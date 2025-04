Uefa razdelila slovenskim klubom 800.000 evrov, največ je prejela Olimpija

Evropska nogometna zveza Uefa je klubom v okviru solidarnostnega programa razdelila finančna sredstva za obdobje reprezentančnih tekmovanj med letoma 2020 in 2024 v višini 233 milijonov evrov. Slovenski klubi so prejeli slabih 800.000 evrov, največ Olimpija, Celje in Maribor, je razvidno iz podatkov Uefe. Uefa je med klube razdelila rekordnih 233 milijonov evrov, kar je okoli 33 milijonov evrov več kot v prejšnjem ciklu leta 2019.