalifikacijah treh različnih evropskih tekmovanj (liga prvakov, liga Europa in konferenčna liga). Foto: www.alesfevzer.com

Topel občutek, ki bo Celjane grel še dolgo

Riera je tako s svojim načinom tvegal, a postal dobitnik. Vsaj kar se tiče nastopov v Evropi. V ligaškem delu konferenčne lige je vlak za napredovanje ujel v zadnjem krogu, nato pa v izločilnem delu prekrižal načrte ciprskemu prvaku Apoelu in švicarskemu Luganu. Z nogometom, ki prinaša ogromno tveganja, tako da se je pogosto tresla tudi celjska mreža, se je uvrstil v četrtfinale, tam pa po viteškem boju izpadel proti Fiorentini. Pričaral je spoznanje, ki je grelo srce ne le navijačem Celja, ampak vsakemu ljubitelju nogometa v Sloveniji.

Prizori, ki povejo vse. Celjani po zgodovinskem remiju (2:2) v Firencah niso skrivali razočaranja. V Italijo so namreč prišli samozavestno in z velikim ciljem, da premagajo Fiorentino in napredujejo v polfinale. Foto: Reuters

Vsi so se namreč spraševali, kako je lahko Rierova četa s tako manjšim proračunom in zmožnostmi dolgo časa držala v šahu tako mogočnega tekmeca, kot je Fiorentina. To pa je topel občutek, ki bo Celjane grel še dolgo. Podobno velja za rekordno finančno injekcijo, ki jo bodo prejeli zaradi odmevnih nastopov v Evropi. Pred Celjani je le še en cilj. Zdaj morajo potrditi vozovnico za Evropo tudi za prihodnjo sezono, priložnost se jim obeta tako v prvenstvu kot tudi pokalu, ter poskušati vse skupaj ponoviti.